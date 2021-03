EN WEC PORTIMAO A ON TOUR REPORTÉ, SPA ÉPREUVE D’OUVERTURE!

Décidément le calendrier du mondial d’endurance WEC 2021 est à nouveau chamboulé ! On apprend en effet ce vendredi soir 5 mars que la manche inaugurale prévue au Portugal à Portimao en Algarve qui avait précédemment elle-même déjà remplacé l’épreuve d’ouverture initialement programmée aux USA à Sebring en Floride venait à son tour d’être annulée et reportée !

De ce fait, du coup l’ouverture de la saison 2021 du WEC devrait se se dérouler à Spa-Francorchamps Portimão étant maintenant reporté en juin

La première manche du Championnat du Monde d’Endurance WEC 2021 prévue à Portimão en avril change de nouveau de date et de circuit. Spa-Francorchamps accueillera le Prologue et la course d’ouverture de la saison. Les 8 Heures de Portimão se dérouleront elles au mois de juin.

Cette décision, approuvé aujourd’hui par le conseil mondial du sport automobile de la FIA, a été prise suite aux restrictions de déplacement en vigueur dans plusieurs pays, compliquant les possibilités de voyages allers/retours vers et depuis le Portugal. La nouvelle date de Portimão, fixée au 12/13 juin devrait favoriser le retour des spectateurs sur le circuit.

Le Prologue de la saison (essais officiels) se déroulera donc en Belgique les 26 et 27 avril, sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps qui fête ses 100 ans en 2021.

Le Prologue sera suivi des 6 Heures de Spa-Francorchamps (1er mai), désormais premier round de la saison 9 du Championnat du monde d’endurance de la FIA.

Les 6 Heures de Monza sont maintenues mi-juillet et les 24 Heures du Mans sont désormais prévues les 21 et 22 août.

Toutes ces modifications du calendrier WEC 2021 ont été prises en concertation avec la FIA, l’ACO, les concurrents du Championnat du monde et les organisateurs des circuits concernés.

Les dates des deux dernières manches de la saison 2021 à Fuji au Japon et Bahreïn demeurent inchangées.

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest indique :

« Ce contexte sanitaire et les mesures qui en découlent nous imposent une grande flexibilité dans nos décisions. Nous nous adaptons continuellement aux décisions gouvernementales, notamment en terme de contraintes de déplacements entre les pays. Après concertation avec les concurrents engagés en WEC, ce report de date s’impose comme une évidence. Nous conservons les manches inscrites au programme et cela constitue notre objectif numéro un. Rendez-vous en mai pour une course inaugurale à Spa qui verra pour la première fois la catégorie Hypercar batailler en piste ».

Richard Mille, Président de la Commission Endurance de la FIA enchaîne :

« Dans notre réalité affectée par la crise sanitaire mondiale, tous les calendriers sportifs doivent être considérés comme fluides et rien n’est gravé dans la pierre. Cela dit, je salue les efforts du promoteur du Championnat du monde d’endurance de la FIA pour sa flexibilité et son approche réactive. Le report du début de la saison devrait être bénéfique pour toutes les personnes impliquées, des concurrents aux fans ».

Frédéric Lequien, Directeur Général du FIA WEC, précisant :

« Je souhaite vraiment remercier nos concurrents, partenaires, les promoteurs de Portimão et Spa-Francorchamps, la FIA, l’équipe d’organisation du championnat et beaucoup d’autres pour leur coopération et leur état d’esprit remarquable dans cette période toujours difficile pour chacun. La nouvelle date de Portimão nous donne de meilleures chances de permettre aux fans d’assister à la course et nous sommes certains que cette modification de calendrier est plus favorable pour chacune des parties concernées ».

Il reste à souhaiter que cette pandémie ne continue pas de bouleverser notre monde et tous les événements sportifs car tout le monde commence à en avoir ras le bol ! Sachant qu’il y a plus de décès des suites du tabac, des infarctus et du cancer !

Giles GAIGNAULT

Photos : Antoine CAMBLOR – Davy et Daniel DELIEN