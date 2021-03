KYLE LARSON VICTORIEUX EN NASCAR A LAS VEGAS

Kyle Larson triomphe enfin cette année et remporte la victoire à Las Vegas, à l’occasion de la quatrième manche de la NASCAR Séries 2021. Repris par Rick Hendrick après les mésaventures de l’année dernière, avec la suspension pour un petit mot raciste lors d’un live et son limogeage du Chip Ganassi, Kyle n’a pas tardé à profiter de cette chance, et d’une voiture compétitive, et il retrouve le sommet aprés seulement quatre courses.

Une belle revanche car il ne lui aura fallu que quatre épreuves pour regagner à nouveau après son limogeages !

Larson était compétitif dès le début, réussissant à faire briller sa Chevrolet Camaro sur la piste avec plus de facilité que quiconque. Avec la grande force d’appui des voitures actuelles, des pistes comme Las Vegas voient un groupe extrêmement serré, avec de nombreuses situations dans lesquelles les voitures se côtoient et continuent de se dépasser.

Mais la Chevrolet N° 5 avait un avantage, se déplaçant avec une relative facilité dans le trafic même en cas d’imperfection stratégique, comme l’arrêt aux stands manqué au début de la course!

Ayant trouvé une situation plus stable dans la deuxième partie de course, Larson a pu pousser fort, et quand il est sorti du dernier arrêt au stand, dans une longue période de drapeau vert, il a construit une large marge sur la Ford de Brad Keselowski, rapide mais pas aussi performant. Au final, le pilote de Roger Penske terminant trois secondes derrière Larson qui a pointé au commandement plus de 100 tours sur les 266.

Larson qui confiait:

« C’était une sacrée voiture. Tout le monde a fait de l’excellent travail. Merci beaucoup Monsieur H, Jeff Gordon et tout le monde au sein de la Hendrick Motorsports. C’est vraiment particulier. C’était une course sympa, notamment lors des restarts. Je me suis bien amusé avec Denny (Hamlin) et Brad (Keselowski). »

Comme cela arrive souvent, la grande quantité d’appui aéro a conduit à peu d’accidents. Le seul à vraiment tapé contre les barrières a été Aric Almirola à cause d’une crevaison, tandis que Chase Elliott s’est lancé dans une vrille, joli téte à queue impliquant Kurt Busch. Le Champion en titre du Team Hendrick a subi des dommages lors du premier arrêt au stand, mais est resté compétitif.

Troisième sur la ligne d’arrivée Kyle Busch, qui après avoir vu son équipe se transformer au cours de l’hiver semble trouver lentement la clé du problème.

Précisons que toutes les voitures de l’équipe Joe Gibbs sont entrées dans le Top sept, Denny Hamlin quatrième, Martin Truex sixième derrière Ryan Blaney et Christopher Bell septième.

Le vainqueur de la manche Floridienne de Miami-Homestead William Byron, Joey Logano et Erik Jones se classent également parmi les 10 premiers.

Peu de chance pour Kevin Harvick et Bubba Wallace. Le premier, perdant progressivement du terrain. Le deuxième a été bloqué dans la voie des stands par une fuite d’huile et a terminé 28éme à l’arrivée.

Peter GRISWOLD

Photos : NASCAR – TEAM

LE CLASSEMENT DE LA COURSE DE LAS VEGAS

1 – Kyle Larson (Chevrolet) – Hendrick – 267

2 – Brad Keselowski (Ford) – Penske – 267

3 – Kyle Busch (Toyota) – Gibbs – 267

4 – Denny Hamlin (Toyota) – Gibbs – 267

5 – Ryan Blaney (Ford) – Penske – 267

6 – Martin Truex Jr. (Toyota) – Gibb – 267

7 – Christopher Bell (Toyota) – Gibbs – 267

8 – William Byron (Chevrolet) – Hendrick – 267

9 – Joey Logano (Ford) – Penske – 267

10 – Erik Jones (Chevrolet) – Petty – 267

11 – Ricky Stenhouse Jr. (Chevrolet) – JTG – 267

12 – Austin Dillon (Chevrolet) – Childress – 267

13 – Chase Elliott (Chevrolet) – Hendrick – 267

14 – Chris Buescher (Ford) – Roush – 267

15 – Ryan Preece (Chevrolet) – JTG – 266

16 – Matt DiBenedetto (Ford) – Wood Brothers – 266

17 – Michael McDowell (Ford) – FrontRow – 266

18 – Ryan Newman (Ford) – Roush – 266

19 – Kurt Busch (Chevrolet) – Ganassi – 266

20 – Kevin Harvick (Ford) – Stewart-Haas – 266

21 – Chase Briscoe # (Ford) – Stewart-Haas – 266

22 – Tyler Reddick (Chevrolet) – Childress – 266

23 – Ross Chastain (Chevrolet) – Ganassi – 266

24 – Anthony Alfredo # (Ford) – FrontRow – 266

25 – Cole Custer (Ford) – Stewart-Haas – 266

26 – Daniel Suarez (Chevrolet) – Trackhouse – 265

27 – Alex Bowman (Chevrolet) – Hendrick – 265

28 – Bubba Wallace (Toyota) – 23XI – 262

29 – Justin Haley (Chevrolet) – Kaulig – 262

30 – BJ McLeod(i) (Ford) – LiveFast – 260

31 – Garrett Smithley (Chevrolet) – Ware – 259

32 – Cody Ware (Chevrolet) – Ware – 259

33 – Quin Houff (Chevrolet) – Starcom – 256

34 – Joey Gase (Ford) – Ware – 255

35 – Josh Bilicki (Ford) – Ware – 252

36 – Timmy Hill (Toyota) – MBM – 246

37 – Corey LaJoie (Chevrolet) – Spire – 188

38 – Aric Almirola (Ford) – Stewart-Haas – 178

LE CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT NASCAR 2021

1.Hamlin : 187 points – 2. Keselowski : 149 – 3. Larson : 147 – 4. Elliott : 139 – 5. Bell, Logano : 138.‍