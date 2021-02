L’EQUIPE CD SPORT ANNONCE SON DERNIER PILOTE EN GT4: AURELIEN ROBINEAU

Le huitième homme de CD Sport en FFSA GT est connu !

Voici tout juste une semaine, CD Sport présentait les équipages et les livrées de ses quatre Mercedes-AMG GT4 engagées en championnat de France FFSA GT. Mais seul le nom de Paul Paranthoen apparaissait sur les portières de la n°3. Le designer a depuis rajouté celui du Choletais Aurélien Robineau, le champion 2018 du Challenge Funyo.

Un deuxième duo « Am » complètera donc l’effectif du team basé près de Périgueux en championnat de France, Paul Paranthoen (47 ans) et Aurélien Robineau (36 ans) étant l’un comme l’autre gradé « Bronze » par la Fédération Internationale de l’Automobile.

Aurélien Robineau : « J’ai débuté en proto Funyo à partir de 2015, avec une pause en 2017 pour la naissance de ma fille, avant d’ enchaîner le titre en 2018 et une 3ème place en 2019. Le GT4 est pour moi une suite logique. Accéder à la discipline reine des meetings SRO et des courses françaises en circuit était mon objectif à ce stade de ma carrière. J’apprécie Laurent Cazenave et Claude Degrémont que j’ai notamment côtoyés en Funyo. J’avais déjà rencontré mon nouveau coéquipier Paul Paranthoen en karting, c’est également agréable de le retrouver chez CD Sport. Je veux que le sport auto soit synonyme de plaisir, mais avec des gens qui ont la tête sur les épaules ! »

Laurent Cazenave : « Humainement, nous avons là un équipage à la fois sympathique et très solide. On sent qu’ils ont envie de faire les choses bien. Ils ont l’un comme l’autre atteint un bon niveau national en karting avant de réussir de belles choses en auto. Ils respectent parfaitement la philosophie et l’esprit de la catégorie Am. Certes, ils n’ont pas d’expérience du GT mais en revanche, ils peuvent revendiquer une vraie culture du sport auto. Clairement, ils peuvent réussir des Top 3 cette année et viser le podium du championnat. »

Rappel des équipages CD Sport en Championnat de France FFSA GT

#74 SILVER : Sébastien Baud / Enzo Joulié

#2 PRO-AM : Jean-Ludovic Foubert / Edouard Cauhaupé

#4 AM : Shahan Sarkissian / Jihad Aboujaoudé

#3 AM : Paul Paranthoen / Aurélien Robineau

En GT4 European Series

#74 SILVER : Sébastien Baud / Enzo Joulié

#2 PRO-AM : Jean-Ludovic Foubert / Hugo Chevalier

