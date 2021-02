L’EQUIPE CD SPORT DÉVOILE SES 4 ÉQUIPAGES POUR LE GT4 FRANCE ET EUROPÉEN 2021

Des vues sur les titres… en France et en Europe !

L’écurie Périgourdine de Claude Degremont et Laurent Cazenave CD Sport, vient d’aligner deux très belles saisons en Championnat de France GT : une 3ème, puis une 2ème place, avec une Mercedes-AMG GT4, puis trois ensuite… et maintenant cette saison, il y en aura… quatre dans les ateliers de Boulazac aux portes de Périgueux en 2021, avec deux Championnats dans le viseur !

En effet, le défi relevé au plan national s’accompagnera désormais effectivement d’une offensive internationale sur la GT4 European Series. Si toutes les courbes sont ascendantes au sein de cette équipe Périgourdine, on espère que celles de la pandémie du Coronavirus, évolueront dans le sens inverse afin que l’ouverture de la saison sportive aille de pair avec le retour enfin du public dans les tribunes des circuits hélas désertées l’an dernier pour cause de huis clos!

L’équipe co-dirigée par Laurent Cazenave et Claude Degrémont continue donc son histoire d’amour avec la catégorie GT4, lancée en France par SRO en 2017. Au tableau de chasse de CD Sport, on relève notamment un titre obtenu lors de l’année inaugurale de cette série du GT4 France, et une présence sur le podium final des saisons 2019 et 2020.

MERCEDES N°74 (SILVER) Enzo Joulié / Sébastien Baud : Un équipage Silver sur tous les fronts

C’est dans cette catégorie Silver, qui regroupe les pilotes ayant le potentiel pour devenir pros, que l’écurie CD Sport a raflé le titre honorifique de vice-Champion de France, l’an passé. Pour viser les avant-postes en 2021, l’équipe mise – encore – sur la jeunesse.

Le Haut-Savoyard Sébastien Baud, titré en Mitjet 2 litres et en Ligier European Series, joindra ses efforts à ceux de l’Héraultais Enzo Joulié, ancien Champion de France de Karting et formé à l’école de la monoplace en F4. Ils disputeront les douze manches des séries française et européenne cumulées.

Sébastien Baud (20 ans) : « J’ai bien accroché avec Laurent et tout le monde dans l’équipe, pour l’ambiance, la démarche et la mentalité de winner ! Le GT4 sera une étape importante de mon projet sportif. Les deux jours de tests que nous avons effectués en janvier ont validé l’osmose avec Enzo et nous avons déjà réussi de très bons chronos. Nous viserons les toutes premières places ! »

Enzo Joulié (16 ans) : « Je cherchais principalement un bon coéquipier. Avec Seb, on s’entend bien et on se complète. L’équipe, avec Jean-Noël Le Gall (directeur technique et dorénavant associé), Claude Degrémont et Laurent Cazenave, me rappelle l’esprit que nous avions en karting, familial et très professionnel à la fois avec une énorme motivation. La Mercedes est rapide partout, pas de mauvaise surprise à attendre. Nous avons un bon coup à jouer. »

Laurent Cazenave : « Avec ces deux très bons jeunes, nous repartons sur un nouveau cycle, comme on a pu le faire avec Arthur Rougier et Edouard Cauhaupé en 2019. On va d’abord les aider à apprendre le métier et à entrer dans le professionnalisme. Avec deux championnats à leur programme, l’apprentissage sera plus rapide. Mais attention, la motivation ne suffit pas pour gagner. Il faudra accepter parfois de n’être que 6 ou 7ème. C’est difficile quand on est ambitieux, mais il faut commencer par le commencement. On marche, on trottine et enfin, on court ! »

MERCEDES N°2 (PRO-AM) Jean-Ludovic Foubert / Edouard Cauhaupé / Hugo Chevalier : Un « Am » avec deux « Pros » !

Késaco? Un équipage à trois en GT4 ? Rien de tel en fait : Jean-Ludovic Foubert, pilote classé « Bronze », sera impliqué dans le Championnat de France et la série européenne, mais avec deux coéquipiers « Silver » différents.

Le Breton, Champion du Challenge VdeV Proto avec CD Sport en 2015, fera cette année cause commune dans l’Hexagone avec le Toulousain Edouard Cauhaupé, qui est parvenu à se classer en 2020, 2ème au Championnat de France GT et en Michelin Le Mans Cup LMP3.

Sur le Vieux Continent, Jean-Ludo sera associé au Drômois Hugo Chevalier, qui a déjà atteint la première marche en F4, Porsche Carrera Cup France et GT3 en GT World Challenge Sprint Silver Cup.

