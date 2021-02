L’EQUIPE DS TECHEETAH PRÊTE A DÉFENDRE SES DOUBLES TITRES EN MONDIAL DES MONOPLACES ÉLECTRIQUES DE LA FORMULE E

Les deux premières manches du Championnat du monde des monoplaces électriques de la Formule E, se disputent en cette fin de semaine à Ad Diriyah, dans le environs de la Capitale Ryad, en Arabie Saoudite, ces 26 et 27 février.

Dans le cadre de ce nouveau statut pour la compétition 100 % électrique, DS Automobiles et son partenaire TECHEETAH, s’apprêtent à défendre leurs deux doubles titres « Pilotes » et « Equipes » obtenus ces trois dernières saisons, avec ses deux pilotes, le Français Jean-Eric Vergne et le Portugais Antonio Félix da Costa

L’actuelle situation sanitaire de la pandémie du Coronavirus COVID-19 qui s’installe et perdure a obligé l’équipe à adapter les plans et les méthodes de travail, mais les nouvelles procédures mises en œuvre ont permis d’assurer tant la sécurité de tous les intervenants que la préparation en vue du Championnat du monde qui débute enfin. Les épreuves initialement prévues au Chili et au Mexique en janvier dernier ayant ét annulées!

Les conséquences de la pandémie de COVID-19 ont cependant incité DS TECHEETAH à démarrer la saison avec la DS E-TENSE FE20 -victorieuse l’an passé- équipée d’un tout nouveau software et de faire débuter la monoplace de la saison 7, plus tard dans l’année.

DS Performance et les deux pilotes DS TECHEETAH ont mené plusieurs sessions de tests avec le groupe motopropulseur de la DS E-TENSE FE20 et celui qui prendra la relève au cours de la saison 7, afin de les optimiser en vue des défis qui les attendent en piste.

Mark Preston, Team Principal DS TECHEETAH, confie:

« L’année dernière a sérieusement mis à l’épreuve la ténacité et la capacité d’adaptation de tout le monde, et nous n’avons pas été une exception. Cela a été dur pour tous dans l’équipe et j’ai été impressionné de voir à quel point chacun s’est investi pour faire fonctionner une équipe de compétition dans des circonstances aussi exceptionnelles. On pouvait se considérer un groupe soudé déjà avant la pandémie, mais cela n’a pas de commune mesure avec ce que l’on est aujourd’hui. Les difficultés peuvent cimenter une équipe, et c’est exactement ce qui s’est passé. A présent, nous nous tournons vers la saison 7, qui sera la première édition en tant que championnat du monde pour la Formule E, et nous sommes déterminés à ajouter une couronne mondiale à notre palmarès.»

Xavier Mestelan Pinon, Directeur DS Performance qui va prochainement quitter ses fonctions pour rejoindre la direction du département technique de la FIA où il succédera à Gilles Simon, étant remplacé à son poste par Thomas Chevaucher, indiquant, lui:

« Après nos deux superbes double titres, les objectifs 2021 sont clairs : nous battre une fois de plus pour la plus haute marche du podium ! Mais il faut rester lucide car comme l’année passée il y aura 9 constructeurs engagés plus affûtés que jamais. A la différence de nos concurrents, nous débuterons avec la voiture titrée l’an dernier; gage de performance et de fiabilité pour démarrer la compétition sereinement. Par la suite, nous bénéficierons d’un tout nouveau groupe motopropulseur, très attendu par nos pilotes. Le tracé de la piste de Diriyah est magnifique, avec notamment une partie rapide et une très sinueuse, mais il est surtout très sélectif au niveau du setup et du pilotage. Bien débuter la saison en Arabie Saoudite ne pourrait que nous aider dans notre quête de titres! »

PAROLES DE PILOTES

António Félix da Costa, Champion en titre de Formule E et Pilote DS TECHEETAH:

« Je pense que personne au monde aurait pu prédire ce qui s’est produit l’année dernière et combien de temps la pandémie aurait duré. La situation reste encore grave en ce moment et le fait que nous puissions courir démontre l’efficacité des protocoles mis en place par la Formule E pour assurer la sécurité de tous. Ce sera la première saison en tant que championnat du monde et je suis plus motivé que jamais. Qui ne voudrait-il pas être le premier champion du monde de Formule E de l’histoire? »

Jean-Eric Vergne, Double Champion de Formule E en 2018 et 2019 et Pilote DS TECHEETAH :

« Cette équipe ne cessera jamais de me surprendre. Même une pandémie ne peut l’empêcher d’avancer. C’est une décision très sage que de remettre les débuts du package saison 7 à plus tard dans la saison et de nous permettre de mettre en œuvre le programme tel que nous le voulions. Nous avons apporté des évolutions intéressantes au package actuel et je suis très confiant quant aux développements du package à venir. Cette saison sera particulière pour les raisons que l’on sait, mais je suis tout à fait rassuré quant à la capacité de la Formule E d’organiser des événements en toute sécurité. La preuve en a été faite l’année dernière à Berlin, et je suis impatient d’être à nouveau sur les pistes »

Premiers tours de roues de la saison 2021, ce vendredi 26 février en Arabie Saoudite. La manche inaugurale programmée au Chili, à Santiago ayant été répétons-le, annulée!

François LEROUX

Photos : TEAM