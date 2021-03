ASTON MARTIN DÉVOILE SA MONOPLACE DE GRAND PRIX 2021, l’AMR 21

L’équipe Aston Martin Cognizant Formula One, a dévoilé aujourd’hui mercredi 3 mars 2021, sa toute nouvelle monoplace de Grand Prix, dénommée AMR 21, laquelle participera au Championnat du monde de Formule 1 2021, à l’occasion d’un événement virtuel présenté en direct à travers le monde.

Il s’agissait assurément de l’un des lancements de voitures de Formule 1, les plus attendus de ces dernières années qui a eu lieu dans The Vault, une expérience virtuelle immersive qui a été l’hôte du moment historique où Aston Martin a dévoilé sa première voiture de Grand Prix depuis la DBR4 (photo) pilotée par Roy Salvadori et Maurice Trintignant. autrefois dans le Grand Prix de Grande-Bretagne de 1960.

Aston Martin que Gilles Gaignault avait eu le bonheur et le privilège de découvrir et d’admirer, cette seule et unique monoplace estampillée Aston Martin et datant de la saison .. 1960 et ce à l’occasion du 1er Grand Prix de France Historique, le 30 juin 2017, sur le circuit Nivernais de Magny Cours. Une magnifique Aston Martin, type DBR5 de 1959

L’AMR21 a été dévoilée dans une livrée verte éclatante en reconnaissance des couleurs de course traditionnelles de la marque, arborant la marque de du partenaire principal, Cognizant, le géant de l’informatique, ce dernier outre son partenariat financier, aidant l’équipe à diriger le parcours de transformation numérique de l’équipe vers le succès futur.

L’afflux récent de nouveaux partenaires a permis à l’AMR21 de recevoir les logos d’une multitude de marques mondiales aux côtés de Cognizant, notamment Peroni Libera 0,0%, Crypto.com, SentinelOne, EPOS, NetApp, Girard-Perregaux et Replay. Le support de longue date de BWT se poursuit avec l’ajout d’une délicate bande magenta de chaque côté du châssis. Ravenol, JCB, Bombardier et Pirelli poursuivent tous leurs partenariats dans la nouvelle ère.

Le Président exécutif d’Aston Martin Lagonda, l’homme d’affaires Canadien Lawrence Stroll, a inauguré l’événement d’aujourd’hui et a accueilli les fans, les médias, les collègues et les partenaires qui appréciaient le spectacle pratiquement depuis le monde entier. Il a été rejoint par Tobias Moers, PDG d’Aston Martin Lagonda, Otmar Szafnauer, PDG et patron de l’équipe de l’équipe Aston Martin Cognizant Formula One et, par lien vidéo, Brian Humphries, PDG de Cognizant, qui ont tous parlé de la grande importance de voir le nom Aston Martin revenir sur les grilles de Formule Un.

Le nouveau couple de pilotes, foré de la recrue, Sebastian Vettel et de Lance Stroll a également joué un rôle important dans la présentation, ainsi que le directeur technique de l’équipe Aston Martin Cognizant Formula One, Andrew Green.

Maintenant que la nouvelle voiture de l’équipe Aston Martin Cognizant Formula One a été révélée au monde, l’équipe se concentre sur la préparation d’une journée de course promotionnelle, qui aura lieu demain jeudi 4 mars à Silverstone. Demain marquera donc les débuts passionnants et très attendus de l’AMR21 sur piste, avant de se rendre à Bahreïn pour des essais la semaine prochaine (12-14 mars) avant le baptême du 1er Grand Prix de Bahreïn le 28 mars.

ILS ONT PRIS LA PAROLE

Lawrence Stroll, Président exécutif, d’Aston Martin:

« Je rêvais de cette journée depuis très longtemps. J’ai toujours été un homme passionné de voiture, depuis que je suis enfant. J’ai toujours aimé la course aussi. Mon premier rêve était de posséder une équipe de Formule 1. Mon deuxième rêve était d’acquérir une participation significative dans Aston Martin Lagonda. Aujourd’hui, il s’agit de la fusion de ces deux rêves. Donc, comme je l’ai dit, aujourd’hui, tout est question de rêves, et cela montre que les rêves peuvent vraiment devenir réalité, sous la forme de notre nouvelle AMR21.»

