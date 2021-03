VERSTAPPEN ET SA RED BULL LES PLUS RAPIDES DES 1ers ESSAIS CE VENDREDI A BAHREIN

Max Verstappen et sa Red Bull-Honda entament la nouvelle saison des Grands Prix de Formule 1 ce vendredi 12 mars 2021 en signant le temps de référence des deux sessions au programme de cette première journée des essais collectifs F1 qui se déroulent sur la piste du circuit de Sakhir, dans l’Ile de Bahreïn dans le golfe persique!

Bien sûr cela n’a aucune signification car on vous l’accorde, il ne s’agit que d’un grand shakedown en ce premier jour des essais d’avant-saison lesquels ne sont pas toujours très indicatif, mais en attendant, c’est bien le pilote Néerlandais qui s’est montré le plus vite ce jour, dictant la loi u volant de sa monoplace Red Bull-Honda, démontrant ainsi déjà que sa voiture est en tout cas bien née et que son équipe veut à tout prix ferrailler avec Mercedes pour tenter de lui ravir la vedette et de gagner des Grands Prix tout en visant aussi bien sur le titre mondial, naturellement !

Avec des pneus durs et mediums, Max Verstappen après un départ difficile lors de la session matinale ou il a effectué avec deux tète a queue et un long relais l’après-midi, le jeune Hollandais s’est vie retrouvé en haut du classement, pilotant avec son habituelle agilité et quand il a monté et chaussé les pneumatiques plus tendres, il s’est alors envolé en réalisant le meilleur temps avec un chrono de 1’30″674.

Visiblement chez Red Bull, on ne voulait pas faire semblant et se cacher dès cette journée d’ouverture de la saison 2021, encore moins les motoristes de Honda qui montraient eux aussi leur détermination et la puissance de leur propulseur.

Derrière ce tandem Red Bull-Honda qui affiche ses ambitions, c’est McLaren, qui fait ses débuts avec le moteur Mercedes, qui démontre qu’elle aussi aura également son mot à dire… Sa recrue, l’Australien Daniel Ricciardo en piste en matinée pour l’équipe de Zak Brown, a roulé sur une piste moins performante et sale et décrochait néanmoins avec 1’32 203 au terme de ses 45 tours le meilleur chrono, tandis que l’après-midi après une petite de tempête de sable, son jeune équipier Lando Norris dans une simulation de qualification avec des pneus médiums, lorsque les lumières artificielles des lampadaires ont allumé le piste, le jeune Britannique a terminé en 1’30 « 889 à seulement 215 millièmes de Verstappen !

Assurément cette McLaren MCL35M, évolution de l’excellente et très performante MCL35 de 2020 semble déjà très réussie et plus qu’intéressante et ici cr châssis plus qu’excellent on le répète, combiné avec le meilleur groupe motopropulseur en circulation depuis 2014, le résultat final pourrait être plus que passionnant cette saison pour les hommes de Woking…. Norris et Ricciardo ont visiblement lancé aujourd’hui un message plus qu’intéressant !

A ce sujet la vraie valeur de la nouvelle Mercedes n’a pas été vue. Bien qu’il n’ait aucun doute sur le fait que la W12 sera une nouvelle fois la voiture à battre, Valtteri Bottas n’a couvert que 6 tours lors de la séance matinale et seulement vers 13 heures et ce en raison de problèmes de boîte de vitesses, qui a été remplacé immédiatement après le tour d’installation tôt le matin.

Dans la séance de l’après-midi, Lewis Hamilton qui avait pris le relais n’a tout simplement pas fait les choses correctement, commettant de nombreuses erreurs avec les pneumatiques durs Pirelli et ne faisant pas mieux que le dixième chrono en 1’32 « 912.

Y aurait-t-il quelque chose qui ne va pas avec cette W12 ou est-ce Hamilton qui n’a pas été particulièrement concentré pour sa remise en route, lui qui a traîné, traîné et tergiversé pour resigner avec le Team Mercedes AMG ?

Bon point de départ pour l’Alpine, mais Esteban Ocon au volant ce vendredi a dû monter et chausser les pneus tendres pour réaliser la troisième performance de la journée en 1’31 « 146. Mais ce qui nous a impressionnés, c’est la fiabilité de la voiture Française, qui a totalisé 129 tours ! Dix de moins que la toujours très fiable Red Bull.

Quatrième rang pour le Canadien Lance Stroll qui avec les gommes Pirelli Proto Test a réalisé 1’31 « 782 avec l’Aston Martin-Mercedes. Un scintillement obtenu en finale de la journée que celui du Canadien après que Sebastian Vettel dans la matinée ait été ralenti par des problèmes d’ordre électronique.

