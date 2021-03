MOTOGP 2021 : ROSSI SE MET EN MODE AC/DC « BACK IN BLACK)…

Alors c’est très simple, pour avoir le grand frisson à l’idée de ce que Rossi publie sur ses réseaux, il y a parmi vous deux types de lecteurs.

Ceux qui connaissent AC/DC, un groupe australo-écossais fondé en 1973 et ceux et celles là sont à priori des accros qui vont monter le son parce que je publie ci-dessous la chanson à laquelle se réfère Rossi.

Et ceux qui ne connaissent pas, il faut de tout pour faire un monde, auquel cas je fais un peu de formation, AC/DC est le diminutif, en langue anglaise, de courant alternatif/courant continu (Alternating current/Direct current) c’est aussi dans l’est de Londres un mot vulgaire pour insulter quelqu’un qui n’est pas comme vous…

Ce groupe a vendu 200 millions d’albums et celui qui est intitulé « Back in black » soit « De retour en noir » est parti à 50 millions d’exemplaires, c’est le deuxième succès mondial après Thriller de Jackson !

Autrement dit Rossi est dans du très lourd…

Car sa combinaison Petronas, comme celle de son coéquipier et ami Morbidelli est beaucoup plus noire que celle des pilotes factory dont il faisait encore partie l’an dernier.

Comme tout le monde pense qu’il s’agit d’une descente d’un degré sur les tables de marbre du 500/MotoGP, Rossi a donc décidé de magnifier ce passage en couleur noire avec le titre le plus vendu d’un groupe démentiellement célèbre.

Mais l’astuce dans l’astuce, vous l’entendrez dans le premier couplet de la chanson si vous comprenez les borborygmes du chanteur Brian Johnson, c’est le passage « I got nine lives, Cat’s eyes »…

J’ai eu neuf vies comme les chats.

On fait le rapprochement avec les neuf titres de Rossi, un des mecs les plus titrés au monde avec un des titres les plus vendus au monde, il fallait oser, j’avoue que j’ai adoré.

Le clip

Les lyrics du premier couplet.

Back in black

I hit the sack

I’ve been too long, I’m glad to be back

Yes, I’m let loose

From the noose

That’s kept me hanging about

I’ve been looking at the sky

‘Cause it’s gettin’ me high

Forget the hearse ’cause I never die

I got nine lives

Cat’s eyes

Abusin’ every one of them and running wild

‘Cause I’m back

Yes, I’m back

Well, I’m back

Yes, I’m back

Well, I’m back, back

Well, I’m back in black

Yes, I’m back in black

Super bien joué Rossi, à tous les coups quand ce sera possible, l’air sera entendu sur son passage, pas mal comme hymne !

Le vrai héros d’une belle histoire a toujours un hymne et ce depuis l’antiquité grecque.

Classe le « Dottore »…

Jean Louis BERNARDELLI