ALPINE ORGANISE CE 7 MARS 2021, UNE VENTE CARITATIVE AU PROFIT DE LA VALLÉE DE LA ROYA

Notre amie Roamhy Heras, une passionnée de compétition automobile – elle participe régulièrement aux plus grands rallyes historiques comme le Tour de Corse – qui en a assuré cette mise en œuvre, nous informe que ce dimanche 7 mars 2021, la marque automobile Alpine, dans son show rom Parisien dénommé ‘le Studio Alpine’ de Boulogne, avec le Centre Alpine RRG Nice et la société Carprecium, organise une vente caritative et ce au profit des victimes de la tempête Alex, qui s’est abattue sur l’arrière-pays Niçois, et essentiellement dans la vallée de la Roya, en octobre 2020.

Jean-Baptiste Florence, responsable du Studio Alpine de Boulogne-Billancourt. nous explique :

« Après cette catastrophe, nous souhaitons apporter notre contribution auprès des populations et des communes défigurées par les intempéries. Le nom d’Alpine est indissociable de cette région qui a vu naître ce modèle emblématique de l’histoire de l’automobile. Ses routes et son relief font partie de l’histoire même de notre marque qui a construit sa légende sur ces tracés sinueux. Année après année, l’arrière-pays niçois accueille, avec le même enthousiasme, sur ses routes et dans ses villages, les plus grands moments du sport automobile. Dans cette période difficile, il nous semble donc plus qu’évident de leur témoigner en retour tout notre soutien en organisant cette vente caritative. »

Aux côtés de personnalités dont l’animateur de télévision Grégory Galiffi, les anciens brillants rallymen, Jean-Claude Audruet ou Jean Ragnotti, tous deux victorieux du prestigieux Rallye Monte-Carlo, en 1973 et 1981, respectivement au volant d’une Berlinette Alpine et d’une Renault 5 Turbo, cette vente se déroulera en live à 100% et sera entièrement retransmise en direct du Studio Alpine de Boulogne-Billancourt et en duplex du Centre Alpine RRG de Nice, via le site internet de Carprecium.

Jean-Claude Andruet,« Mousquetaire » Alpinequi confie:

« Merci à toute l’équipe qui accompagne cette initiative en soutien aux pompiers du Turini. C’est grâce à ces derniers si on a pu faire des épreuves magnifiques sur ce terrain de jeu exceptionnel. Avec tout ce que la région a du supporter, c’est important qu’Alpine puisse participer à leurs efforts.»

L’intégralité des bénéfices liés à cette vente sera transmise à l’Amicale des Pompiers de Sospel. L’objectif étant de les aider à financer leurs actions auprès des sinistrés de la région. Sans oublier d’aider à la reconstruction de la route d’accès au col de Turini, spéciale mythique du Rallye Monte-Carlo.

Parmi les lots mis aux enchères, figurent des livres, revues automobiles, maquettes de circuits en bois, bon nombre d’objets dédicacés par des pilotes de notoriété, comme l’ancien double Champion du monde de F1, également double vainqueur aussi des 24 Heures du Mans et sacré Champion du monde d’endurance 2019, l’Espagnol Fernando Alonso, tout nouveau pilote Alpine en F1. Mais aussi par Nicolas Lapierre ou Nico Hülkenberg et d’autres encore.

Précisons enfin que Mais le lot ‘ PREMIUM’ le plus PRESTIGIEUX reste le numéro 100, celui qui concerne l’Alpine A110 Pure, propriété de Grégory Galiffi, un modèle unique, qui a marqué l’histoire du Rallye Monte Carlo.

Gilles GAIGNAULT

Photos : ORGANISATION et AutoNewsInfo

OÙ VOIR LES LOTS

Studio Alpine BOULOGNE

112, bis Avenue du Général Leclerc

92100 Boulogne Billancourt

Tél : 01 40 96 93 64

Mail : studio.boulogne@alpinecars.com

Du 3 au 6 mars 2021

De 10 h à 17 h

Tous les lots à découvrir en ligne à l’adresse suivante :

www.carprecium.com

SOUTENEZ, ENCHÉRISSEZ ! DIMANCHE 7 MARS À 15HEURES

Toute personne peut assister à la vente aux enchères le dimanche 7 mars à 15h, soit directement sur place* à Nice et à Boulogne-Billancourt, ou en suivant la vente en live sur www.carprecium.com

STUDIO ALPINE BOULOGNE

122, bis Avenue du Général Leclerc

92100 Boulogne Billancourt

CENTRE ALPINE RRG NICE

104 Promenade de la Mer

06800 Cagnes-sur-Mer

Pour participer physiquement à la vente, veuillez demander une invitation au préalable à gdelusigny@millon.com

Le commissaire-priseur tient compte de tous les enchérisseurs, qu’ils soient présents en salle de vente, qu’ils participent via www.carprecium.com ou par téléphone.

Le coup de marteau « adjugé » de commissaire-priseur transfère la propriété du bien au dernier enchérisseur.* dans le respect des règles sanitaires.

MERCI POUR LEUR SOUTIEN

Avec le soutien de Millon Riviera et de Maître Paul-Antoine Vergeau