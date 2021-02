LE CHINOIS ZHOU VICTORIEUX ET CHAMPION DE LA F3 ASIAN 2021. LE FRANÇAIS CHOVET SEULEMENT VICE-CHAMPION!

Arrivé en milieu de semaine à Abu Dhabi avec une solide avance de … 32 points, avant les trois ultimes manches du Championnat de la F3 Asian, le jeune Français Pierre-Louis Chovet, semblait sur orbite avec ses six victoires en douze courses, pour décrocher le titre et être sacré ce samedi 20 février…

Hélas, malheureusement pour lui, Chovet s’est incroyablement complètement loupé lors de cet ultime meeting. Se ratant dès les essais de la 1ére des trois courses, n’obtenant qu’une bien modeste pour lui, sixième place et ce alors que son rival pour tenter de lui ravir la tête et de viser le titre, le Chinois Guanyu Zhou, brillait et s’offrait la pole!

Il récidivait dans la seconde session ses qualifications alors que Chovet échouait une nouvelle fois au sixième rang !

C’était plutôt mal parti…

En course dès la 1ére, Zhou poursuivait sa domination et l‘emportait cependant que Chovet s’enlisait à sa sixième position. Du coup de 221 points à 189, soit 32 points d’avance, il en lâchait un gros paquet et se retrouvait avec seulement 17 points d’avance, passant à 231 contre 214 !

Mais cette première alerte n’était rien, comparée à la suite et au déroulement de la course suivante la seconde des trois à Yas Marina. Effectivement, le pire lui tombait sur la tête avec à la clé … un abandon ! Chovet bien malheureux, étant accroché par Roman Stanek le pilote Hitech!

Alors que Zhou poursuivait son insolente domination face au Français se classant deuxième derrière le Finlandais Patrik Pasma, réduisant sacrément l’écart au classement général provisoire avant l’ultime épreuve, troisième d’Abu Dhabi, se retrouvant désormais au commandement, totalisant 232 points contre 231 à l‘infortuné Chovet, qui voyait ses 32 points d’avance en arrivant à Yas Marina, fondre comme neige au soleil…

Un espoir demeurait toutefois. Mais il fallait obligatoirement à Pierre Louis devançait absolument Zhou pour espérer être titré !

Mais il était dit que ce dernier rendez-vous serait un véritable calvaire, un terrible chemin de croix inattendu, comparé aux belles performances des manches précédentes, ici même et à Dubaï !!!

En effet, Guanyu Zhou non seulement gagnait cette course qu’il ne fallait pas perdre, synonyme de sacre, empochant un maximum de points, car le malheureux Chovet ne terminait qu’à une tellement modeste pour lui, cinquième place…

Du coup, c’est bien le pilote de l’Alpine Academy, ex Renault, qui remporte la F3 Asian 2021, totalisant au classement final 257 points contre 241 à Chovet et 192 au pilote Indien Jeha Daruvala. Le Top 5 étant complété par le Finlandais Patrik Pasma avec 146 points et l’Israélien Roy Nissany cinquième avec 99 points.

Naturellement, il s’agit d’une immense déception pour le jeune Français Pierre Louis Chovet mais il lui faudra positiver car il rentre du Championnat F3 Asian, avec tout de même la bagatelle de … six victoires et un titre de vice-champion ! Pas si mal au fond, face à la meute des pilotes bien plus expérimentés car venus de la F2 ou de la F3 Europe.

Et notamment face à Zhou, le sixième de la F2 2020 remporté par Mick Schumacher et membre de la Renault Academy, désormais Alpine !

De ce millésime 2021 en F3 Asian, coté tricolore, on retiendra encore plusieurs belles performances d’Isack Hadjar, finalement six du classement général avec 95 points récoltés mais précisons, qui n’a disputé que la moitié des courses!

