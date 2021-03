NAISSANCE OFFICIELLE DE L’ALPINE A 521 DE GRAND PRIX F1

L »équipe Française Renault F1 rebaptisée Alpine cet hiver a officirllement présenté et dévoilé ce mardi 2 mars 2021 la monoplace de GP dénommée A 521 qui disputera cette année le Championnat du monde de Formule 1

Voiture que piloteront l’ancien double Champion du monde de F1, sacré à l’époque en 2005 et 2006 avec l’écurie Renault et de retour à la maison, où il succède à l’Australien Daniel Ricciardo et par le jeune Français Esteban Ocon

Baptisée A521, la monoplace de cette année se pare d’une superbe livrée mêlant le bleu, le blanc et le rouge synonyme de l’héritage d’Alpine en compétition. La voiture sera motorisée par le groupe propulseur Renault E-Tech 20B, un V6 1,6 l conçu et développé à Viry-Châtillon, où le constructeur automobile français compte désormais quarante-cinq ans d’activité ininterrompue en F1.

L’A521 est une évolution de la R.S.20 ayant disputé la saison 2020. Conformément aux changements de réglementation convenus l’an passé durant la pandémie, les principaux éléments structurels de l’A521 sont repris de l’an dernier. Cependant, chaque pièce n’entrant pas dans ce champ a été développée et améliorée, notamment à l’arrière où de nouvelles restrictions aérodynamiques ont été imposées par la FIA.

Luca De Meo, directeur général du Groupe Renault confie :

« C’est une véritable joie de voir le nom puissant et vibrant d’Alpine sur une Formule 1. De nouvelles couleurs, un nouvel encadrement, des projets ambitieux : il s’agit d’un nouveau départ, basé sur quarante ans d’histoire. Nous allierons les valeurs d’authenticité, d’élégance et d’audace d’Alpine à notre expertise en matière d’ingénierie et de châssis. C’est toute la beauté d’être constructeur en Formule 1. Nous affronterons les plus grands noms pour des courses spectaculaires faites et suivies par des passionnés enthousiastes. J’ai hâte que la saison commence. »

Sur sa nouvelle monoplace Esteban Ocon qui pilotait la Renault la saison dernière indique:

« Piloter une Alpine représente beaucoup de choses pour moi car Alpine c’st Dieppe villes située pas très loin d’où je suis né, donc c’est quelque chose de très fort. En tant que pilote Français c’est aussi une immense fierté de porter nos couleurs, bleu-blanc-rouge.«

Et Esteban enchaîne :

« Alpine c’est également une marque qui a remporté énormément de victoires en sport automobile essentiellement en rallye. Donc tenter d’amener l’équipe Alpine au plus haut niveau de la compétition automobile en Formule 1 va assurément être quelque chose de très fort pour nous et je souhaite et espère que nous aurons des succès ensemble.«

Concernant le Team, Esteban explique :

« J’ai fait connaissance avec Davide Brivio et Laurent Rossi. Ces personnes vont apporter à l’équipe des perspectives nouvelles avec une belle expérience. Davide a gagné beaucoup de titres en Moto GP Mondial et même si ce n’est pz du tout la même discipline. Il y a bien sur d’énormes différences mais il arrive avec son immense expérience et son expertise.Ce qui est rafraîchissant.»

Et il poursuit en ajoutant et précisant surtout encore :

« C’est vraiment une très belle marque de confiance de la part du groupe d’enrôler ces personnes. qui ont eu des succès dans d’autre domaines. C’est une pression positive pour nous pilotes.»

Et Esteban, conclut:

« Je pense que l’équipe à un futur rayonnant devant elle.»

Au sujet des objectifs, Esteban indique :

« On verra une fois que l’on posera la voiture sur la piste à Bahreïn. Quelles seront nos performances et celles des autres. Pour le moment, on navigue un peu à l’aveuglette. L’objectif est de reprendre et poursuivre au niveau ou j’ai finit la saison dernière ce qui sera super important pour construire en partant de là.»

Au sujet de l’absence de son partenaire, Fernando Alonso qui se remet de son accident survenu récemment à proximité de son domicile en Suisse prés de Lugano dans le Tessin, Esteban lâche:

« Lorsque je l’ai appris le soir, cela a été un moment de stress. Je ne l’ai d’ailleurs pas appris par l’équipe mais par la presse. On m’a tél pour me dire que Fernando avait été victime d’un grave accident. Alors on imagine immédiatement le pire. Mais finalement plus de peur que de mal. J’ai vite appris qu’il n’avait qu’un problème à la mâchoire. Ce qui était une bonne nouvelle. J’espère qu’il va vite se remette et être fin prêt pour les tests avec nous. Qu’il soit d’attaque pour la première course, afin qu’on débute ensemble sur le même pied d’égalité. Je lui souhaite la meilleure récupération passible. En attendant c’est moi qui fera tout le job en attendant qu’il récupère.»

A propos de ‘Nando’ comment se sont passés les premiers contacts?

« Très bien. Je me suis toujours entendu avec Fernando. On roulait déjà à mes débuts en GP ensemble avant qu’il quitte la F1. On s’entendait dejà très bien. Il m’ad’ailleurs envoyé un beau cadeau de Noëll, j’ai effectivement reçu de lui un karting c’est vraiment hyper sympa. Donc entre nous, tout se passe très bien..»

Gilles GAIGNAULT

Photos :TEAM