SACHA LEHMANN, PILOTE ‘LA FILIÈRE ENDURANCE’ CHEZ VIRAGE EN MICHELIN LE MANS CUP

UNE COLLABORATION AVEC LE TEAM VIRAGE DÈS LA SAISON 2021 !

La Filière Endurance de Jean-Bernard BOUVET poursuit son développement et élargie ses capacités à travers une nouvelle collaboration avec le Team Virage.

Jean-Bernard BOUVET, Fondateur de la Filière Endurance confie:

« Nous sommes très heureux de débuter cette nouvelle aventure avec le Team Virage. Une équipe complète offrant la possibilité à nos jeunes de pouvoir évoluer aussi bien en Prototype qu’en grand Tourisme sur les plus beaux championnats européens. Cette collaboration nous permet également de pouvoir emmener nos pilotes « France » à Valencia, dans un workshop complet, répondant aux différents besoins de notre formation.»

Et il enchaîne :

« De plus cela nous permettra de débuter le développement de la Filière Endurance à l’étranger en prenant en charge les jeunes pilotes de l’Academy Virage. Nous sommes ravis de nous lancer dans cette nouvelle aventure et nous avons hâte de voir évoluer nos pilotes aux côtés de l’équipe de Philippe Gautheron et Julien Gerbi

Parmi les pilotes de la Filière, Sacha LEHMANN intègre la structure espagnole pour l’ensemble de la saison Michelin Le Mans Cup au volant d’une Ligier JSP320.

Sacha LEHMANN qui confie:

« Je suis très content de rejoindre Virage, c’est une équipe qui travaille bien avec laquelle je me suis entendu très rapidement. L’équipe de Philippe et Julien a été très accueillante dès ma première journée d’essais. Avec cette bonne ambiance et cette rigueur qui règnent dans le team, je vais pouvoir progresser encore plus rapidement et être dans des conditions optimales pour aller chercher de bons résultats en Michelin Le Mans Cup »

Quant à Philippe Gautheron, le Team Owner, lui il indique :

« Je suis très heureux d’accueillir Sacha dans notre équipe. C’est un pilote très prometteur qui a montré de grandes choses lors de nos tests ensemble. Être membre du programme Filière Endurance au Mans prouve qu’il fait partie des meilleurs des jeunes pilotes français en Prototype et je suis sûr que nous pouvons obtenir de très bons résultats en Le Mans Cup. »

Pour avoir été récemment au Mans avec Sacha lors de la présentation de cette structure de La Filière de JB Bouvet, on peut sans risquer de se tromper, affirmer que ce garçon, s’il a évidemment déjà un bon coup de volant, a bien également en outre, la tête sur les épaules !

Gilles GAIGNAULT

Photos : Pierre-Louis LE MOUELLIC – Daniel DELIEN – AutoNewsInfo