L’EQUIPE ALPINE RACING F1 RENOUVELLE SA CONFIANCE A MECACHROME

Le groupe Français Mecachrome, spécialisé dans la mécanique de précision et Alpine Racing s.a.s ont signé un contrat structurant pour la fabrication de pièces majeures et le montage des moteurs V6 qui équiperont les F1 d’Alpine en piste.

Ce contrat d’une durée de 4 ans va permettre à Mecachrome de maintenir un bon niveau d’activité en sport Automobile et à Alpine Racing de continuer de s’appuyer sur un partenaire de longue date.

Rappelons que la firme basée conjointement à Amboise en Touraine et à Aubigny sur Nére dans le Cher, s’occupe des moteurs Renault en F1 depuis plusieurs décennies ! Mecachrome poursuit ainsi sa collaboration historique de plus de 20 ans avec Alpine Racing.

Le nouveau contrat consiste en un ensemble de prestations avec la mise à disposition par Mecachrome d’un ilot dédié pour le développement et l’usinage de culasses, des carters cylindres, des carters de distributions et des carters culasses ainsi que la réalisation de prestations d’assemblage des moteurs de course du Championnat du Monde de Formule 1.

Christian Cornille, CEO de Mecachrome, confie:

« Nous sommes très satisfaits de la confiance que nous a renouvelée notre client Alpine Racing. Grâce à de nouveaux investissements pour soutenir ce développement, les équipes Mecachrome continuent d’être mobilisées pour contribuer à la réussite de ce projet »

Quant à Laurent Rossi, le tout nouveau patron, récemment nommé à la tête de l’équipe Alpine, ui, il indique:

« Travailler avec un partenaire historique comme Mecachrome est un atout dans notre projet de revenir au plus haut niveau de la F1. La continuité est une force dans cette discipline ultra-compétitive et sans cesse en mouvement. Nous avons beaucoup de réussites à venir ensemble »

A propos de Mecachrome

Le Groupe Mecachrome, est un leader mondial dans la Mécanique de Haute Précision. Depuis 80 ans, Mecachrome est un acteur incontournable dans la conception, l’ingénierie, l’usinage et l’assemblage de pièces et d’ensembles de haute précision, destinés aux domaines de l’aéronautique, de l’automobile, du sport automobile, de la défense et de l’énergie.

Grâce à son savoir-faire industriel et sa technologie de pointe, Mecachrome s’est forgé une réputation internationale d’intégrateur de rang un auprès de ses clients parmi lesquels figurent : Airbus, Boeing, Bombardier, Dassault, Ferrari, Renault Sport, Alpine, Safran, Stelia, Spirit, Porsche, Rolls Royce.

Ajoutons que le groupe Mecachrome possède onze sites de production dans le monde et emploie plus de 2300 salariés.

A propos d’Alpine

Alpine F1 Team est l’équipe de Formule 1 engagée par Alpine Racing Limited/s.a.s. en Championnat du Monde de Formule 1. Auparavant alignée sous le nom Renault F1 Team, l’équipe court en Formule 1 depuis 1977 et compte 400 départs en Grands Prix, 35 victoires et les titres mondiaux 2005 et 2006 à son actif.

La saison 2021 du Championnat du Monde de Formule 1 sera la première sous l’étendard Alpine. le jeune Français Esteban Ocon et le très chevronné Espagnol Fernando Alonso, deux fois sacré avec Renault, défendront cette saisin, les couleurs de l’écurie au volant de leurs F1 baptisées A521 Alpine.

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAM