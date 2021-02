SILK WAY RALLY 2021 : LUC ALPHAND DEVIENT DIRECTEUR SPORTIF, NOUVEAU PARCOURS COURSE EN RUSSIE ET MONGOLIE

Le comité d’organisation du SWR (Silk Way Rally) nous informe et annonce ce mercredi 17 février 2021, la nomination de Luc Alphand en tant que directeur sportif.

Et ce après le départ de son directeur général, le Français Fred Lequien, à l’origine de la création de ce Silk Way Rally et enrôlé cet hiver à compter du 1er janvier, comme Directeur général du Championnat du monde d’endurance auto du WEC

Pour tout amateur de sport, Luc est une personne emblématique, d’abord sacré Champion de la Coupe du Monde de ski alpin, puis il se lance dans le sport automobile, vainqueur de plusieurs courses internationales dont le Paris-Dakar, participant ensuite de nombreuses années aux prestigieuses 24 Heures du Mans, motard émérite, Luc est donc un expert, qui participe activement à l’organisation des plus grandes compétitions mondiales.

Au cours des cinq dernières années, Luc Alphand a occupé le poste de conseiller et responsable des relations avec les concurrents auprès du directeur du Silk Way Rally.

NOUVEAU PARCOURS

En raison des modifications apportées à la politique sportive du rallye et compte tenu des suggestions et des attentes des concurrents, le comité d’organisation et la Fédération automobile et motocycliste Chinoise (CAMF) ont pris la décision commune de modifier le parcours du Silk Way Rally 2021, du coup de ce fait, le nouveau parcours traversera la Russie et la Mongolie.

Les dates restent les mêmes et cet été, du 1er au 11 juillet, le Silk Way Rally permettra à ses participants de partir pour un voyage étonnant à la découverte de la Sibérie, des paysages uniques de la Mongolie, mais aussi d’aller à la rencontre de la culture et de l’histoire des pays hôtes du rallye. À travers les montagnes, la taïga, les steppes et le désert, les concurrents auront l’occasion de se tester et de tester leurs véhicules sur des pistes exigeantes.

En tant que seul rallye marathon de la saison à la fois manche de la Coupe du Monde FIA des Rallyes Tout Terrain et du Championnat du Monde Moto de la FIM des Rallyes, le ministre des sports de la Fédération de Russie, la FIA, la FIM et les Fédérations russes auto-moto, ont été informés du changement de parcours, qu’ils ont approuvé.

Les engagements en course ouvriront à partir du 1er mars, date à partir de laquelle, les inscriptions pourront se faire directement via notre site internet.

DÉCLARATIONS

Vladimir Chagin, Directeur du Silk Way Rally :

“Nous sommes très heureux que Luc ait accepté le poste de Directeur Sportif, ce qui est une très bonne nouvelle pour les Rallyes Tout-Terrain. Sa crédibilité dans le monde du sport automobile sera utile pour mettre son expérience au service du développement du projet. Notre équipe d’organisation travaille dur pour préparer la course et proposer aux pilotes le meilleur parcours et leur permettre ainsi de satisfaire leur désir de courir et de profiter d’une compétition passionnante ».

Luc Alphand, Directeur sportif du Silk Way Rally :

« Je suis fier d’avoir l’opportunité de prendre en charge la direction sportive du Silk Way Rally. Nous sommes prêts à relever les défis à venir. Je suis sûr que les concurrents apprécieront le nouveau parcours et que le Silk Way Rally sera l’un des événements les plus marquants de cet été. Ce sera une belle aventure. Les concurrents auront l’occasion de tester leurs véhicules et leurs compétences en matière de navigation et de pilotage dans des conditions exigeantes, mais aussi profiter de l’accueil amical des peuples russe et mongol.”

Bathuu Ganhuleg, Président de la Fédération automobile et motocycliste de Mongolie :

“Nous sommes heureux d’accueillir à nouveau les concurrents du Silk Way Rally en 2021 dans notre beau pays du « ciel bleu » où nos autorités gouvernementales accordent une grande attention à la sécurité des participants et du public. Nous sommes sûrs que grâce à nos efforts conjoints, nous serons en mesure de mener le rallye à son plus haut niveau de qualité.”

Zhan Guojun, Président de la Fédération automobile et motocycliste chinoise (CAMF) :

“En Chine, le Silk Way Rally est l’une des principales compétitions de sports mécaniques. Nous continuons à coopérer avec le comité d’organisation russe et offrons notre plein soutien au projet.”

LE SILK WAY RALLY EN QUELQUES MOTS

Le SILK WAY RALLY, dont la première édition relia la Russie au Turkménistan en 2009, fêtera son 11ème anniversaire en 2021, et traversera les principales régions et pays de l’ancienne ‘Route de la Soie’ au cœur de l’Asie centrale.

Convoité par les plus grandes écuries et les champions les plus titrés de la discipline, mais également par de nombreux équipages amateurs, le SILK WAY RALLY affiche un palmarès sportif impressionnant : CARLOS SAINZ, CYRIL DESPRES , YAZEED AL RAJHI ou encore NASSER AL ATTIYAH réalisant un unique grand chelem dans l’histoire des rallyes en remportant l’ensemble des 9 étapes de l’édition 2019.

En catégorie camion, c’est l’incontournable équipe KAMAZ MASTER avec DMITRY SOTNIKOV, EDUARD NIKOLAEV, AYRAT MARDEEV, ANTON SHIBALOV, ANDREY KARGINOV et FIRDAUS KABIROV qui se sont partagés la victoire depuis 2009, suprématie uniquement contrariée en 2011 par l’équipe TATRA et son pilote ALES LOPRAIS.

En 2019, SAM SUNDERLAND au guidon ce sa KTM, fut le premier pilote moto à graver son nom au palmarès du SILK WAY RALLY, remportant par la même occasion la deuxième manche du Championnat du Monde FIM des Rallyes Tout-terrain.

Gilles GAIGNAULT

Photos : SILK WAY et AUTONEWSINFO