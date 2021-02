DANIEL RICCIARDO HEUREUX D’ÊTRE CHEZ McLAREN

A L’occasion ce lundi 15 février de la présentation de la nouvelle monoplace McLaren, les deux pilotes de la saison 2021, la recrue, l’Australien Daniel Ricciardo et le Britannique Lando Norris, qui qui seront équipiers cette année dans cette écurie McLaren redevenu et équipée des moteur Mercedes, ont confiés leurs impressions

Et ce avant de découvrir et de tester hier mardi, cette MCL35M, lors de la traditionnelle journée de tournage d’un film publicitaire pour les sponsors et organisé sur le circuit de à Silverstone.

Daniel Ricciardo (pilote McLaren, en provenance de Renault) :

« C’est fou quand j’y pense qu’il s’agit cette année de ma onzième saison en Formule 1. Ça va vite. Même si cela peut paraitre long, je me sens encore jeune et énergique. Et maintenant, je peux bénéficier de toute cette expérience. Je pense que Lando Norris et moi avons dix ans d’écart (31 et 21 ans). En ce qui concerne McLaren néanmoins, il est beaucoup plus âge que moi ! Je pense que notre entente sera excellente sur les pistes et en dehors. Je pense que nous apportons tous les deux une dynamique similaire mais de générations différentes. Je pense que cette combinaison sera assez cool et que nous serons tout aussi compétitifs. »

Lando Norris (pilote McLaren) :

« C’est super de pouvoir apprendre de quelqu’un de différent. Voir comment il interagit avec l’équipe, ses réactions, tout. Ce n’est pas seulement parce qu’il est un bon pilote. Il y a beaucoup d’autres choses pour lesquelles il est bon aussi. C’est donc une autre occasion pour moi d’apprendre. D’étendre mes connaissances en Formule 1. »

John ROWBERG

Photos : TEAM