Jean-Ludovic Foubert (44 ans) : « J’ai découvert le GT en France en 2020 et aujourd’hui j’ai envie d’aller plus loin, en participant aussi à la série européenne. J’ai côtoyé Edouard au sein de l’équipe mais pour l’instant je n’ai pu que discuter au téléphone avec Hugo. Le courant est passé et il a couru dans de belles catégories. Je n’ai pas de pression, je ne suis pas inquiet, j’aime la course et je me sens à la maison chez CD Sport ! »

Edouard Cauhaupé (18 ans) : « Je suis très content de faire une troisième saison avec CD Sport. Je l’aborde dans une optique différente. L’enjeu sera de tirer mon coéquipier vers le haut et de devancer les autres pros en qualification. J’ai pu apprécier les performances de Jean-Ludo l’année dernière, mais pour nous fixer des objectifs concrets, il faudra attendre d’avoir roulé ensemble sur la même voiture. »

Hugo Chevalier (20 ans) : « Le GT4 offre un excellent rapport budget / retombées. C’est sans doute la catégorie dont j’avais besoin à ce stade de mon parcours. Cela fait deux ans qu’avec Laurent, nous discutons autour de l’idée du GT4. Aujourd’hui, je vais pouvoir courir en Pro-Am au niveau européen avec un très bon coéquipier qui est aussi motivé que moi ! Nous avons les mêmes ambitions. »

Laurent Cazenave : « Je suis persuadé que Jean-Ludo est au niveau des meilleurs pilotes Am. Ce double programme ne pourra que le renforcer. Edouard va avoir un rôle de capitaine sur la partie française. Il connait la maison, la voiture et le championnat sur le bout des doigts. En GT4 Europe, Jean-Ludo sera avec Hugo qui fait partie des pilotes les plus talentueux de sa génération. Nous pourrons sans doute viser le podium final des deux championnats. »

MERCEDES N°4 (AM) Shahan Sarkissian / Jihad Aboujaoudé : Des “Am” comme on les aime !

CD Sport et son duo de pilotes Libanais ont renouvelé leur confiance réciproque pour une nouvelle saison dans le Championnat de France Am. Jihad Aboujaoudé a franchi un cap en 2020, sa deuxième saison en sport auto.

On connait le potentiel de Shahan Sarkissian qui s’est illustré en monoplace et en GT3 au début de sa carrière.

Jihad Aboujaoudé (60 ans) : « Grâce à l’encadrement technique et sportif de CD Sport, j’ai appris en 2020 à me connaitre, à évaluer mes limites et à mettre le doigt sur les pistes d’amélioration. Cela m’a aidé à progresser. Je me situais jusque-là dans le cœur du peloton de ma catégorie, en étant plus constant et solide, j’ai pour ambition de me rapprocher de la tête en 2021. »

Shahan Sarkissian (32 ans) : « La saison 2020 nous a permis de beaucoup progresser, nous avons terminé toutes les courses et obtenu quelques bons résultats. Mais il faut encore travailler, pousser plus fort et ne pas faire de fautes. J’ai très envie de monter sur le podium avec Jihad et encore plus envie de gagner ! »

Laurent Cazenave : « Pour Shahan et Jihad, l’objectif est très clair, continuer de monter en puissance, ce qui doit se concrétiser par des podiums. S’ils continuent sur leur courbe de progression de 2020, ça devrait payer. »

MERCEDES N°3 (AM ou PRO-AM) Paul Paranthoen / ? : La botte secrète de CD Sport ?

Le quatrième équipage de l’armada CD Sport en GT4 France n’a pas encore dévoilé tous ses mystères ! On sait que Paul Paranthoen est un pilote gradé Bronze, qu’il est monté sur le podium de deux courses de 24 Heures (Karting au Mans et Relais 206 à Magny-Cours).

Ce Bordelais se prépare à débuter en GT avec un coéquipier qui sera Bronze… ou pas. En fonction de ce paramètre, l’équipage sera engagé en Am ou en Pro-Am.

Paul Paranthoen (47 ans) : « J’ai choisi le GT4 car j’apprécie le travail en équipe. La course est ma passion, elle est aussi le complément idéal à mon travail, une source inépuisable de motivation et de dépassement de soi. Le professionnalisme de l’encadrement dont j’ai bénéficié lors de stages de Formule Renault avec l’école de Pilotage CD Sport m’a convaincu de rejoindre le team pour mon retour. »

4 voitures, 9 pilotes, 12 courses, 10 circuits, 2 championnats, tels sont les chiffres de CD Sport en version GT4 pour 2021. Faites vos jeux…

Gilles GAIGNAULT

Photos : Gaazmaster