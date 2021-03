LE RUSSE DANIIL KVYAT REJOINT ALPINE F1 TEAM COMME PILOTE DE RÉSERVE

Surprise inattendue … L’équipe Alpine F1 Team nous annonçant en marge de la présentation ce mardi 2 mars, l’arrivée du pilote Russe Daniil Kvyat au rôle de pilote de réserve!

Originaire d’Ufa en Russie, Daniil apportera sa solide expérience de la F1 contemporaine avec 110 départs, 202 points, trois podiums et un meilleur tour en course à son actif après six saisons disputées avec Alpha Tauri, Scuderia Toro Rosso et Red Bull Racing.

Le Russe âgé de vingt-six ans épaulera les pilotes de course Fernando Alonso et Esteban Ocon ainsi que le pilote d’essais Guanyu Zhou.

Daniil a fait ses débuts en F1 en 2014 après une année au poste de pilote d’essais de Scuderia Toro Rosso. Ancien membre du programme Red Bull Junior, il a démontré son talent à tous les échelons des formules de promotion en remportant la Formule Renault 2.0 ALPS en 2012, puis le titre en GP3 Series en 2013.

Laurent Rossi, directeur général d’Alpine explique :

« Tout au long de sa carrière, Daniil s’est forgé une réputation de pilote rapide, doté d’une grande capacité de résilience. Nous sommes ravis de compter un nouveau pilote talentueux et déterminé dans nos rangs avant de lancer notre première campagne en Formule 1 sous le fleuron Alpine F1 Team. »

Daniil Kvyat, lui indique :

« Je suis très heureux de rejoindre la famille Alpine F1 Team. L’équipe a obtenu d’excellents résultats l’an dernier et est à la pointe de ce qui se fait technologiquement. Le développement a été intense et je veux contribuer à cette tendance positive. J’essaierai d’apporter mon expérience sur la piste et en dehors pour aider au développement de l’A521 et des futures voitures. Vous devez rester affûté au rôle de pilote de réserve et j’ai hâte de m’intégrer à l’écurie dans de nombreux domaines différents. »

Gilles GAIGNAULT

Photo : TEAM