VERSTAPPEN CONCLUT EN TÈTE LES 3 JOURS DES TESTS F1 D’AVANT SAISON SUR LA PISTE DE SAKHIR A BAHREIN

Au volant de sa monoplace Red Bull propulsée par le moteur Honda, Max Verstappen termine et conclut avec le meilleur temps absolu, les trois journées de tests (six sessions) sur la piste du circuit de Bahreïn, où se déroulera dans dix jours, le premier GP du calendrier 2021, du Championnat du monde de Formule 1

Sept autres pilotes ont d’ailleurs eux aussi améliorés ce dimanche, le temps de référence (1’30″289) jusqu’alors déjà détenu depuis hier samedi par la Red Bull-Honda de ce même Max Verstappen, le Hollandais qui on l’a dit, a lui aussi encore été plus vite aujourd’hui, à l’occasion de la sixième et ultime session de ces essais d’avant-saison signant répétons-le, l’excellent chrono de 1’28″960, avec dans l’ordre

Yuki Tsunoda (AlphaTauri Honda) 1 »29″053, Carlos Sainz Jr (Ferrari) 1’29″611, Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Ferrari) 1’29″766, Lewis Hamilton (Mercedes) 1’30″025, George Russell (Williams Mercedes) 1’30″117, Daniel Ricciardo (McLaren Mercedes) 1’30″144 et le Mexicain Sergio Perez (Red Bull Honda) 1’30″187 !

LE FILM DE LA JOURNÉE DE DIMANCHE A SAKHIR

Finalement et naturellement comme prévu le plus savoureux de ce premier roulage 2021 a été cette session finale et la dernière heure et demie des tests de la journée de clôture de Sakhir…

Laquelle s’est avérée la plus amusante à suivre, avec les simulations de qualification et l’utilisation des pneumatiques Pirelli tendres. Au final, Max Verstappen, s’est à nouveau révélé et montré le meilleur avec sa Red Bull de l’équipe Autrichienne qui visiblement qui est peut-être sortie de ces essais collectifs avec les plus grandes certitudes au terme de ces trois jours.

Le Néerlandais a imprimé un rythme canon, établissant avec 1’28 « 960, le temps absolu de référence devançant et précédant l’étonnant et surprenant ‘ ‘rookie’ recrue de la Scuderia AlphaTauri, le Japonais Yuki Tsunoda qui débarque de la F2 et qui signe la seconde performance avec 1 »29″053 à 93 millièmes, s’offrant même jusqu’à prendre la téte provisoire, assurément bien aidé par le pneu du composé C5, le plus performant disponible.

Du coup, le motoriste Nippon Honda réalise le doublé, en termes de motoriste, sans oublier aussi que pour l’équipe Red Bull, Sergio Perez était le plus rapide de la session matinale avec 1’30″187.

Lui également déjà plus vite que le record de Verstappen de samedi : 1’30″289

Et direz-vous, quid des Mercedes? Des monoplaces inoxydables Championnes du monde depuis….

Lewis Hamilton a hérité des commandes de la W12 que pilotait en matinée Valtteri Bottas, après la pause déjeuner, et le Champion du monde en titre, s’est concentré sur des longs runs, avant d’accélérer le rythme, lui permettant ainsi de remonter à la cinquième place.

L’Anglais n’a pas manqué de rencontrer des soucis, signe d’une belle confiance qui reste toutefois à concrétiser au vu des petits ennuis (boite de vitesse) et pépin (tète à queue) rencontrés les jours précédents.

D’ailleurs à 25 ‘de la fin de cette dernière séance, il a de nouveau commis l’erreur la plus évidente, un nouveau tète à queue et ce alors qu’il s’apprêtait à se lancer avec les gommes Pirelli C5…

Ce n’était donc certainement pas ici à Sakhir des tests parfaits pour les Champions en titre, même si aujourd’hui dimanche, la Mercedes paraissait plus équilibrée, du moins entre les mains de Bottas!

Mais pour le week-end du Grand Prix fin mars, le Team pourrait s’améliorer et ce même si visiblement l’écurie Red Bull est à craindre…

Et Ferrari? Les longs runs de l’après-midi de la monoplace ‘Rosso’ , confiée à Carlos Sainz Jr, semblaient un peu plus convaincants que ceux de Charles Leclerc plus tôt le matin, peut-être grâce à des températures plus basses au coucher du soleil!

L’Espagnol a ensuite apporté la satisfaction de positionner la nouvelle SF21 à la troisième place du général avec les Pirelli C4.

Dans l’ensemble, pas mal, si l’on compare à 2020, et ce malgré une petite panne de transmission et un petit accrochage avec Kimi Raikkonen après le drapeau à damier, suite d’un malentendu!

