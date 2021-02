L’EQUIPE ALFA ROMEO DÉVOILE SA MONOPLACE DE 2021, LA C41

Après les écuries McLaren et Alpha Tauri, l’équipe Alfa Romeo – anciennement Sauber- est la troisième ce lundi 22 février à présenter et dévoiler sa dernière-née, la monoplace qu’elle alignera cette saison en Grand Prix de Formule 1.

La présentation s’est déroulée en Pologne à Varsovie, et ce pour deux raisons. D’une part, c’est le pays de la compagnie pétrolière Orlen, le sponsor-titre depuis la saison dernière déjà, de l’écurie basée en Suisse prés de Zurich, à Hinwill.

Et d’autre part, parce que Orlen est le partenaire du troisième pilote, le Polonais Robert Kubica, à nouveau enrôlé comme testeur et pilote réserviste et d’essais

La C41 a été montrée pour la première fois depuis le théâtre national de Varsovie, fief de son sponsor principal, l’entreprise d’hydrocarbures Orlen

Cette nouvelle Alfa Romeo dénommée C41, naturellement toujours équipée de moteurs Ferrari, succède à la monoplace de la saison 2019, laquelle s’appelait pourtant C39. En fait la C40 existe bien mais elle a été conçue en fonction des nouvelles normes aérodynamique initialement prévue pour cette année 2021, mais finalement décalée et repoussée d’une année et ce en raison de la crise sanitaire de la pandémie du Coronavirus COVID-19

Fred Vasseur, le Team-principal qui indiquait:

« L’intersaison, cet hiver, était un peu bizarre parce qu’on a gardé de grosses parties de la voiture de la saison passée. Mais il faut faire au mieux avec le règlement en place et ça, c’est la même chose chaque hiver.

Pour piloter cette nouvelle Alfa Roméo, le Team que dirige le Français conserve sa paire de pilotes, avec le Finlandais Kimi Räikkönen, l’ancien Champion du monde sacré avec Ferrari en 2007 et l’Italien Antonio Giovinazzi, à nouveau alignés ensemble pour une troisième saison consécutive . Ils seront on l’a dit, épaulés par le pilote réserviste le Polonais Robert Kubica, déjà dans ce rôle dans l’équipe d’Hinwill en 2020.

Rappelons qu’en 2020, le Team Alfa Romo a terminé au huitième rang au classement final des Teals, totalisant huit points, mais loin du septième, la Scuderia AlphaTauri qui en comptait 107 points.

Vasseur poursuit:

« J’espère qu’on va réduire l’écart. Le but en en sport automobile, c’est de continuer à progresser. On avait certaines libertés pour développer la voiture au niveau aérodynamique, donc c’est ce qu’on a fait. »



Avant de conclure:

« On a de grandes attentes sur certains aspects mais on ne peut pas savoir où on en est avant les premiers tours de roues de la voiture. Tout le monde est dans la même situation.

Pour sa part Kimi Raikkonen qui va disputer sa … .19eme saison en GP explique :

« Dans quelques semaines, après les essais de pré–saison, du 12 au 14 mars à Bahreïn, on verra comment les choses évoluent, et dans un mois, après la première course, on verra vraiment où on en est, et j’espère que nous serons en meilleure position que l’an passé »

Avant d’indiquer encore :

Mais il y a beaucoup d’inconnues, en raison des changements de règlement



Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAM