LA FIA PUBLIE LE RAPPORT SUR L’ACCIDENT DE ROMAIN GROSJEAN, LE 29 NOVEMBRE, AU GP DE BAHREÏN 2020

Un peu plus de trois mois aprés l’horrible drame et l’épouvantable accident du pilote de l’équipe US, Haas GP, le Français Romain Grosjean, – vécu en direct sur toutes les chaines TV du monde – dont il est incroyablement sorti miraculeusement indemne, exception de légères brûlures à sa main gauche, la FIA (Fédération Internationale Automobile) publie en ce début du mois de mars 2021, son rapport.

D’abord trois chiffres:

Une perte de contrôle à 241 km/h. Un impact contre le rail de sécurité à 192 km/h. Un choc d’une violence inouïe : 67 G! Hallucinant que Romain ait survécu à ce dramatique crash, parvenant seul’ étant fort heureusement – les miracles cela existent bien finalement – à sortir du brasier et à s’extraire de cet enfer !

L’enquête est le fruit des entretiens avec les personnes impliquées dans le crash, une inspection des preuves matérielles, une analyse du matériel vidéo disponible, sans oublier et négliger naturellement un examen approfondi de l’enregistreur de données sur les accidents de la voiture et des accéléromètres auriculaires du pilote.

Cette enquête a été évalué par les pairs du groupe d’étude sur les accidents graves de la FIA, dirigé par le Président de la FIA, Jean Todt, mais précisons que le GPDA (Association des Pilotes de Grand Prix) a été également consulté et appelé à faire se propres commentaires sur l’enquête.

Les conclusions de cette enquête ont été présentées à la Commission des circuits de la FIA, à la Commission médicale, à la Commission monoplace, à la Commission F1, à la Commission de sécurité, aux officiels et au Conseil Mondial du Sport Automobile. Ses résultats seront d’ailleurs en outre, présentés à la Commission des pilotes, le 23 mars prochain.

L’objectif de l’enquête était d’identifier les facteurs qui ont contribué à la conséquence de l’accident, ainsi que d’autres facteurs tertiaires qui n’ont pas influencé la gravité du résultat, mais qui ont cependant permis de fournir des enseignements importants concernant les efforts permanents de la FIA pour tenter améliorer la sécurité dans le sport automobile.

ANALYSE DES CIRCONSTANCES DE L’ACCIDENT

L’enquête bien sur ne concerne que les deux monoplaces impliquées dans l’accident, d’une part la N° 8, la Haas pilotée par le Français Romain Grosjean et la N°26 de la Scuderia AlphaTauri, aux mains du Russe Daniil Kvyat, indiquant toutefois que plusieurs autres monoplaces ont eu un effet circonstanciel mais non consécutif sur le début de la séquence de l’accident.

Lors du premier tour du circuit de Sakhir du Grand Prix de Bahreïn, la monoplace de Romain Grosjean roulait à 241 km/h lorsque le pilote en a soudainement perdu le contrôle à la sortie du virage 3 et ce à la suite d’un contact entre sa roue arrière droite et la roue avant gauche de l’Alpha Tauri de Daniil Kvyat, en tentant de passer de la gauche au côté droit de la piste.

Le contact entre le deux monoplaces, a alors soulevé l’arrière de la voiture de Romain Grosjean, la forçant à aller vers la droite et la plaçant sur une trajectoire incontrôlable dans la zone de dégagement à l’intérieur du circuit à la sortie du virage 3. Daniil Kvyat a également modifié sa trajectoire et est entré dans la même zone de dégagement, mais a pu rejoindre la piste peu après sans autre contact.

La voiture de Romain Grosjean a percuté la triple barrière de sécurité derrière la zone de dégagement à 192 km/h et à un angle de 29 degrés, avec un lacet estimé à 22 degrés par rapport à la direction de la marche et une force de crête résultante équivalente à 67 g.

Suite à la rupture du rail médian de la barrière et à une déformation importante des rails supérieur et inférieur, la cellule de survie a pu percer la barrière et s’est immobilisée derrière la barrière, contrainte par la structure de rouleau primaire contre le rail supérieur de la barrière.