Le Finlandais qui file vers ses 41 ans – il est né le 17 octobre 1979 – infatigable et toujours aussi motivé, a roulé toute la journée, totalisant la bagatelle de … 164 tours, soit l’équivalent de pratiquement presque trois GP complets, perf exceptionnelle, et avec son Alfa chaussée des pneus C4, il a terminé au quatrième rang, confirmant que l’Alfa Romeo C41 est dans un bon rythme, ce qu’avait auparavant indiqué son partenaire, Antonio Giovinazzi.

Superbe prestation des Williams, sixième avec le toujours aussi véloce et brillant George Russell, également en action lui toute la journée.

Le pilote anglais a accumulé 157 tours en faisant un excellent travail et en amenant la FW43B aux premières places du classement.

Daniel Ricciardo avec sa McLaren-Mercedes qu’il découvre, lui qui déboule de chez Renault, a poussé fort en début de séance, puis s’est concentré sur un programme moins criard et n’apparaît pas dans les toutes premières positions.

Cependant, la MCL35M, alimenté par le bloc d’alimentation Mercedes, a montré des choses intéressantes.

L’Alpine n’a pas cherché les feux de la rampe, le revenant Fernando Alonso succédant à Esteban Ocon dans l’après-midi, et se contentant d’accumuler les tours et les kilomètres pour se remettre dans le grand bain de la F1, aprés ses récentes saisons en endurance WEC, en Indycar à Indianapolis et au Dakar !

Alonso, confiait, confiant :

« Nous avons fait beaucoup de tours aujourd’hui tout en suivant le programme prévu. C’est bien, mais nous devons désormais tout analyser ensemble. La voiture offrait de bonnes sensations, mais je pense que nous devons encore mieux comprendre les caractéristiques du nouveau package aérodynamique. Nous avons chaussé les composés les plus durs hier avant la dernière journée de roulage, donc aujourd’hui Esteban et moi cherchions à collecter davantage de données pour affiner l’ensemble de notre package. »

En revanche, la très attendue Aston Martin n’est pas encore au top: Sebastian Vettel a été stoppé par un problème de turbo, après seulement 6 tours effectués hier matin.

L’Allemand aborde le Championnat du Monde avec moins de kilomètres qu’il n’aurait aimé parcourir pour s’acclimater à sa nouvelle équipe.

Avec seulement trois jours de tests au total, il reste encore beaucoup à découvrir, tout comme les deux rookies de l’équipe US Haas.

Nikita Mazepin en fin de journée a tourné 0″5 plus vite que le Champion de la F2, Mick Schumacher, mais le Russe a roulé dans l’après-midi avec des conditions plus favorables et a monté les pneus tendres, tandis que l’Allemand n’a pas cherché la perf, plutôt de bien s’acclimater à sa monoplace…

Enfin, concluons en rappelant et précisant que dans 12 jours, débutent les essais libres du Grand Prix de Bahreïn, manche d’ouverture de la saison 2021. Ici même sur ce tracé de Sakhir au sud de Manama !

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAMS – PIRELLI

LE RÉSULTAT DE LA 3éme ET DERNIÈRE JOURNÉE DES ESSAIS COLLECTIFS DE SAKHIR DIMANCHE 14 MARS 2021

1 – Max Verstappen (Red Bull Honda) 1’28″960 – 64 tours- soft (C4)

2 – Yuki Tsunoda (AlphaTauri Honda) 1 »29″053 – 91 – soft (C5)

3 – Carlos Sainz Jr (Ferrari) 1’29″611 – 79 – soft (C4)

4 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Ferrari) 1’29″766 – 165 – soft (C5)

5 – Lewis Hamilton (Mercedes) 1’30″025 – 54 – soft (C5)

6 – George Russell (Williams Mercedes) 1’30″117 – 157 – soft (C5)

7 – Daniel Ricciardo (McLaren Mercedes) 1’30″144 – 75 – soft (C4)

8 – Sergio Perez (Red Bull Honda) 1’30″187 – 49- soft (C4)

9 – Fernando Alonso (Alpine Renault) 1’30″318 – 77 – soft (C4)

10 – Charles Leclerc (Ferrari) 1’30″486 – 80 – medium

11 – Lando Norris (McLaren Mercedes) 1’30″661 – 56 – medium

12 – Pierre Gasly (AlphaTauri Honda) 1’30″828 – 76 – soft (C4)

13 – Esteban Ocon (Alpine Renault) 1’31″310 – 61 – medium

14 – Nikita Mazepin (Haas Ferrari) 1’31″531 – 67 -soft (C4)

15 – Mick Schumacher (Haas Ferrari) 1’32″053 – 78 – medium

16 – Valtteri Bottas (Mercedes) 1’32″406 – 86 – medium

17 – Sebastian Vettel (Aston Martin Mercedes) 1’35″041 – 56 – medium

18 – Lance Stroll (Aston Martin Mercedes) 1’36″100 – 80 – medium