LE FINLANDAIS PASMA VICTORIEUX DE LA 1ére DES TROIS COURSES D’ABU DHABI. MAIS CHOVET TOUJOURS LEADER

Assuré depuis quelques heures de conserver son volant cette saison en Europe, en Formula Régionale by Alpine pour le Championnat 2021, le Finlandais Patrik Pasma qui demeurera donc pilote, au sein du KIC Motorsport, a du coup brillé, en remportant ce vendredi 19 février, sa deuxième victoire de la saison en F3 Asian FIA !

Et alors qu’il ne reste plus que deux manches avant de clôturer cette F3 Asian FIA, son triomphe ce jour, lui permet en plus de remonter à la quatrième place du classement général provisoire des pilotes.

Deux fois deuxième des deux sessions des qualifications en début d’après-midi, Pasma a effectivement immédiatement dépassé au départ de cette première course, le poleman, le Chinois de la Renault Academy Guanyu Zhou, s’emparant rapidement en soirée sous les projecteurs du circuit de Yas Marina, qui accueillait ce vendredi la seule course nocturne de l’année en F3 Asian.

En revanche, Zhou qui occupait avant cette 1ére des trois épreuves de clôture, la seconde place du provisoire et qui vise de décrocher le titre et de dépasser l’actuel leader, le jeune Français Pierre-Louis Chovet, a dans l’aventure concédé et perdu sept points, en laissant filer Pasma et la victoire, partant mal de la première position.

Mais il limite cependant la casse car son adversaire pour le sacre, Pierre Louis Chovet n’a lui non plus pas fait mieux ce jour, perdant pour sa part deux places, respectivement face à David Vidales et à Roy Nissany lors du premier tour…

Le pilote Français a bien tenté de répondre au porte-étendard du Team Hitech, mais les deux ont eu contact au freinage. Chovet a dans la foulée coupé la chicane, mais après quelques tours, il a été contraint de rendre sa place à l’Israélien Nissany pour éviter une pénalité, s’installant à la septième place, qui est devenu sixième après l’abandon inattendu de Roman Stanek, en toute fin de course alors que ce dernier, entrevoyait d’obtenir la troisième position sous le damier.

Zhou a ainsi regagné 10 points contre le Français, mais il accuse encore un retard de 22 points face à Chovet, avant les deux dernières manches, tandis que Jehan Daruvala, troisième du provisoire général mais seulement septième ce vendredi, est désormais mathématiquement exclu de la course au titre.

Avec le meilleur tour en course, Zhou a arraché la pole position de la deuxième course à Pasma par seulement … 14 millièmes, tandis que Chovet devrait s’élancer, lui, de la septième position.

Du coup, Kush Maini, suite à l’abandon de Stanek, s’offre son premier podium de la saison qui rachète un peu tard pour lui, un championnat malheureux et un peu terne, jusqu’à ce jour…

Quatrième Vidales, auteur d’une excellente remontée depuis la huitième position qui devance sus le damier, Roy Nissany et Pierre-Louis Chovet.

Cem Bolukbasi, Reece Ushijima et Ayumu Iwasa complétant le Top 10, terminant eux aussi dans les points.

