VICTOIRE DE WILLIAM BYRON A MIAMI-HOMESTEAD EN NASCAR

Victoire aussi sympathique qu’inattendue de William Byron lors de la troisième manche de la série NASCAR 2021, sur la piste Floridienne d’Homestead à Miami. Où le jeune pilote de l’équipe Hendrick a remporté son deuxième succès dans la discipline

Byron, est le troisième vainqueur « surprise » en trois courses cette année après les premières victoires obtenues par Michael McDowell et Christopher Bell.

Dans une course qui a connu peu de surprises en termes d’accidents, un seul réel à signaler entre Aric Almirola et Ryan Blaney, le rythme était assez élevé, creusant des écarts, mais Tyler Reddick était le protagoniste d’un grand retour en toute fin de course.

Car dans les derniers tours, il est remonté de la huitième à la deuxième place, terminant deux secondes derrière le vainqueur après une bataille avec Martin Truex Jr et Kyle Larson.

Truex a d’ailleurs empêché le triplé des moteurs Chevy en étant le meilleur de l’équipe Gibbs, tandis que Larson, quatrième, a finalement obtenu un résultat positif.

Kevin Harvick complétant le Top 5, qui, comme lors de la finale de l’an dernier, semblait vraiment compétitif mais pas avec la décision nécessaire pour arracher la victoire.

Le sixième, n’es autre que le vainqueur du Daytona 500, Michael McDowell, qui s’offre son troisième Top 10 en trois courses !

Suivent Ryan Newman, avec la Mustang de l’équipe Roush-Fenway et Kurt Busch, le pilote du Chip Ganassi ralenti par un problème de réparation d’une roue. A suivre, Alex Bowman et Kyle Busch. Malheureusement, un excès de vitesse dans les stands a sorti et éliminé Denny Hamlin du match, seulement onzième.

Loin des protagonistes habituels. Seulement quatorzième Chase Elliott, plus détachés encore Brad Keselowski et Joey Logano, qui avaient commandé les premières passes pour le Team Penske. De retour également Chris Buescher, qui avec la Mustang numéro 17 avait mené 57 passes et remporté la première étape, mais a payé un choix stratégique pas optimal dans les phases finales.

Peter GRISWOLD

Photos : NASCAR – TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA COURSE

1 – William Byron (Chevrolet) Hendrick – 267 tours

2 – Tyler Reddick (Chevrolet) Childress – 267

3 – Martin Truex Jr. (Toyota) Joe Gibbs – 267

4 – Kyle Larson (Chevrolet) Hendrick – 267

5 – Kevin Harvick (Ford) Stewart-Haas – 267

6 – Michael McDowell (Ford) FrontRow – 267

7 – Ryan Newman (Ford) Roush – 267

8 – Kurt Busch (Chevrolet) Chip Ganassi – 267

9 – Alex Bowman (Chevrolet) Hendrick – 267

10 – Kyle Busch (Chevrolet) Hendrick – 267

11 – Denny Hamlin (Toyota) Joe Gibbs – 267

12 – Austin Dillon (Chevrolet) Childress – 267

13 – Ricky Stenhouse Jr. (Chevrolet) JTG – 267

14 – Chase Elliott (Chevrolet) Hendrick – 267

15 – Daniel Suarez (Chevrolet) Trackhouse – 267

16 – Brad Keselowski (Ford) Penske – 267

17 – Ross Chastain (Chevrolet) Chip Ganassi – 267

18 – Chase Briscoe # (Ford) Stewart-Haas – 267

19 – Chris Buescher (Ford) Roush – 267

20 – Christopher Bell (Toyota) Joe Gibbs – 267

21 – Ryan Preece (Chevrolet) JTG – 267

22 – Bubba Wallace (Toyota) 23XI – 267

23 – Cole Custer (Ford) Stewart-Haas – 267

24 – Anthony Alfredo # (Ford) FrontRow – 267

25 – Joey Logano (Ford) Penske – 267

26 – Justin Haley (Chevrolet) Kaulig – 266

27 – Erik Jones (Chevrolet) Petty – 266

28 – Matt DiBenedetto (Ford) Wood Brothers – 266

29 – Ryan Blaney (Ford) Penske – 266

30 – Aric Almirola (Ford) Stewart-Haas – 264

31 – Garrett Smithley (Chevrolet) Ware – 263

32 – Cody Ware (Chevrolet) Ware – 261

33 – Josh Bilicki (Ford) Ware – 259

34 – BJ McLeod(i) (Ford) LiveFast – 258

35 – Quin Houff (Chevrolet) Starcom – 258

36 – Corey LaJoie (Chevrolet) Spire – 151

37 – James Davison (Chevrolet) Ware – 61

38 – Timmy Hill (Toyota) MBM – 21

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DE LA NASCAR 2021

1.Hamlin: 139 points – 2. Harvick: 119 – 3. Logano: 108 – 4. McDowell: 106 – 5. Elliott: 105.