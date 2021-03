 LA C3 RALLY2 ET MADS OSTBERG A LA CONQUÊTE D’UN DEUXIÈME TITRE DE CHAMPION DU MONDE WRC 2

Citroën Racing poursuit son partenariat accordant ainsi toujours une nouvelle fois confiance à son équipage formé des Norvégiens, le pilote Mads Ostberg et Torstein Eriksen, son copilote, fidèles membres de la C3Rally2Family, pour permettre à cette C3 Rally2 de défendre sa couronne mondiale en WRC 2.

Le Team ‘Tagai Racing Technology’, qui engage déjà l’équipage Norvégien dans le Championnat de Hongrie des rallyes, sera chargé de l’exploitation de ce nouveau programme au sein de l’élite du Rally2.

Avec plus de 130 départs en Championnat du monde des rallyes, et pas moins de 18 podiums dans la catégorie reine, Mads Ostberg fait incontestablement partie des références de la discipline.

Membre incontournable de la famille Citroën Racing depuis plusieurs années maintenant, le Norvégien s’est affirmé, au fil des saisons, comme le pilote idéal pour développer le nouveau fer de lance de la compétition client de Citroën Racing : C3 Rally2.

Son expérience du plus haut niveau, associée au savoir-faire des ingénieurs de Citroën Racing, ont en effet permis à C3 Rally2 de devenir l’une des armes absolues dans sa catégorie.

Avec quatre victoires en WRC 2 sur des surfaces aussi variées que le verglas du Monte Carlo, la neige Suédoise, les spéciales rapides Estoniennes ou bien encore l’asphalte Italien, Mads Ostberg et Torstein Eriksen, se sont offerts en 2020, le titre mondial WRC2 à bord de cette C3 Rally2.

Ce titre vient couronner ceux remportés par Alexey Lukyanuk en Europe, Yoann Bonato et Jean Baptiste Franceschi en France, Andrea Crugnola en Italie et Pepe Lopez en Espagne.

D’ores et déjà engagé dans un nouveau défi en s’attaquant aux routes spécifiques Hongroises au volant de C3 Rally2, le duo Mads Ostberg-Torstein Eriksen, a décidé, avec la confiance de Citroën Racing, de remettre en jeu son titre de Champion du monde WRC 2. Il pourra pour cela compter sur une C3 Rally2 à la compétitivité éprouvée et dotée des nouvelles évolutions homologuées cet hiver par le constructeur français.

En plus des huit manches programmées au pays des Magyars, Mads Ostberg et Citroën Racing prendront donc part à sept des douze manches du calendrier mondial pour un programme WRC 2 et pour des épreuves mondiales encore à définir.

Didier Clément, Responsable de la Compétition Clients Citroën Racing

« Mads Ostberg fait partie de la » short list » des pilotes à avoir remporté une manche du Championnat du monde des rallyes dans la catégorie reine, sa pointe de vitesse n’est donc plus à démontrer. Après son titre de Champion du Monde WRC 2 décroché avec C3 Rally2 en 2020, nous sommes fiers de continuer une collaboration entamée il y a nombreuses années maintenant. Mads est un membre éminent de la #C3Rally2Family. Notre objectif est clair pour cette nouvelle campagne en WRC 2, remporter une nouvelle fois le titre de Champion du monde. Mads et C3 Rally2 composent le duo idéal pour atteindre nos objectifs. »

Mads Ostberg, Pilote de la C3 Rally2 en WRC 2

« Je suis évidemment très heureux de pouvoir continuer tout le travail entrepris avec Citroën Racing. Nous nous connaissons bien depuis toutes ces années, et le titre mondial décroché en 2020 illustre clairement l’efficacité de notre collaboration. Je me suis énormément impliqué dans le développement et la mise au point de C3 Rally2 et je suis fier de pouvoir la mener au sommet du rallye mondial. Remettre son titre en jeu avec un nouveau team est un redoutable challenge. Nous avons beaucoup travaillé Citroën Racing et TRT pour monter ce programme et la décision fut longue à prendre. Je suis persuadé que nous avons tous trouvé la bonne solution pour atteindre nos objectifs. »

François LEROUX

Photos : TEAMS