John ROWBERG

Photos : F3 ASIA

LE CLASSEMENT DE LA 1ére COURSE D’ABU DHABI LE 19 FÉVRIER

1 – Patrik Pasma – 3Y Evans GP – 15 tours

2 – Guanyu Zhou – Abu Dhabi by Prema, à 1”585

3 – Kush Maini – Mumbai Falcons, à 15”795

4 – David Vidales – Abu Dhabi by Prema, à 17”210

5 – Roy Nissany – Hitech, à 18”195

6 – Pierre-Louis Chovet – Pinnacle, à 19”336

7 – Jehan Daruvala – Mumbai Falcons, à 22”395

8 – Cem Bolukbasi – BlackArts, à 26”601

9 – Reece Ushijima – Hitech, à 31”508

10 – Ayumu Iwasa – Hitech, à 32”133

11 – Rafael Villagomez – BlackArts, à 35”168

12 – Nicola Marinangeli – Motorscape, à 46”711

13 – Alessio Deledda – Pinnacle, à 52”713

14 – Irina Sidorkova – 3Y Evans GP, à 54”079

15 – Khaled Al Qubaisi – Abu Dhabi by Prema, à 1’06”841

16 – Amna Al Qubaisi – Abu Dhabi by Prema, à 1’08”951

ABANDONS

Roberto Faria

Roman Stanek

Alex Connor

Lorenzo Fluxa

Alexandre Bardinon

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DE LA F3 ASIAN

1.Chovet : 229 points – 2.Zhou : 207 – 3.Daruvala : 162 – 4.Pasma : 110 – 5.Hadjar : 95 – 6.Beganovic : 88 – 7.Nissany : 83 – 8.Iwasa : 75- 9.Bolukbasi : 53 – 10.Stanek : 48 – 11.Ushijima : 40 – 12.Maini : 39 – 13.Vidales : 32 – 14.Fluxa : 21- 15.Deledda : 9 – 16.Connor : 8 – 17.Villagomez et Faria : 6 – 19.Chovanec : 2.‍‍‍

LE RÉSULTAT DE LA 1ére SÉANCE DES QUALIFICATIONS D’ABU DHABI

1 – Guanyu Zhou – Abu Dhabi by Prema – 2’07″173

2 – Patrik Pasma – 3Y Evans GP – 2’07″316

3 – Jehan Daruvala – Mumbai Falcons – 2’07″687

4 – Roman Stanek – Hitech – 2’07″808

5 – Kush Maini – Mumbai Falcons – 2’07″897

6 – Pierre-Louis Chovet – Pinnacle – 2’08″027

7 – Roy Nissany – Hitech – 2’08″154

8 – David Vidales – Abu Dhabi by Prema – 2’08″250

9 – Ayumu Iwasa – Hitech – 2’08″327

10 – Alex Connor – 3Y Evans GP – 2’08″423

11 – Cem Bolukbasi – BlackArts – 2’08″530

12 – Reece Ushijima – Hitech – 2’08″538

13 – Rafael Villagomez – BlackArts – 2’08″881

14 – Nicola Marinangeli – Motorscape – 2’08″996

15 – Alexandre Bardinon – Pinnacle – 2’09″166

16 – Lorenzo Fluxa – BlackArts – 2’09″257

17 – Irina Sidorkova – 3Y Evans GP – 2’09″612

18 – Alessio Deledda – Pinnacle – 2’09″776

19 – Amna Al Qubaisi – Abu Dhabi by Prema – 2’09″847

20 – Khaled Al Qubaisi – Abu Dhabi by Prema – 2’11″259

21 – Roberto Faria – Motorscape – 2’15″079

LE RÉSULTAT DE LA 2éme SÉANCE DES QUALIFICATIONS D’ABU DHABI

1 – Guanyu Zhou – Abu Dhabi by Prema – 2’06″904

2 – Patrik Pasma – 3Y Evans GP – 2’06″956

3 – Jehan Daruvala – Mumbai Falcons – 2’07″234

4 – David Vidales – Abu Dhabi by Prema – 2’07″329

5 – Roman Stanek – Hitech – 2’07″468

6 – Pierre-Louis Chovet – Pinnacle – 2’07″518

7 – Ayumu Iwasa – Hitech – 2’07″585

8 – Kush Maini – Mumbai Falcons – 2’07″710

9 – Roy Nissany – Hitech – 2’07″713

10 – Alex Connor – 3Y Evans GP – 2’07″881

11 – Cem Bolukbasi – BlackArts – 2’07″893

12 – Reece Ushijima – Hitech – 2’08″053

13 – Roberto Faria – Motorscape – 2’08″215

14 – Lorenzo Fluxa – BlackArts – 2’08″561

15 – Rafael Villagomez – BlackArts – 2’08″762

16 – Nicola Marinangeli – Motorscape – 2’08″949

17 – Alexandre Bardinon – Pinnacle – 2’09″034

18 – Amna Al Qubaisi – Abu Dhabi by Prema – 2’09″056

19 – Irina Sidorkova – 3Y Evans GP – 2’09″656

20 – Alessio Deledda – Pinnacle – 2’09″735