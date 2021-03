POSSIBLE ANNULATION OU REPORT POUR LE RALLYE LYON CHARBONNIÈRES 2021

Selon nos informations rhodaniennes, L’ASA du Rhône que préside Gilles Mondésir organisateur du très réputé Rallye Lyon-Charbonniéres s’inquiète sérieusement au fil des jours, des suites de la crise sanitaire et de la pandémie du Coronavirus COVID-19 qui perdure, perdure… et risque bien d’arriver à une annulation et comme l’an dernier en 2020, ou à un éventuel et possible report de l’épreuve

En effet, si l’on en croit notre confrère local, le grand quotidien régional ‘le Progrès de Lyon’ vendredi dernier 26 février 2021, la préfecture du Rhône, aurait fait savoir, alors qu’elle était en train d’étudier le dossier de l‘épreuve déposé en préfecture et en raison de directives gouvernementales, que :

« Seul le sport professionnel est à ce jour actuellement autorisé en France en période de pandémie, les autorités exigent, comme pour le rallye du Pays du Gier ou le Baldomérien, qu’une part importante des engagés du Lyon-Charbo, soient des pros. »

Si l’on s’en tient à la réalité, dans le domaine du rallye, ils ne sont pas nombreux en France, à pouvoir jouir de cette fonction de pilote pro….

A notre connaissance, seuls les deux Seb, Sébastien Loeb et Sébastien Ogier, peuvent prétendre à ce statut !

Absolument aucun autre rallyman, n’ayant ce statut de pilote professionnel.Même les meilleurs nationaux du Championnat de France, comme Yoann Bonato, Quentin Gilbert, Cédric Robert, Manu Guigou, s’ils sont tous solidement soutenus par des sponsors, ils n’ont aucunement – réglementairement parlant – le statut de pilote professionnel ! Et ne parlons pas de l’essentiel du plateau…

Pour l’heure, aucune décision n’a encore été prise mais à l’ASA du Rhone, on semble plus qu’inquiet et il se murmure qu’on songe de plus en plus et au fil des heures, soit à une annulation, soit à un report plus tard en cours d’année, possiblement au cours de l’été 2021. Voulant vraiment éviter comme en 2020, l’annulation du ‘Charbo’ seconde manche du Championnat de France, prévue du 22 au 24 avril prochain.

La manche d’ouverture, si elle a bien lieu, étant elle programmée au Touquet, dans quelques jours, du 18 au 20 mars.

François LEROUX

Photo : Jeff THIRY