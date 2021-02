TOP DÉPART POUR LE TROPHÉE ALPINE ELF RALLY 2021

Après des débuts remarqués, d’abord en Championnat de France des Rallyes en 2020, puis ensuite plus récemment au mondial WRC à l’occasion du trés réputé Rallye Monte Carlo, les Alpine A110 Rally et leurs équipages vont pouvoir se mesurer dans le cadre du Trophée Alpine Elf Rally.

Cette compétition sera organisée sur cinq épreuves du Championnat de France des Rallyes Asphalte 2021, à commencer par le Rallye Antibes Côte d’Azur.

Dans l’aspiration de l’engagement global d’Alpine en sport automobile, la compétition-clients Alpine accélère en 2021 avec cette nouvelle offre venant compléter les différentes compétitions ouvertes aux pilotes du A fléché.

Fidèle à sa volonté d’offrir plusieurs terrains d’expression à ses clients, Signatech proposera aux pilotes et propriétaires d’Alpine A110 Rally de bénéficier dès cette année de leur propre écrin avec le Trophée Alpine Elf Rally.

Près d’un an après ses débuts victorieux sur la scène nationale, l’Alpine A110 Rally disposera donc d’un trophée lui étant exclusivement dédié sur cinq manches du Championnat de France intimement liés à l’histoire d’Alpine.

Le coup d’envoi du calendrier aura ainsi lieu au Rallye Antibes Côte d’Azur avant que les équipages ne disputent le Rallye Aveyron Rouergue Occitanie. Après la pause estivale, le Rallye Mont-Blanc Morzine marquera le cap de la mi-saison avant le Rallye Cœur de France et la grande finale au Rallye du Var.

Pour garantir l’équité technique entre les concurrents, un support technique sera assuré par Signatech Automobile et un service de pièces détachées sera disponible sur tous les rendez-vous.

Sur le plan sportif, les six premiers à l’arrivée de chaque épreuve inscriront des points selon le barème 20-15-12-10-8-6 tandis que les quatre meilleurs résultats de l’année seront retenus pour établir le classement général final.

Grâce à l’apport d’Elf, Michelin et Bahco, partenaires officiels du Trophée Alpine Elf Rally, un généreux système de primes totalisant plus de 55 000 € sera mis en place pour récompenser les cinq premiers du classement général et le premier Gentleman sur chaque rallye.

À l’issue de la saison, le premier lauréat du Trophée Alpine Elf Rally recevra 5 000 € de primes ainsi que 5 000 € de bons d’achat pièces au magasin de Signatech Automobiles. Le vainqueur du Trophée Gentlemen sera lui aussi primé.

En outre, les concurrents engagés sur l’ensemble du Trophée Alpine Elf Rally auront également l’occasion de batailler pour succéder à Manu Guigou au palmarès du Championnat de France FFSA deux-roues motrices puisqu’ils bénéficieront d’une inscription sur l’intégralité de la saison dans cette catégorie.

Philippe Sinault, directeur de Signatech

« Nous sommes ravis de lancer le Trophée Alpine Elf Rally après avoir été contraints de le reporter l’an dernier tant le contexte sanitaire était loin d’offrir un environnement stable et serein. Entretemps, nous avons toutefois pu voir le potentiel exceptionnel de l’Alpine A110 Rally sur la scène nationale et internationale et nous avons toutes les raisons de croire que ce trophée proposera un spectacle formidable sur des épreuves ayant rythmé l’histoire d’Alpine en rallye. Tout comme l’Alpine A110 Rally, le Trophée Alpine Elf Rally se veut accessible au plus grand nombre en étant destiné tant aux concurrents expérimentés qu’aux gentlemen en quête de plaisir. Nous espérons voir de nombreux équipages au rendez-vous de cette nouvelle aventure passionnante dans les plus belles spéciales de notre pays ! »

François LEROX

Photos : Jeff THIRY – DPPI – TEAMS

CALENDRIER 2021

12-15 mai : Rallye Antibes Côte d’Azur

8-10 juillet : Rallye Aveyron Rouergue Occitanie

2-4 septembre : Rallye Mont-Blanc Morzine

24-26 septembre : Rallye Cœur de France

25-28 novembre : Rallye du Var

ALPINE A110 RALLY

Moteur 1,8 l turbo développant de 320 chevaux, système antilag réglable et launch control

Boite de vitesses séquentielle 6 rapports + marche arrière / différentiel à glissement limité

Arceau de sécurité intégral homologué FIA

Suspensions trois voies ajustables avec butées hydrauliques ALP Racing Suspension

Barres antiroulis ajustables

Roues 8×18’ avant et arrière

Freins Brembo, étriers 4 pistons

ABS Bosch Motorsport, frein à main spécifique

Volant à commandes et affichage intégrés, palettes XAP

Sièges baquet Sabelt avec harnais 6 points

Antipatinage configurable sur six niveaux

Réservoir 70l homologué FIA FT3

Poids : 1080 kg

Prix : 169 000 € HT hors options (acquisition de données, peinture bleue Alpine, équipement intérieur)