Et il enchaînait:

« Le retour d’Aston Martin en Formule 1 après une absence de 61 ans aura un effet puissant sur le sport, les médias et les fans, attirant l’attention du monde entier. L’équipe qui a conçu et construit notre nouvelle voiture Aston Martin Cognizant Formula One, les 500 hommes et femmes qui conçoivent, fabriquent, construisent et préparent nos voitures pour que nous puissions courir au sommet du sport automobile mondial, a toujours dépassé ses limites. Désormais, en tant qu’équipe Aston Martin Cognizant Formula One, elle a le pouvoir de frapper encore plus fort. Ce n’est que le début. L’équipe va de l’avant et nos ambitions sont sans limites. Nous avons maintenant les pièces en place, les gens et les partenaires, pour faire de réels progrès.»

Avant de conclure:

« Le lancement de cette nouvelle AMR21 est également la célébration d’un nouveau départ pour Aston Martin. L’événement transformationnel d’aujourd’hui nous a donné l’occasion de communiquer l’évolution du logo emblématique Aston Martin Wings pour la 12e fois seulement en 108 ans d’histoire. La voiture Aston Martin Cognizant Formula One est la plus haute expression de la performance, de l’innovation, de la qualité technique, du souci du détail et du travail d’équipe de notre groupe. Pour cette raison, il est naturel que notre nouveau logo fasse ses débuts sur notre nouvelle voiture de Formule 1. Quant à l’année à venir, le noyau central de ce dont nous avons besoin pour réussir est déjà présent et correct. J’ai une grande confiance en Otmar Szafnauer, Andrew Green et tous ceux qui travaillent pour eux. Je crois fermement que nous avons le mélange parfait d’expérience et de jeunesse chez Sebastian Vettel]et Lance Stroll. Une philosophie d’ambition féroce et de dévouement inébranlable est partagée par chaque membre de l’équipe. C’est exaltant à voir – et à ressentir.»

Otmar Szafnauer, directeur de l’équipe et PDG de l’équipe Aston Martin Cognizant Formula One:

«Le lancement de l’équipe Aston Martin Cognizant Formula One donne à tous ceux qui sont associés à cette société un réel sens du but et de la fierté. C’est une marque automobile vraiment emblématique et c’est un immense privilège de ramener Aston Martin au sommet du sport automobile – là où il appartient. Il y a un changement coté pilote, car Sebastian Vettel nous rejoint pour courir aux côtés de Lance Stroll. Sebastian est quelqu’un dont nous pouvons tous apprendre, et son intégration dans l’équipe a été très fluide, comme on peut s’y attendre de quelqu’un avec tant d’expérience. Il est clair dans mon esprit que Sebastian n’a rien perdu de sa vitesse. C’est à nous de créer un environnement dans lequel il se sent à l’aise afin qu’il puisse donner le meilleur de lui-même. Lance est un jeune pilote très talentueux, comme l’ont démontré ses deux podiums et sa pole position par temps humide l’an dernier. Nous attendons plus de la même chose cette année.»

Et il poursuivait:

« Notre objectif pour 2021 est de tirer parti de ce que nous avons réalisé l’année dernière et de faire un pas de plus. Il n’y a aucune raison pour que nous ne puissions y parvenir avec notre main-d’œuvre talentueuse combinée au nouvel investissement financier. Le succès ne se fait pas du jour au lendemain, mais je suis convaincu que nous mettons en place les éléments clés pour continuer à monter sur le réseau cette année et dans les années à venir.»

Andrew Green, directeur technique, de l’équipe Aston Martin Cognizant Formula One:

« C’est un grand privilège d’avoir le nom Aston Martin au-dessus de la porte. C’est un véritable moment de «rêve devenu réalité» et cela montre le chemin parcouru par cette équipe. C’est sans aucun doute le chapitre le plus passionnant de l’histoire de l’équipe. Je suis convaincu que les 500 hommes et femmes fantastiques qui conçoivent, fabriquent, construisent, préparent et entretiennent notre voiture auront fait tout ce qui était en leur pouvoir pour en créer une bonne. Nous savons tous à quel point la Formule 1 est compétitive en ce moment, et nous ne sous-estimons certainement pas notre opposition. Nous nous attendons à être dans le mix dans la catégorie «meilleur des autres» dès le départ. Nous sommes ambitieux mais réalistes. Mais nous avons l’intention de nous améliorer régulièrement et nos ambitions ultimes sont illimitées. En Formule 1, vous n’arrêtez jamais d’apprendre, et au fil des ans, nous avons beaucoup appris. L’AMR21 est une expression de cette courbe d’apprentissage sans fin. Il est étroitement lié à notre voiture 2020, mais il s’agit d’un tout nouveau châssis. Les modifications réglementaires visant à réduire les performances aérodynamiques de chaque équipe ont également joué un rôle, bien sûr.»