La voiture a subi d’importants dommages lors de l’impact, notamment la séparation de l’ensemble du groupe motopropulseur de la cellule de survie. La trappe d’inspection du réservoir de carburant sur le côté gauche du châssis a été délogée et le raccord d’alimentation en carburant du moteur a été arraché de la «vessie de sécurité» du réservoir de carburant; tous deux fournissant des voies primaires pour l’évacuation du carburant du réservoir.

Les équipements de sécurité du conducteur, y compris le casque, le HANS et le harnais de sécurité, ainsi que la cellule de survie, le siège, l’appuie-tête et la protection frontale du cockpit Halo, ont fonctionné conformément à leurs spécifications pour protéger l’espace de survie du conducteur et gérer les forces appliquées au conducteur lors de l’impact.

La batterie du système de récupération d’énergie haute tension (ERS) a été considérablement endommagée, certaines parties de l’ensemble de la batterie ERS restant avec le groupe motopropulseur et d’autres restant attachées à la cellule de survie.

Le feu a démarré pendant les derniers instants de l’impact de la barrière, en partant de l’arrière de la cellule de survie et en progressant vers le conducteur au fur et à mesure que le feu s’intensifiait.

La position de la cellule de survie, par rapport au rail supérieur de la barrière, limitait considérablement le chemin de sortie du conducteur. En raison de dommages à la cellule de survie et à un certain nombre de composants dans l’environnement du cockpit, le pied gauche de Romain Grosjean a été initialement piégé lors de l’immobilisation de la voiture. Le conducteur a pu libérer son pied en le retirant de sa chaussure de course, laissant la chaussure dans la voiture, puis a déplacé à la fois l’appui-tête et le volant pour sortir de la voiture.

La course a été signalée au drapeau rouge environ 5,5 secondes après l’impact de Romain Grosjean avec la barrière.

MÉDECIN ET SAUVETAGE

Une réponse médicale et de sauvetage complète à cet incident a été immédiatement lancée. La voiture médicale de la FIA est arrivée dans les 11 secondes suivant l’incident, un temps atteint en partie parce qu’un «raccourci» a été pris pour éviter le virage 1, démontrant à la fois la connaissance du circuit local et la planification préalable.

L’arrivée de la voiture médicale transportant le coordinateur du sauvetage médical de la FIA en F1, le Dr Ian Roberts, le pilote automobile de la FIA en F1, Alan van der Merwe, et un médecin local, ont fourni une assistance immédiate pour que chacun remplisse un rôle prédéterminé.

Ian Roberts s’est immédiatement rendu sur les lieux de l’incident et a ordonné à un commissaire de faire fonctionner l’extincteur à poudre sèche autour du cockpit où il a identifié Romain Grosjean comme essayant de sortir. Alan Van der Merwe a récupéré un extincteur à l’arrière de la voiture médicale de la FIA pendant que le médecin local préparait le sac de traumatologie.

Romain Grosjean a pu sortir sans aide et est sorti de voiture au bout de 27 secondes.

Romain Grosjean a subi des brûlures au dos des deux mains. Après un examen initial par le personnel de la voiture médicale de la FIA, il a été transporté en ambulance au centre médical du circuit pour évaluation. Il a ensuite été transporté par hélicoptère à l’hôpital des forces de défense de Bahreïn pour une évaluation et un traitement plus poussés. Il est sorti de l’hôpital au bout de trois jours, le 2 décembre 2020.

