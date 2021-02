OTT TÄNAK REMPORTE L’ARTIC RALLY EN FINLANDE DEVANT ROVENPERÄ ET NEUVILLE

FLASH

A l’issue de la Power stage, l’ES10, le deuxième passage dans Aittajärvi et ses 22,47 km, l’Estonien Ott Tänak, le Champion du monde sacré en 2019, remporte l’Artic Rally, seconde manche du Championnat du monde des rallyes 2021, epreuve qui se déroulait autour de Rovanimi au cercle polaire Finlandais!

Power stage qui a vu la victoire de Kalle Rovenperä.

Précisons qu’au premier passage de cette spéciale, le Gallois Elfyn Evans avait réalisé le meilleur temps en 10’07.5. Et qu’avant cette ultime ES, Kalle Rovenperä occupait la seconde place à 19 secondes 2 de Tänak et Thierry Neuville la troisième à 21 secondes 1. Donc rien n’était encore joué pour cette deuxième place!

la victoire dans la Power stage revient à Kalle Rovenperä qui l’emporte devant Craig Breen, Neuville, Tänak, et Ogier!

Ott Tänak triomphe donc ce dimanche 28 février 2021 au volant de sa Hyundai i20WRC, en précédant finalement de 17 secondes 5 la Toyota Yaris de Kalle Rovenperä qui devance la Hyundai i20 wrc de Thierry Neuville, troisième à 19 secondes8, qui l’accompagnent sur le podium

Top 5 pour Breen et Evans.

Heureux Tänak lâchait:

« Un mois après un désastreux Monte-Carlo, je réalise le week-end parfait en Laponie »

Et il ajoutait:

« Premièrement, quand vous venez sur un nouveau rallye, c’est toujours un peu inattendu. Ce week-end, nous sommes venus dans le pays d’origine de l’équipe Toyota et nous nous attendions à ce qu’ils soient très forts. La pression était là et nous savions que ce serait très compliqué de gagner le combat. Au final, nous avons fait un très bon week-end, jamais trop d’attaque, une seule erreur hier. C’est un endroit incroyable – certainement l’un des meilleurs endroits pour organiser un rallye hivernal, surtout hier, c’était tellement exigeant. Je pense que revenir ici une deuxième fois serait beaucoup plus agréable, surtout quand on sait où l’on va! »

Rovenperä confiait pour sa part :

« C’est sûr, ce week-end, je voulais me battre pour la première place et j’ai fait une erreur et nous n’avions pas le rythme optimal. J’ai attaqué tout le week-end, vraiment au maximum tout le temps. C’était un super week-end de mon côté et du côté de Jonne, nous avons fait tout ce que nous pouvions et nous sommes heureux d’obtenir la 2e place ici. »

Quant à Neuville, lui il indiquait :

« J’ai fait une bonne spéciale et évidemment Craig aussi! Ce fut un bon week-end, surtout compte tenu de certains de nos problèmes. Nous ne pouvons pas oublier que nous avons commencé troisième sur la route. »

Et le Champion du monde en titre le Français Sébastien Ogier contraint à l’abandon la veille samedi mis reparti en rally2, déclarait à l’arrivée de cette ultime spéciale :

« Sur la partie finale, il y avait encore trop de balayage donc je pense que ce ne sera pas suffisant pour faire un bon temps. Je ne pouvais pas faire plus que ça, c’est comme ça. C’était une bonne chose de venir sur ce rallye, c’est un magnifique endroit. Bien sûr, lorsque vous êtes premier sur la route, ce n’est pas la même histoire, mais c’est le jeu en WRC. »

Au classement provisoire du Championnat du monde, Kalle Rovenperä occupe le commandement, totalisant 39 points devant Neucille qui en compte 35 et Ogier troisième ex æquo avec Evans avec 31 points. Tänak complént le TOP 5 avec 27 points

François LEROUX

Photos : TEAM