Déception par contre pour le jeune Alexandre Bardinon qui n’a obtenu aucun point, accumulant les mauvais résultats et une succession d’abandons… Ses deux meilleurs classement n’étant qu’une onzième et une treizième places

Gilles GAIGNAULT

Photos : F3 ASIAN -TEAMS

LE CLASSEMENT FINAL DU CHAMPIONNAT F3 ASIAN 2021

1.Zhou : 257 points – 2.Chovet : 241 – 3.Daruvala : 192 – 4.Pasma : 146 – 5.Nissany : 99 – 6.Hadjar : 95 – 7.Beganovic : 88 – 8.Iwasa : 81 – 9.Bolukbasi : 61 – 10.Stanek : 60 – 11.Maini : 55 – 12.Ushijima : 45 – 13.Vidales : 38 – 14.Fluxa : 22 – 15.Faria : 10 – 16.Deledda : 9 – 17.Connor : 8 – 18.Villagomez : 6 – 19.Chovanec : 2.‍‍‍

LE CLASSEMENT DE LA 3éme COURSE D’ABU DHABI 2

1 – Guanyu Zhou – Abu Dhabi by Prema – 14 tours

2 – Patrik Pasma – 3Y Evans GP, à 3″297

3 – Jehan Daruvala – Mumbai Falcons, à 3″869

4 – Roman Stanek – Hitech, à 8″383

5 – Pierre-Louis Chovet – Pinnacle, à 9″374

6 – Roy Nissany – Hitech, à 11″655

7 – Ayumu Iwasa – Hitech, à 12″295

8 – Kush Maini – Mumbai Falcons, à 13″168

9 – Cem Bolukbasi – BlackArts à 17″998

10 – Reece Ushijima – Hitech, à 18″685

11 – Alex Connor – 3Y Evans GP à 19″384

12 – David Vidales – Abu Dhabi by Prema, à 20″117

13 – Lorenzo Fluxa – BlackArts, à 21″828

14 – Rafael Villagomez – BlackArts, à 22″633

15 – Nicola Marinangeli – Motorscape, à 25″333

16 – Amna Al Qubaisi – Abu Dhabi by Prema, à 32″371

17 – Irina Sidorkova – 3Y Evans GP, à 41″769

18 – Khaled Al Qubaisi – Abu Dhabi by Prema, à 44″316

ABANDONS

Alexandre Bardinon

Roberto Faria

Alessio Deledda

LE CLASSEMENT DE LA 2éme COURSE D’ABU DHABI 2

1 – Patrik Pasma – 3Y Evans GP – 12 tours

2 – Guanyu Zhou – Abu Dhabi by Prema, à 1”216

3 – Jehan Daruvala – Mumbai Falcons, à 4”305

4 – Kush Maini – Mumbai Falcons, à 4”883

5 – David Vidales – Abu Dhabi by Prema, à 6”072

6 – Cem Bolukbasi – BlackArts, à 6”995

7 – Roy Nissany – Hitech, à 7”664

8 – Lorenzo Fluxa – BlackArts, à 14”082

9 – Reece Ushijima – Hitech, à 13”487*

10 – Ayumu Iwasa – Hitech, à 14”589

11 – Roberto Faria – Motorscape, à 15”252**

12 – Irina Sidorkova – 3Y Evans GP – 17”265

13 – Alessio Deledda – Pinnacle, à 19”198

14 – Rafael Villagomez – BlackArts, à 20”569

15 – Nicola Marinangeli – Motorscape, à 21”145

16 – Khaled Al Qubaisi – Abu Dhabi by Prema, à 23”351

17 – Alexandre Bardinon – Pinnacle, à 1 tour

18 – Amna Al Qubaisi – Abu Dhabi by Prema, à 1 tour

*1 position de pénalité

**5″ de pénalité

ABANDONS

Alex Connor

Roman Stanek

Pierre-Louis Chovet

LE CALENDRIER DE LA F3 ASIAN 2021

29-30 Janvier: Dubaï Autodrome, UAE – Round 1 (Courses 1-3)

4-5 février : Yas Marina Circuit, UAE – Round 2 (Courses 4-6)

6-7 février : Yas Marina Circuit, UAE – Round 3 (Courses 7-9)

12-14 février : Dubaï Autodrome, UAE – Round 4 (Courses 10-12)

19-20 février : Yas Marina Circuit, UAE – Round 5 (Courses 13-15)