MOTOGP 2021 : HONDA PRÉSENTE SON TEAM ….EN ATTENDANT LE RETOUR DE MARQUEZ… MAIS QUAND?

Bien sûr j’ai souri en écrivant mon titre, pensant à la pièce de Beckett « En attendant Godot »…

Je sais que je parle de trucs qui sont sortis alors que certains d’entre vous n’étaient pas nés, ce qui n’empêche pas la curiosité… c’est aussi un hommage au théâtre qui aujourd’hui est interdit, il y a encore heureusement des captations et j’admire les acteurs et les chanteurs de pouvoir, sans un seul spectateur dans la salle, faire comme si…

Idem dans la moto d’ailleurs, sauf qu’il n’y a pas de scénario écrit à l’avance…

Donc aujourd’hui lundi 22 février 2021, c’était le jour de la présentation de l’équipe officielle Honda en Moto GP, tournée dans un garage très glauque et donc très tendance repeint partiellement aux couleurs du Team…

Comme l’a fait d’ailleurs également ce jour m’indique Gilles Gaignault, l’écurie Alfa Roméo en F1, laquelle dévoilait aussi ce lundi, sa nouvelle monoplace dénommée C41 et qui a été présentée elle, au théâtre national de Varsovie en Pologne !

Les décorations des motos ont peu changé mais en fait tout le monde s’en foutait des bécanes ce qu’on voulait c’était… revoir Marc Marquez en combarde, moment d’émotion, pour lui aussi je pense, il le dira plus tard en interview et surtout qu’il donne une indication sur la date de son retour en piste, fût elle imprécise…

Et non, on le verra ci-dessous, ni lui ni surtout ses médecins ne savent quand il remontera en selle en Grand Prix

On comprendra aussi le blues incroyable de Marc Marquez, dire que même les interviews lui manquent, ça on lui ressortira quand il nous dira qu’on l’em…

« Après une longue absence, c’était sympa de revoir ma moto et de porter mon cuir. 2020 a été une année difficile pour tout le monde et surtout pour moi, obligé de regarder les courses depuis chez moi. Mais j’ai continué à travailler avec les médecins, avec mon équipe et avec moi-même pour récupérer et revenir en MotoGP. Bien sûr, j’aurais aimé revenir plus tôt, mais il est très important d’écouter les médecins et mon corps jusqu’à ce que je sois en pleine forme. Je peux imaginer le meilleur retour qui soit et de recommencer à rouler sur la moto aussi bien qu’avant, mais ce sera difficile d’être comme ça. Mais on verra s’il faut une course, deux courses la moitié de la saison pour être le même Marc qu’avant. »

Et Marc Marquez poursuit et enchaîne:

« La récupération progresse pas à pas, nous suivons mon corps, travaillons de plus en plus dur, mais ni les médecins ni moi ne savons quand je serai prêt. L’équipe me manque, les courses, l’adrénaline, même les interviews me manquent, un peu de tout. C’est la première fois que je passe par une blessure aussi importante: j’imagine le retour à ma forme d’avant l’accident, mais ce sera difficile d’être à ce niveau tout de suite, il faudra du temps.

Avant de conclure :

« Objectifs 2021? Revenir m’amuser en selle, puis revenir étape par étape à la rapidité. »

Voilà qui est très clair et très triste, car à ce jour, ni lui, ni ses médecins ne savent quand il sortira du cauchemar. Et pourra reprendre la compétition !

Mais bon, le voir avec son cuir, flanquait vraiment le frisson…

Alors bien sûr, du coup, si Marc Marquez a évoqué une demi saison sans courir, il ne l’a pas inventé… pour les autres, la foire d’empoigne va recommencer, comme en 2020 avec un paquet de vainqueurs et un Champion du monde à la régularité.

Ce qui a donné une saison à la fois crispante et superbe…

Mais les jeux sont ouverts, évidemment Espargaro, même avec un discours écrit à l’avance, sait qu’il peut faire partie des éligibles et faire monter la fumée blanche du « Habemus papam »…

« L’arrivée de cette saison a été l’une des plus excitantes de ma carrière, c’était comme attendre mes débuts en MotoGP. Il ya quelques semaines, j’ai fait un autre pas en voyant la moto chez moi, maintenant je passe le cuir. La dernière étape est de piloter la RC213V pour la première fois au Qatar. Je m’entraîne à fond pour commencer la saison en pleine forme, pour être le meilleur possible pour le championnat du monde 2021. Je suis ici dans l’équipe Repsol Honda pour réussir et me battre au sommet, tel est l’objectif pour 2021. »

Discours intéressant parce que d’abord, en sports mécaniques, il n’y a pas plusieurs sommets, mais différentes façons d’y arriver, comme pour les alpinistes finalement…

Mais on ne m’ôtera pas de l’idée qu’Honda a compris le désastre potentiel du « Tout Marquez », jouant totalement Pol Espargaro pour ouvrir l’alternative.

En tous cas cette année.

Et puis il y a tous les autres, certains ont probablement compris les enjeux et la façon de faire, ce qui est sûr c’est qu’il y aura du monde au portillon.

Ensuite, en cours de saison, avec un Marquez possiblement revenu à son vrai niveau, il sera intéressant de voir la progression des jeunes, qui est évidente d’ailleurs.

Et oui, Marc Marquez a 28 ans, il lui reste finalement peu de temps pour entrer dans l’histoire du MotoGP…

Jean Louis BERNARDELLI