Le président de la FIA, Jean Todt, explique:

« Des enseignements importants ont été tirés de ces enquêtes qui guideront notre mission continue d’améliorer la sécurité en Formule 1 et dans le sport automobile mondial. L’engagement durable de la FIA, en particulier de la Direction de la Sécurité, sur la réduction des risques liés au sport automobile a permis à Romain Grosjean de garder conscience et de survivre à un accident de cette ampleur. La sécurité est et restera la priorité absolue de la FIA. »

Le directeur de la sécurité de la FIA, Adam Baker, a déclaré:

« Les incidents impliquant un incendie de cette ampleur sont heureusement rares, il est donc très important d’apprendre ce que nous pouvons, y compris l’interaction avec le système haute tension. Les efforts des personnes impliquées ont été héroïques et ont, à juste titre, fait l’objet de nombreux éloges. Suite à l’approbation de nos conclusions par le Conseil mondial du sport automobile, nous intégrerons les actions dans les travaux en cours. »

SÉCURITÉ DES COURSES EN CIRCUIT EN 2021

En 2020, la Direction Sécurité de la FIA a mené des enquêtes sur 19 accidents significatifs liés aux courses sur circuit, avec le soutien de l’ASN (Autorité Sportive Nationale) dans chaque pays.

Conformément à l’engagement de la FIA en faveur de l’amélioration continue de la sécurité et en raison de son corpus préexistant de données sur la sécurité du sport automobile, de sa vaste expertise, des projets de recherche en cours et du savoir-faire généré par les incidents de sport automobile dans le monde au cours des dernières décennies, y compris 19 accidents, la fédération entreprend désormais des travaux dans les domaines suivants:

Régulation de la géométrie frontale de la cellule de survie, plus tests de charge supplémentaires dans cette zone

Examen de la réglementation en vigueur concernant les rétroviseurs

Examen des exigences de montage de la colonne de direction

Examen des exigences réglementaires et d’homologation pour l’assemblage de l’appui-tête

Analyse des modes de montage et d’échec de montage du bloc d’alimentation

Projet de recherche en cours: Câbles de retenue de roue (attaches)

Revue de conception des installations de vessie de sécurité dans toutes les catégories de monoplaces FIA

Recommandations pour les meilleures pratiques d’installation de la vessie de carburant de sécurité

Mise à jour de la norme FIA ​​pour les réservoirs de carburant de sécurité

Examen des règlements pour la conception des connexions de la vessie de carburant de sécurité et des trappes d’inspection

L’homologation du carburant doit inclure la compatibilité du matériau de la vessie et du carburant spécifique

Circuit

Fonctionnalité améliorée pour le logiciel d’analyse de la sécurité des circuits (CSAS), y compris la classification quantitative de la probabilité d’impact

Examen des installations d’ouverture de barrière de circuit existantes

Examen des lignes directrices / processus d’homologation de circuit et de renouvellement de licence

Équipement de sécurité du pilote

Enquête sur l’amélioration de l’indice de transfert de chaleur (HTI) des gants

Projet de recherche en cours: mécanismes d’ouverture / verrouillage de la visière; portée du projet étendue pour inclure des exigences visant à garantir que les systèmes d’ouverture de visière sont opérationnels après avoir été exposés au feu

Projet de recherche en cours: système d’extincteur pour voitures à cockpit ouvert; portée du projet élargie pour inclure l’étude des mécanismes d’activation améliorés

Médecine et sauvetage

Mises à jour de l’équipement du véhicule d’intervention médicale, y compris les autres types d’extincteurs

Fournir des orientations de l’ASN sur la décontamination post-incendie

Développement en cours du module de formation FIA à la lutte contre les incendies pour les ASN

Développement en cours du module de formation à la sécurité haute tension FIA pour les ASN

Développement en cours du module de formation au commandement et à la coordination des incidents de la FIA pour les ASN

En outre, le Département Sécurité de la FIA prévoit également d’autres projets de recherche tels que:

Étude des options pour les systèmes d’avertissement de proximité et les aides à la visibilité électroniques

Recherche sur les options de modernisation et de mise à niveau pour améliorer les performances d’impact des barrières de sécurité existantes

Recherche sur de nouveaux systèmes de barrières, efficaces dans un plus large éventail de conditions d’impact

Recherche pour évaluer les moyens d’extinction d’incendie, l’équipement de lutte contre l’incendie et l’équipement de protection individuelle actuels et évaluer les nouvelles technologies

Gilles GAIGNAULT

Photos : F1 – TEAM