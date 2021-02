CHRISTOPHE LAPIERRE SIGNE AVEC L’ÉQUIPE MARTINET BY ALMERAS EN PORSCHE CUP

Le Drômois Christophe Lapierre qui pilotait pour l’équipe Alsacienne du Sébastien Loeb Racing depuis huit ans en Porsche Carrera Cup France, ne roulera plus cette année pour l’équipe que dirigent conjointement Sébastien Loeb et Dominique Heintz.

Sacrés ensemble en Carrera Cup France, le Sébastien Loeb Racing et Christophe Lapierre, ont en effet décroché cinq titres dans le Championnat Pro-Am, respectivement en 2012, 2013, 2015, 2016 et 2017.

Mais désormais le quintuple Champion va poursuivre dans la discipline en 2021, au sein de l’écurie Héraultaise du Martinet by Alméras, comme nous l’a précisé notre ami ‘ Tof’ :

« j’ai eu la chance d’intégrer dès sa création le Team de Seb et Dom, de remporter le 1er titre pour le Team et 4 autres derrière en Cup. Sébastien m’a fait partager sa dernière course pour la finale du GT Tour au Paul Ricard sur la McLaren RedBull ou nous avions mené la course. Avec le SLR, je n’ai que des bons souvenirs, même si j’espérais vraiment en ramener un 6éme en 2020 après avoir mené tout le championnat.»

Et Christophe poursuit:

« Je conserverai de mes années au SLR la super bonne ambiance, tout en étant compétitive, des mecs extraordinaires, et avec l’équipe cela allait au delà d’une relation professionnelle.»

Avant d’ajouter :

« Désormais je représente le Groupe Sonauto comme ambassadeur. Et en Cup, j’entame un nouveau challenge avec le team le plus expérimenté, l’équipe Martinet by Alméras qui est une référence dans cette discipline relevée qu’est la Porsche Cup. Mon objectif reste de continuer à gagner des courses avec la toute nouvelle 992 Cup.»

Un nouveau modèle dit-t’on, très performant.

« Notre but sera évidemment de viser un nouveau titre avec PRO GT même si l’on a vu qu’il faut aussi un peu de réussite..»

Et, de préciser encore:

« Je serai le seul dans l’équipe en Pro Am. Tous mes futurs jeunes coéquipiers rouleront eux en Pro et Rookie (sont déjà connus Ghiretti et Boccolacci).»

Le Team devant annoncer ses deux autres pilotes la semaine prochaine.

Et Christophe Lapierre, conclut:

« Je souhaite également si possible m’aligner en Supercup à Monaco et à Spa.»

Ajoutons qu’il conserve les soutiens et partenariats de ses fidèles sponsors :

Le Groupe Sonauto, l’entreprise Langa spécialisée dans le photovoltaïque solaire, SAP surveillance et les vêtements sportswear Fernand Bachmann

En conclusion, Philippe Almeras, lui nous lâche:

« Content accueillir Christophe. Eu égard à sa solide expérience de la Cup, il sera un peu le Skipper, notre Captain avec nos jeunes. On arrivait un peu à la fin d’un cycle sang. On redémarre avec du sang neuf avec lui et nos jeunes espoirs. Franchement un bon mélange pour nos rookies. Le team vise d’ailleurs les 4 Titres car on aspire à récupérer le titre pilote. On est assurément bien armé avec nos jeunes très rapides et le Pro am pour Christophe. »

et Philippe ajoute et précise tout de même :

« Il nous faudra malgré tout un petit peu de chance !»

Enfin, précisons que la toute 1ére course de la Porsche Carrera Cup France 2021, est programmée en mai, sur la piste Nivernaise de Magny Cours.

Gilles GAIGNAULT

Photos : Gilles VITRY – Alexis GOURRE – Team