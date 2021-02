MATHEW PAYNE SACRÉ CHAMPION DES TOYOTA SERIES 2021 EN NOUVELLE ZÉLANDE

Dans la lointaine Nouvelle-Zélande, Matthew Payne est le grand vainqueur de la Toyota Racing Series 2021, une édition réservée cette année aux pilotes Néo-zélandais et ce en raison des limites dictées par l’urgence de la pandémie du Coronavirus COVID-19.

La troisième et dernière étape du calendrier de la saison 2021, qui se déroulait sur le circuit de Manfeild, a consacré le jeune pilote de 18 ans, couronné ce week-end, dès sa première expérience de course en monoplace, dans la foulée du double succès qu’il avait décroché lors de la manche précédente à Hampton Downs, et assez vite la certitude d’obtenir le titre est arrivé dans la troisième des quatre manches disputées à Manfeild.

La troisième course, curieusement, a été la seule dans laquelle il n’a pas gagné bien qu’étant premier sur la ligne d’arrivée, mais le jeune Payne avait en fait affaire à deux pénalités de 5 « , ne s’étant pas aligné correctement sur la grille de départ puis ensuite en raison d’une infraction derrière la voiture de sécurité causée par un contact entre Kaleb Ngatoa et Chris Vlok, qui a réussi à continuer sans dommage, et du Payne se voyait relégué à la deuxième place, la victoire revenant à Billy Frazer.

Cependant, même ce résultat n’a pas suffi à Frazer pour arracher les honneurs de finaliste à Kaleb Ngatoa, récompensé en général par une plus grande cohérence des résultats et en ayant été plus incisif lors du week-end d’ouverture, dans lequel les jeunes au départ avaient pour rivaliser avec la «star» du sport automobile national, comme Shane van Gisbergen ou Chris van der Drift.

A Manfeild, toujours qualifié en pole position, Payne a mené de bout en bout les courses 1 et 2, se construisant en course une bonne marge sur ses rivaux, et avec le titre maintenant dans sa poche, il a fini fort dans la course finale, la 4éme, celle dénommée « Denny Hulme Memorial Trophy « : Frazer, se classant à nouveau deuxième, après avoir comblé un écart de plus de 17″.

A Manfeild, Conrad Clark, troisième à deux reprises, et Peter Vodanovich, deuxième de la course 2, étaient également sur le podium lorsque, au moins dans les premières étapes, il a tenté de suivre le rythme de Payne, qui participera désormais à la Porsche Carrera Cup Australia. en tant que porte-étendard de l’équipe d’Earl Bamber.

Il commentait :

« L’endurance est l’endroit où je veux courir, Le Mans et Daytona sont des courses auxquelles je veux participer »

Quant à cette Toyota Racing Series, on espère qu’une fois la pandémie terminée, la saison 2022, elle redécouvrira la dimension internationale qu’elle avait acquise au fil des ans.

John ROWBERG

Photos : TOYOTA Séries

TOUS LES CLASSEMENTS

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL 2021

1.Payne : 287 points – 2.Ngatoa : 229 – 3.Frazer : 201- 4.Clark : 183 – 5.Vodanovich : 167 – 6.Vlok : 149 – 7.van Gisbergen : 105 – 8.Alexander : 75 – 9.van der Drift : 71- 10.Leitch : 54

LE CLASSEMENT DE LA 1ére COURSE LE 13 FÉVRIER 2021

1 – Matthew Payne – 22 tours

2 – Kaleb Ngatoa, à 3″667

3 – Conrad Clark, à 8″496

4 – Billy Frazer, à 10″309

5 – Peter Vodanovich, à 10″852

6 – Chris Vlok, à 21″081

LE CLASSEMENT DE LA 2éme COURSE LE 13 FÉVRIER 2021

1 – Matthew Payne – 27 tours, en 29’27″419

2 – Peter Vodanovich, à 9″303

3 – Kaleb Ngatoa, à 11″000

4 – Conrad Clark, à 16″454

5 – Billy Frazer, à 23″184

6 – Chris Vlok, à 31″773

LE CLASSEMENT DE LA 3éme COURSE LE 14 FÉVRIER 2021

1 – Billy Frazer, les 22 tours, en 25’53″848

2 – Matthew Payne, à 0″313 *

3 – Peter Vodanovich, à 9″141

4 – Kaleb Ngatoa, à 10″176

5 – Conrad Clark, à 10″955

6 – Chris Vlok, à 22″802

* Deux pénalités de 5 secondes

MEILLEUR TOUR: Matthew Payne, en 1’03″539

LE CLASSEMENT DE LA 4éme COURSE LE 14 FÉVRIER 2021

1 – Matthew Payne, les 27 tours, en 29’06″651

2 – Billy Frazer, à 17″616

3 – Conrad Clark, à 21″067

4 – Peter Vodanovich, à 25″036

5 – Kaleb Ngatoa, à 25″239

6 – Chris Vlok, à 37″760

MEILLEUR TOUR: Matthew Payne, en 1’03″901