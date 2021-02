LA SCUDERIA IRON LYNX DÉVOILE SON ARMADA DES 14 FERRARI EN ENDURANCE 2021

La Scuderia Italienne Iron Lynx et Iron Dames basée à Cesena, nous annonce ce jeudi 25 février leurs programmes pour la saison 2021 et nous dévoile, la composition des différents équipages, le plus époustouflant à ce jour

Iron Lynx et Iron Dames participeront avec 14 Ferrari à cinq championnats en 2021

Iron Lynx dirigera deux équipes officielles Ferrari dans le cadre de la GT World Challenge Endurance Cup

Iron Lynx revient au Mans avec trois Ferrari et renouvelle sa présence en Championnat du Monde d’Endurance WEC

Iron Dames présentera une gamme élargie et participera à des séries de courses supplémentaires

Les voitures arboreront une toute nouvelle livrée créée par la célèbre maison de design, Garage Italia

Au total, l’équipe alignera 14 Ferrari à travers cinq Championnats GT au cours de l’année, y compris avec un retour aux prestigieuses 24 Heures du Mans et pour la première fois, l’entrée dans le célèbre mondial d’endurance WEC (World Championnat d’endurance).

L’équipe étendra cette saison sa liste d’engagés à trois voitures dans les European Le Mans Series de cette année, avec notamment le pilote officiel de Ferrari en compétition en GT, Miguel Molina, parmi les pilotes.

Iron Lynx engagera également une voiture forte dans la Michelin Le Mans Cup pour défendre ses titres Équipe et Pilote, quatre voitures dans le Championnat Ferrari Challenge Europe et deux autres voitures dans la GT World Challenge Endurance Cup où, pour la première fois, l’équipe dirigera deux engagements officiels Ferrari.

De plus, les deux inscriptions à la GT World Challenge Endurance Cup comprendront six pilotes professionnels.

Callum Ilott, pilote d’essai de la Scuderia Ferrari F1 et de la FDA (Ferrari Driving Academy), s’associera à un autre pilote de la FDA, Antonio Fuoco et au pilote de Ferrari en GT, Davide Rigon sur la voiture N°71.

Quant à la voiture N°51 d’Iron Lynx, elle sera pilotée par le tenant du titre, le transalpn Alessandro Pier Guidi, épaulé pat le Danois Nicklas Nielsen, tous deux pilotes officiels de Ferrari en GT et par le Français Côme Ledogar qui avait décrocé la pole position au Mans en 2020 et s’est illustré au volant de la Ferrari 488 GT3, en gagnant dans le GT World Challenge et l’ALMS.

Iron Dames *, le projet spécial créé et dirigé par Deborah Mayer dans le but de soutenir les femmes dans le sport automobile, officiellement soutenu par le comité FIA Women in Motorsport, participera à cinq compétitions internationales de haut niveau, dont l’European Le Mans Series où l’ancienne Formule E, La pilote NASCAR et IndyCar Katherine Legge rejoint le line-up des pilotes, les 24 Heures du Mans, la Michelin Le Mans Cup, le Ferrari Challenge et pour la toute première fois le Championnat du Monde d’Endurance FIA ​​(WEC).

Andrea Piccini, Team Principal d’Iron Lynx confie:

«Nous sommes ravis d’annoncer les détails de notre saison de sport automobile la plus étendue à ce jour. 2020 a été une année incroyablement difficile pour toute la communauté du sport automobile à travers le monde, nous sommes donc ravis d’avoir une année aussi chargée devant nous. Après beaucoup de travail acharné pendant les mois d’hiver, nous croyons que notre heure est venue, et c’est demain.

En plus des nouveaux pilotes et des inscriptions au championnat, les voitures des équipes présenteront également une nouvelle livrée étonnante créée par la célèbre maison de design, Garage Italia, qui partage l’attitude et la vision de l’équipe.

La nouvelle livrée met en valeur les trois couleurs distinctives de l’équipe et représente la prochaine évolution d’un langage de design radical conçu il y a trois ans.

En réfléchissant à l’attitude et à l’approche unifiées de l’équipe, l’équipe a rendu des remerciements particuliers à ses partenaires et sponsors enthousiastes, à savoir:

Le concessionnaire Ferrari Niki Hasler AG basé à Bâle; Garage Italia qui a créé les incroyables nouvelles livrées et partenaire technique, Sabelt.

Sans oublier, Sanremo Coffee Machines, Caffè Carraro, Fratelli Beretta, toujours en piste avec Iron Lynx et Iron Dames.

Formé en 2017, Iron Lynx est le Motorsport Lab fondé à Cesena par Sergio Pianezzola et Andrea Piccini.

Il découle du rêve de ses fondateurs de devenir une équipe de course professionnelle. Grâce à une extrême attention aux détails et à la connaissance approfondie de ce monde extraordinaire, Iron Lynx remporte rapidement le succès dans les compétitions nationales et internationales les plus importantes.

Iron Lynx, qui ne cesse de grandir, forme son équipe de course professionnelle pour les championnats internationaux les plus difficile

Gianpietro CERVONIA

Photos : Thierry COULIBALY – Antoine CAMBLOR -TEAM

Programmes de course Iron Lynx et Iron Dames 2021

FIA WEC (World Endurance Championship)

#60 | Claudio Schiavoni (Italie), Matteo Cressoni (Italie), Andrea Piccini (Italie)

#85 | Manuela Gostner (Italie), Rahel Frey ( Suisse), Michelle Gatting (Danemark)

24 Heures du Mans

#60 | Claudio Schiavoni (Italie), Raffaele Giammaria (Italie) ,Paulo Ruberti (Italie)

#80 | Rino Mastronardi (Italie), Matteo Cressoni (Italie),Andrea Piccini (Italie)

#85 | Manuela Gostner (Italie), Rahel Frey (Suisse), Michelle Gatting (Danemark)

ELMS (European Le Mans Series)

#60 | Claudio Schiavoni (Italie), Giorgio Sernagiotto (Italie), Paolo Ruberti (Italie)

#80 | Rino Mastronardi (Italie), Matteo Cressoni (Italie), Miguel Molina (Espagne)

#83 | Manuela Gostner (Italie), Rahel Frey (Suisse), Katherine Legge (GB)

GT World Challenge Endurance Cup

#51 | Alessandro Pier Guidi (Italie), Nicklas Nielsen (Danemark), Côme Ledogar (France)

#71 | Callum Ilott (GB), Antonio Fuoco (Italie), Davide Rigon (Italie)

Michelin Le Mans Cup

#8 | Rino Mastronardi (Italie), Paulo Ruberti (Italie)

#9 | ?

Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe

#83 | Michelle Gatting (Danemark)

Ferrari Challenge Trofeo Pirelli AM Europe

#13 | Arno Dahlmeyer (Suisse)

Coppa Shell

#102 | Claudio Schiavoni (Italie)