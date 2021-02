MOTOGP 2021 : POL ESPARGARO AFFRONTERA LA MALÉDICTION DU DEUXIÈME PILOTE HONDA

Autant Marc Marquez a fait briller l’étoile de Honda au firmament et ce depuis 2013 en MotoGP, le statut de deuxième pilote en revanche n’est pas simple…

En 2020, c’est spécial car Marc Marquez est absent, son frère Alex, débutant en MotoGP, sauve l’honneur avec deux podiums mais pas de victoire.

D’ailleurs la dernière victoire d’un deuxième pilote Honda remonte à … 2017 avec Dani Pedrosa à Valence !

Ce qui est assez amusant, Alex Marquez fait une pointe d’humour mi figue-mi-raisin sur ce phénomène en affirmant que « La Honda est trompeuse, on verra ce que Pol Espargaro arrivera à faire »…

On peut prendre ça à la lettre, comme une info mais il me semble qu’il ya surtout à la fois un avertissement et un défi, plus mais là c’est lourdement sous entendu mais mon scénario va peut-être trop loin… une pensée genre « Attendez que mon frérot revienne, il va vous mettre fanny »

Dani Pedrosa ne fera pas un seul podium en 2018.

Ensuite c’est l’arrivée de Jorge Lorenzo, qui ne supporte pas le train avant de la moto, lui n’est carrément pas entré dans le top dix en 2019 !

La deuxième baffe de la machine Puig a fait … pschitt !

Le meilleur résultat de Jorge Lorenzo est onzième au GP de France Mans…

On arrive à 2020, où il n’y a plus de premier pilote, Marc Marquez se brise le bras dès le premier GP et ne roulera pas de l’année.

Mais comme son frère roule dans le même team, il y deux seconds pilotes, Alex loupe de très près une victoire derrière Rins en Aragon.

Quant à Bradl (19ème avec 27 points) il faut aller tout en bas du classement général pour trouver son nom, il n’est même pas deuxième pilote mais remplaçant de longue durée…

Du coup, et ceci rejoint la déclaration un peu vacharde d’Alex Marquez, Pol Espargaro est bien conscient que ce ne sera pas de la tare.

« J’espère qu’il est temps de briser la malédiction. Que Personne n’ait été capable de gagner depuis l’époque de Dani, cela dénote une difficulté élevée, et aussi que c’est une moto complexe. Marc a un style de pilotage très marqué pour obtenir des résultats, c’est lui qui a dirigé l’équipe ces dernières années, remportant des courses et des titres. Il faut essayer d’imiter ce qu’il a fait, copier ses techniques. Et tout cela dans un laps de temps très court car je ne peux pas attendre le milieu de la saison. «

Bon, on lui souhaite bien du courage, cela dit Honda y croit à donf et on peut être sûr que très vite la moto du second sera très différente de celle du maestro…

Et puis d’une part, Pol était la meilleure option (à moins de garder junior…) et de son côté peut-on décemment refuser l’offre de piloter cette moto ?

Jean Louis BERNARDELLI