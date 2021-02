A ABU DHABI, L’ÉQUIPE G-DRIVE SACRÉE CHAMPIONNE DE L’ASIAN LE MANS SÉRIES 2021 MAIS DOUBLÉ EN COURSE POUR JOTA

Championne en titre, car déjà sacrée en mars 2020 (voir photo ci-dessous), à l’issue de la dernière course sur le circuit Chang de Buriram en Thaïlande – nous y étions – l’équipe Russe du G-Drive, a récidivé en ce début d’année 2021, en conservant son titre ce samedi 20 février, à l’issue de la 4éme et ultime épreuve du calendrier 2021 de ce Championnat de l’Asian Le Mans Séries!

Seconde victoire consécutive du JOTA à Abu Dhabi!

Mais c’est bien la paire formée de l’Indonésien Sean Gelael et du Britannique Tom Blomqvist mais d’origine Suédoise par son père, l’ancien rallyman Stig, qui a remporté la dernière course de l’Asian Le Mans Series 2021, ce samedi 20 février 2021 au volant de leur Oreca 07.Gibson, la N°28 du Team Anglais JOTA sur la piste de Yas Marina d’Abu Dhabi. Renouvelant ainsi leur succès déjà décroché la veille sur cette même piste,lors de la 1ére des deux courses.

Un départ sans faute avait quatre heures plus tôt, vu les deux voitures de l’écurie du G-Drive, les N°25 et 26, mener le peloton, avant que le vainqueur de la course précédente la veille samedi, cette N°28 du JOTA, ne remonte derrière ce tandem, après un dépassement sur une autre Oreca 07 Gibson, la N°64 du Racing Team India.

Les arrêts aux stands, les redémarrages et des pénalités ont ensuite entraîné un remaniement des positions pour le podium, et les batailles acharnées se sont poursuivies jusque dans les derniers instants de cette ultime course 2021. Mais cette N°28 du JOTA, a finalement pris le dessus sur la N°25 du G-Drive Racing, l’une des deux Aurus 01, celle de Franco Colapinto, Rui Pinto de Andrade et John Falb. Le trio Matthias Kaiser, Simon Trummer et Kelvin van der Linde, terminant brillamment troisième, avec l’Oreca 07 Gibson N°5, de l’équipe Allemande Phoenix Racing, qui découvre ici l’endurance, aprés ses années DTM !

Dans la catégorie LMP2 Am, succès de l’équipage Andreas Laskaratos, Kyle Tilley et Dwight Merriman qui triomphe à nouveau avec leur Oreca 07 Gibson, la N°18 d’Era Motorsport. Mais précisons qu’elle est la seule LMP2 Am en course!

Une fois que la course a reprise, aprés avoir été ralentie par les voitures de sécurité et les incidents divers, le Team United Autosports avait le contrôle de la catégorie LMP3, qui a vu sa Ligier JS P320 Nissan N°23 United Autosports de Rory Penttinen, Wayne Boyd et Manuel Maldonado gagner, en prenant le meilleur sur la Ligier JS P320 Nissan N°3 de James Mcguire, Duncan Tappy et Andrew Bentley.

John Loggie, Robert Wheldon et Andrew Meyrick complètant le podium au volant d’une autre Ligier JS P320 Nissan,la voiture-sœur la N° 2, offrant un sensationnel aussi inattendu qu’incroyable triplé, à cette écurie très performante qu’est le United Autosports!

Triplé qui faisait dire à Zak Brown le co-propriétaire de United Autosport:

« Quel résultat aujourd’hui avec le 1-2-3, la victoire au championnat et une deuxième place au championnat. Une excellente façon de commencer l’année après notre superbe saison en 2020. Très fier de toute l’équipe aujourd’hui après quelques semaines difficiles pour tous. Ils le méritent certainement »

La Ligier JS P320 Nissan N°15 du RLR M Sport de Maxwell Hanratty, Malthe Jakobsen et Bashar Mardini menait au départ, mais a vite abandonné au cours de la troisième heure avec un échappement cassé. La malchance a également frappé le duo de la Duqueine M30-D08 Nissan N°63, Jean Glorieux et Laurents Hörr de l’équipe DKR Engineering qui après avoir mené la classe, est retombé en sixième position après plusieurs pénalités.

En GT, l’équipage Takeshi Kimura, Come Ledogar et Mikkel Jensen est sorti vainqueur de cette quatrième course 2021, avec la Ferrari 488 GT3 N°57 des Suisses du Kessel Racing by Car Guy, lesquels s’imposent, en devançant la McLaren 720S GT3, la N° 7 d’Inception Racing de Brendan Iribe, Oliver Millroy et Ben Barnicoat et une autre Ferrari 488 GT3, la N° 55 de Rino Mastronardi, David Perel et Davide Rigon.

Des incidents à gogo se sont enchaînés dans cette Classe GT, à partir du moment où les feux sont passés au vert. La Porsche 911 GT3 R, N°40 de l’équipe GPX Racing, a rejoint les stands pour remplacer la porte gauche après un contact précoce, et une voiture de sécurité a été appelée à la suite de l’accrochage entre la Ferrari F488, la N° 60 de Formula Racing de Johnny Laursen-Allessio Rovera-Nicklas Nielsen avec la Ferrari F488 GT Am N°27 du Kessel Racing Ferrari 488 GT3.

Un accident entre la paire des voitures de la Scuderia AF Corse, les deux Ferrari 488 GT3, de ma Giancarlo Fisichella et Alessandro Pier Guidi, les N°54 et N° 51, lequel a fait ressortir la voiture de sécurité pour une longue période.

La désillusion a également frappé cette catégorie du GT Am lorsque le vainqueur de la classe, la Ferrari N° 66 du Rinaldi, victime d’un incident au début de la course et qui l’a contraint d’abandonner.

La BMW M6 GT3 N°35 du Walkenhorst Motorsport d’Henry Walkenhorst, Jorg Breuer et Sami Matti Trogen a remporté les honneurs en l’emportant pour cete dernière course de la saison, précédant la Ferrari 488 GT3 N°27 du Kessel Racing du trio Giorgio Roda, Francesco Zollo et Tim Kohmann

Ce samedi, il s’agissait de la dernière course de l’Asian Le Mans Series 2021 et les Champions ont été couronnés!

Voir les équipes et pilotes sacrés et titrés, en bas en dessous du classement de cette épreuve.

John ROWBERG

Photos : ASIAN LE MANS – TEAMS et Claude MOLINIER

LE CLASSEMENT DE LA SECONDE COURSE DE YAS MARINA 2

https://resultscdn.getraceresults.com/2021/Asian%20Le%20Mans%20Series/4H%20of%20Abu%20Dhabi%20Race%203%20and%20Race%204%20-%20Asian%20Le%20Mans%20Series%202020-2021/Asian%20Le%20Mans%20Series%20-%20Race%204.pdf

LES CHAMPIONS 2021 DE L’ASIAN LE MANS SERIES

LMP2: Gibson # 26 G-Drive Racing Aurus 01 – Rene Binder, Yifei Ye et Ferdinand Habsburg

LMP2 Am: # 18 Era Motorsport Oreca 07 Gibson – Andreas Laskaratos, Kyle Tilley et Dwight Merriman

LMP3: Ligier JS P320 Nissan # 23 United Autosports – Rory Penttinen, Wayne Boyd et Manuel Maldonado

GT: # 99 Precote Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 – Ralf Bohn, Alfred Renauer et Robert Renauer

GT Am: # 66 Rinaldi Racing Ferrari 488 GT3 – Christian Hook, Manuel Lauck et Patrick Kujala