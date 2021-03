SHAKEDOWN RÉUSSI À SILVERSTONE POUR L’ALPINE A521 AVEC ESTEBAN OCON

Au lendemain de sa présentation officielle ce mardi 2 mars 2021, l’équipe Alpine F1 Team a comme prévu, entamé ce mercredi 3 mars sa saison 2021, en faisant rouler et effectuer ses tous premiers tours de roues à sa A521 sur le circuit de Silverstone, à l’occasion et comme pour chacune des écuries de GP, d’une journée de tournage promotionnelle limitée à 100 km.

Et comme annoncé, Fernando Alonso poursuivant da rééducation suite à son récent accident de vélo , c’est tout naturellement son partenaire le jeune Français Esteban Ocon qui ’est installé dans le baquet, et pour la toute première fois, au volant de cette monoplace A521 2021

Motorisée par le groupe propulseur Renault E-Tech 20B, cette A521 est une évolution de la RS.20 de la saison derniére, les techniciens ayant essentiellement – règlement oblige – adapté la monoplace au nouveau règlement aérodynamique qu’exige la FIA

Les conditions météo état lion d’être idéales, le brouillard matinal – fréquent dans cette région du le Northamptonshire – s’étant même invité, Esteban a donc bouclé et couvert seize tours du grand circuit dans sa configuration Grand Prix (5,891 km).

Visiblement satisfait Esteban confiait :

« C’était vraiment amusant aujourd’hui. Tout d’abord, cela fait du bien de retrouver le volant sur un tracé comme Silverstone. C’est toujours un moment spécial. La voiture était agréable à piloter et nous avons pu mener à bien notre programme comme prévu. »

Et, il précisait :

« Il y a eu un peu de retard ce matin avec ce brouillard, mais la piste est devenue vite bien sèche dès que le ciel s’est dégagé et cela a rendu notre roulage très agréable. J’aurais bien souhaité pouvoir faire plus de cent kilomètres, mais c’est la limite imposé mais je repars malgré tout avec le sourire aux lèvres. »

Esteban concluait :

« Attendons maintenant la semaine prochaine et les premiers tests collectifs de Bahreïn 12-14 mars), dans des conditions plus réelles avec les pneumatiques de course et naturellement plus de chaleur. Mais on a eu une journée très intéressante et j’ai hâte vraiment découvrir les capacités de la monoplace. En tout cas, j’adore les nouvelles couleurs. C’est sure, la plus belle voiture de la grille. »

Fernando Alonso devrait sur la piste de Sakhir, épauler Esteban et découvrir à son tour cette Alpine A521.

John ROWBERG

Photos : TEAM