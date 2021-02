JB BOUVET LANCE SA FILIÈRE ENDURANCE 2021

Baptême officiel de la jeune Filière Endurance Prototype et GT, initiée par Jean-Bernard Bouvet, et qui a fait sa rentrée 2021, ce samedi 20 février, dans ses locaux, du Mans.

Comme il nous l’a expliqué, Jean-Bernard Bouvet, pour le lancement de sa première année d’existence de sa Filière Endurance, n’a pas été servi avec l’apparition au début de l’année 2020, de la crise sanitaire de la pandémie du Coronavirus COVID-19!

Mais Jean-Bernard Bouvet a fait face à cette épreuve et avec cette détermination sans faille qu’on lui connait, il n’a pas baisser les bras, bien au contraire et il a décidé de poursuivre l’aventure qu’il venait de lancer à l’automne 2019, sur le circuit Nivernais de Magny Cours.

Du coup hyper motivé, tout en reprenant parallèlement le volant de la Ferrari F488 de l’équipe Visiom de Jean-Paul Pagny, concluant victorieusement, sur le circuit Varois du Paul Ricard, par un nouveau titre sa saison 2020, coté filiére endurance, Jean-Bernard et son équipe ont bien entamé leur débuts, en témoigne les excellents résultats en Ligier European Series avec 3 victoires, 4 pole positions pour Sacha Lehmann et Mathieu Martins et la 3éme place finale au Championnat, obtenu par ce dernier !

Ce samedi donc au Mans, JB Bouvet nous a dévoilé sa promotion 2021, et il nous a présenté les six pilotes retenus par la Filière et leur programme pour l’actuelle saison.

Parmi ces six pilotes, trois faisaient déjà partie de cette jeune aventure l’an dernier et poursuivent l’histoire : Ewen Hachez, Mathis Poulet et Sacha Lehmann.

S’ajoutent à ce trio, trois nouveaux sélectionnés, dont deux féminines : Karen Gaillard et Caroline Candas et Paul Levet.

Sacha Lehmann, 18 ans, de Paris, a débuté par le karting avant de se consacrer à ses études. En 2018, retour à la compétition en Championnat de France F4. L’année suivante, il s’aligne dans le challenge monoplace de l’Ultimate Cup Series, décroche plusieurs succès et et finit vice-champion. Début 2020, rejoint la Filière Endurance. En P4, s’offre une double pole et deux deuxièmes places sur le toboggan Ardennais de Spa-Francorchamps. Cette année avec la filiére, il vise une saison dans la catégorie des LMP3.

Mathis Poulet, 17 ans, du Mans, a commencé le karting en 2015, remportant les 24 Heures du Mans Karting. Lui aussi a commencé en sport auto par le Championnat de France F4 en 2019, intégrant la Filière Endurance en 2020. Il nous a confié souhaiter disputer une saison complète en 2021 mais son programme n’est pas encore arrêté.

Ewen Hachez, 18 ans, de Rennes, vient aussi du karting, discipline qu’il a disputé jusqu’en 2018. A l’automne 2019, est retenu par la filiére. Dispute deux manches de la Ligier European Series au Castellet. Cette année, il va participer à la saison complète en Funyo.

Caroline Candas, 18 ans, de Lille, est l’une des trois nouvelles recrues de la Filière. La jeune féminine a débuté elle aussi en karting en 2016 et à v jour, nous a indiqué hésiter entre le GT et le Proto. Mais elle a un objectif : Gagner un jour les 24 Heures du Mans !

Karen Gaillard, 19 ans, est l’autte féminine de la Filière Endurance. Après le karting, cette jeune Suissesse a débuté en sport auto en TCR et a aussi roulé en 2020 en Ultimate Cup Series chez Vortex

Paul Levet, 16 ans, originaire de Paris, est le plus jeune de la Filière. Lui, n’a aucune expérience en sport automobile. Il participe actuellement au Volant FEED Racing France de Jacques Villeneuve et Patrick Lemarié. Après les éliminatoires, il s’est qualifié pour les quarts de finales. Avec la filiére, souhaite courir en proto.

Gilles GAIGNAULT

Photos : Pierre-Louis Le MOUËLLIC – ENDURANCE 24