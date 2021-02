F1 ET MOTOGP : UN NOUVEAU CIRCUIT EN ESPAGNE, A MADRID

L’Espagne est, comme l’Italie d’ailleurs, un pays de sports mécaniques.

Mais depuis quelques années, le MotoGP s’y rend quatre fois par an (les années normales en tous cas, l’an dernier ces circuits ont organisé des double GP) cinq fois si l’on ajoute Portimao qui est au Portugal mais en zone ibérique et comme me le dit un lecteur, ce championnat du monde va devenir un championnat d’Espagne !

Barcelone, Valence, Aragon et Jerez sont de très beaux circuits, qui reçoivent (recevaient) un public énorme.

On a du mal à imaginer ne serait-ce qu’un deuxième GP de France à moins bien sûr qu’à ce moment là les vaccinations en vitesse de tortue soient passées en mode La Fontaine auquel cas on pourrait avoir un double GP de France, mais je rêve!

La F1, pour sa part, ne roule (en théorie) qu’une seule fois en Espagne, à Barcelone, il se dit assez fort qu’il y aura aussi un GP à Portimao cette année, c’est, en quelque sorte, un circuit de secours.

Et donc, si le circuit de Madrid (exactement à Morata de Tajuña, à vingt km de Madrid) est mis en route, il sera bâti aux normes F1 et MotoGP.

Avantage, il est du même côté de la ville que l’aéroport, donc on y oubliera les encombrements démentiels des bretelles de Barcelone…

Le projet est sérieux, il sera financé par le privé et demain, les investisseurs ont rendez vous avec les autorités, ville et région, pour finaliser le projet.

Le maire de Madrid est pour, il sait aussi que l’on ne tient pas un budget avec deux GP, il apprécie que le projet prévoie d’autres activités sportives et culturelles, comme l’organisation de méga concerts l’été.

Ainsi prévoit-on 280 jours d’utilisation par an.

Il faut aussi rappeler qu’en Espagne, les madrilènes ont un complexe terrifiant vis-à-vis de Barcelone en particulier, cela remonte à la guerre civile et plus récemment à la tentative d’émancipation de la Catalogne, donc forcément tout projet grand public est le bienvenu, pour em…. un peu ces Catalans orgueilleux..

Il y a déjà un circuit à Madrid, celui de Jarama, qui a été utilisé à neuf reprises par la F1 de 1968 à 1981 et dix sept fois par les GP de 1959 à 1998 mais la piste est aujourd’hui trop étroite pour les GP.

La durée de la construction sera de trois ans, le circuit fera 4500 mètres de long avec une très courte ligne droite de 650 mètres, il y aura 80 000 places pour le public.

Le coût du projet est estimé à douze millions, on sait bien que les architectes de tous les projets dans le monde sont menteurs comme des arracheurs de dents quand il s’agit de coût de construction, ce sera donc plus que cela mais il semble que les financiers (tous privés on le rappelle) aient les reins solides, contrairement aux clowns qui s’étaient lancés dans le projet du circuit au pays de Galles.

Et un circuit de plus en MotoGP (on aurait aimé voir Spa sur les rangs mais seuls les fans de F1 y ont droit) Bienvenido! …

Jean Louis BERNARDELLI