Brian Humphries, PDG de Cognizant:

«De l’usine au drapeau à damier, ce partenariat est un mariage paradisiaque – il est techniquement intensif et dépend de l’ingénierie, ce qui en fait une vitrine idéale pour nos deux marques. Nous sommes absolument ravis d’être le partenaire titre de l’équipe Aston Martin Cognizant Formula One .Avec le partenariat Aston Martin, Cognizant fait passer sa marque à la vitesse supérieure. Fondamentalement, nous transformons la marque Cognizant et créons des opportunités pour dialoguer avec les clients dans différents forums. La Formule 1 est une partie importante de cette équation. Nous sommes heureux de faire partie de la nouvelle conception d’usine Aston Martin, apportant l’intelligence artificielle de Cognizant, l’Internet des objets, le cloud computing et l’expertise en ingénierie numérique à porter – je m’attends à ce que le résultat final soit une installation de Formule 1 qui fait l’envie de la monde de la course. L’expertise de Cognizant en matière de technologie, associée à l’expertise d’Aston Martin en ingénierie automobile, était une combinaison idéale, et nous nous attendons à ce que notre technologie ait un impact tangible sur la capacité d’Aston Martin à réussir.

Et il précisait:

«Cognizant continue d’accroître sa portée mondiale et la base de fans mondiale de la Formule 1 a été un facteur clé dans la recherche d’entrée dans le sport. L’équipe Aston Martin Cognizant Formula One ™ coche toutes les bonnes cases pour nous – nous sommes tous les deux des entreprises innovantes et tournées vers l’avenir qui aiment aller vite, rester concentrées et diriger de l’avant.»

Quant à Sebastian Vettel, nouveau pilote, Aston Martin Cognizant, lui il expliquait:

«Même si j’ai couru pour quatre équipes de Formule 1 et pendant de nombreuses années, commencer une nouvelle saison avec une nouvelle équipe me donne toujours un sentiment d’excitation. En tant que pilote, j’ai toujours gardé un œil sur la compétition et cette équipe m’a toujours impressionné par ce qu’elle a pu faire sans le plus gros budget. Ainsi, lorsque Lawrence [Stroll] et Otmar [Szafnauer] m’ont approché l’an dernier et m’ont expliqué quelles étaient leurs ambitions, j’ai été immédiatement très motivé pour rejoindre l’équipe. J’aime l’histoire de la course automobile et Aston Martin est l’un des grands noms du passé, c’est donc amusant de participer à leur retour en Formule 1 après une absence de 61 ans. Ayant visité l’usine et rencontré les cadres supérieurs ainsi que mes ingénieurs et mécaniciens, je peux voir qu’ils forment un très bon groupe. Je suis convaincu que, grâce au soutien que Lawrence apporte avec le nom Aston Martin, nous ferons de réels progrès ensemble. Je n’ai pas encore conduit la voiture – évidemment – mais je pense qu’elle est superbe. J’ai vraiment hâte de la sortir sur la piste. J’ai également hâte de travailler et de mieux connaître tout le monde dans l’équipe, y compris mon coéquipier Lance [Stroll]. Nous ferons certainement un gros effort pour obtenir de bons résultats ensemble et nous amuserons à le faire.»

Lance Stroll, l’autre pilote,de cette équipe Aston Martin Cognizant:

«C’est une période tellement excitante de l’année. Le lancement de la voiture est le moment où tout redevient réel, surtout cette année avec notre nouvelle identité d’Aston Martin Cognizant Formula One ™ Team. Le nouveau nom est passionnant pour tout le monde et il y a un énorme buzz autour de l’usine. Je suis revenu rafraîchi de la trêve hivernale. Ce sera ma troisième saison ici à travailler avec ce grand groupe de personnes, et cette stabilité est ce dont vous avez besoin en tant que pilote. Je suis chez moi ici et j’ai construit ces relations solides avec l’équipe maintenant. Tout cela fait une différence lorsque nous sommes en compétition pour ces dernières fractions de seconde. Il s’agit de savoir exactement ce dont vous avez besoin et comment travailler avec l’équipe pour vraiment optimiser les performances.Tout est assez complet cette année, avec moins de jours de test disponibles, mais nous avons fait bon usage de nos outils de simulation en usine pour nous aider à nous préparer. Les attentes seront plus élevées cette année pour plusieurs raisons – y compris le nom de l’équipe – et je vois 2021 comme une énorme opportunité pour nous de marquer d’excellents résultats. Nous avons eu un réel élan à la fin de 2020 et je pense que nous pouvons également démarrer cette année. »

John ROWBERG

Photos : TEAM et AUTONEWINFO