Et direz-vous qui de de la Scuderia ? Ferrari a signé le cinquième chrono avec Carlos Sainz Junior, au volant lors de la deuxième séance l’aprés-midi. L’Espagnol, également auteur d’un tête à queue, avec des pneus médiums a cependant signé un encourageant et réconfortant 1’31 « 919. Charles Leclerc a dû garer la SF21 en fin de séance matinale en raison de problèmes techniques sans obtenir des performances particulières sur des pneus médiums.

Un brillant Antonio Giovinazzi dans l’Alfa Romeo-Ferrari obtient le sixième chrono. L’Italien avec des pneus médiums a terminé en 1’31 « 945 au terme de ses 68 tours couverts. Avant lui, Kimi Raikkonen a bien roulé en matinée, la séance la moins rapide.

Satisfaction aussi dans le camp Alpha Tauri. Dans la matinée, Pierre Gasly était parmi les plus rapides (deuxième) avec des pneus médiums en 1’32 « 231 et dans l’après-midi la recrue Japonaise Yuki Tsunoda, avec des pneus durs, terminait en 1’32 » 727, confirmant déjà son bon rythme.

Williams-Mercedes a aligné le pilote de test Roy Nissany pour toute la journée qui a effectué tous les réglages prévus, totalisant 83 tours. Son meilleur temps ? 1’34 « 789 soit le 14éme chrono.

Enfin l’équipe Américaine Haas-Ferrari a emmené ses deux rookies sur la piste. Mick Schumacher a ouvert la journée, mais le VF-21 a subi une panne de boîte de vitesses et il n’a bouclé que 15 tours. Nikita Mazepin, quant à lui, a pu parcourir 70 tours, terminant en 1’34 « 798, ce qui lui donne le 15éme rang.

A PROPOS DES PNEUMATIQUES PIRELLI

Au total, chaque équipe disposera de 30 trains de pneumatiques slick 2021 de toute la gamme P Zero pour les essais, avec une voiture par équipe. En somme, chaque équipe disposera également de deux trains de pneumatiques intermédiaires et de pneumatiques pluie, mais ceux-ci ne seront comptabilisés dans l’allocation des 30, que s’ils sont montés. Chaque équipe pourra utiliser au maximum 30 trains de pneumatiques pendant les trois jours, du vendredi au dimanche.

Deux trains supplémentaires de pneumatiques prototypes seront fournis à chaque équipe : identiques en tous points aux C3 standard mais produits en Turquie plutôt qu’en Roumanie. Ces essais sont effectués dans le seul but de comparer les produits de l’usine de réserve avec les pneumatiques standard, à la fois en termes de performances et de longs essais. Ils sont reconnaissables à leur couleur noire, sans aucun marquage.

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1 –TEAMS

LE RÉSULTAT DE LA 1ére JOURNÉE DES ESSAIS COLLECTIFS DE BAHREIN CE VENDREDI 12 MARS 2021

1 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’30″674 – 139 tours couverts– pneu medium

2 – Lando Norris (McLaren-Mercedes) – 1’30″889 – 46 – medium

3 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) – 1’31″146 – 129 – soft

4 – Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes) – 1’31″782 – 46 – proto

5 – Carlos Sainz (Ferrari) – 1’31″919 – 57 – medium

6 – Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’31″945 – 68 – medium

7 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) – 1’32″203 – 45 – dur

8 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’32″231 – 74 – medium

9 – Yuki Tsunoda (Alpha Tauri-Honda) – 1’32″727 – 37 – dur

10 – Lewis Hamilton (Mercedes) – 1’32″912 – 42 – dur

11 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’33″242 – 59 – medium

12 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’33″320 – 63 – medium

13 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) – 1’33″742 – 51 – proto

14 – Roy Nissany (Williams-Mercedes) – 1’34″789 – 83 – medium

15 – Nikita Mazepin (Haas-Ferrari) – 1’34″798 – 70 – medium

16 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) – 1’36″127 – 15 – dur

17 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’36″850 – 6 – dur

LES CHRONOS DE LA MATINÉE

1 – Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) – 1’32″203 – 45 tours

2 – Pierre Gasly (Alpha Tauri-Honda) – 1’32″231 – 74

3 – Max Verstappen (Red Bull-Honda) – 1’32″245 – 60

4 – Esteban Ocon (Alpine-Renault) – 1’32″959 – 55

5 – Charles Leclerc (Ferrari) – 1’33″242 – 59 – C3

6 – Kimi Raikkonen (Alfa Romeo-Ferrari) – 1’33″320 – 63

7 – Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes) – 1’33″7 42 – 51

8 – Roy Nissany (Williams-Mercedes) – 1’34″789 – 39 –

9 – Mick Schumacher (Haas-Ferrari) – 1’36″127 – 15

10 – Valtteri Bottas (Mercedes) – 1’36″850 – 6