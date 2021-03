LE SALON RÉTROMOBILE 2021 EST DÉFINITIVEMENT ANNULÉ…

Ce n’est franchement pas une surprise… L’édition 2021 du Salon des voitures anciennes, Rétromobile, une première fois reportée de février à juin, vient d’être cette fois …définitivement annulée !

Rien ne va plus pour Rétromobile qui se retrouve dans la tourmente, pour cause de situation sanitaire et de cette pandémie du CoronavirusCOVID-19 qui n’en finit pas de bouleverser nos habitudes et notre vie au quotidien.

En effet un enchaînement a fait que les fans de belles bagnoles d’antan ont été privés début février de leur cure annuelle et de cette visite à Rétromobile…

Au départ, Compexposium, la société qui l’organise, a été placé en procédure de sauvegarde, mais sans que cela ne semble devoir remette en question la bonne tenue de cet événement International qu’est ce Salon Rétromobile.

Malheureusement la situation sanitaire ne permettait pas au cœur de l’automne, de confirmer l’organisation du Salon du 3 au 7 février !

Du coup dans un premier temps, Rétromobile avait été reporté et repoussé au mois de Juin, du 1er au 6 Juin.

Sans que l’on y croit beaucoup… car en juin, il fait beau et le public aussi passionné soit-t-il, et après des mois de confinement et d’interdiction en tous genres, aurait eu assurément la tête ailleurs et à sortir, plutôt que d’aller cette fois volontairement s’enfermer, passion ou pas pour les voitures d’époque qui d’habitude font rêver !

Donc, c’est répétons-le, sans grande surprise que l’on a officiellement appris e vette fin de semaine de la mque le Salon parisien était cette fois non pas reporté une nouvelle fois mais bien définitivement annulé.

Rendez-vous donc du 2 au 6 Février 2022, en souhaitant et espérant que la pandémie ne sera plus qu’un mauvais souvenir…

Et qu’on ne continuera pas d’aller de reports en annulations!

Mais vs savoir Charles, comme l’aurait dit le regretté Jean Gabin !!!

Gilles GAIGNAULT

Photos : Guillaume BEUZIT -Gilles VITRY – Thierry COULIBALY – Patrick MARTINOLI-Michel PICART