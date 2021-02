LE CIRCUIT D’ALBI DÉVOILE SON BEAU CALENDRIER AUTO DE LA SAISON 2021

Le Circuit d’Albi en pleine préparation de la saison 2021 !

La saison 2021 du Circuit d’Albi s’annonce particulièrement excitante avec de magnifiques épreuves au calendrier dont quatre Championnats de France : Historique, FFSA GT, TC, Camions.

2020 dans le rétro, un calendrier 2021 excitant

L’année 2020 s’est achevée dans un contexte sanitaire exceptionnel, eu égard à la crise de la pandémie du Coronavirus COVID-19. L’équipe du Circuit d’Albi a néanmoins réussi à boucler sa saison en s’adaptant à chaque instant en accueillant notamment le retour du Championnat de France FFSA GT…

4éme GRAND PRIX HISTORIQUE D’ALBI

Le 4éme Grand Prix Historique d’Albi est de retour au mois d’avril vous attend pour l’ouverture de l’Historic Tour où plus de 300 véhicules concourront pour le Championnat de France Historique des Circuits.

COUPE CATERHAM

Coupe Caterham : La Coupe des champions ! La coupe Caterham 420R est la plus spectaculaire, la plus rapide et la plus relevée des compétitions Caterham. Réservée à des pilotes aguerris, elle met tous les sens en éveil et décuple les sensations à son volant !

COUPE DE FRANCE DES CIRCUITS

​La Coupe de France des circuits à Albi ! Compétition réservée aux amateurs de course sprint par excellence, la Coupe de France est le cadre idéal des pilotes avides d’en découdre sur les plus belles pistes, à moindre coût, en toute simplicité et dans la plus grande ​convivialité.

ALBI ECO RACE

En 2021, l’Albi Eco Race sera de retour sur le circuit d’Albi après une année blanche. Des participants de tout horizon s’affronteront sur le circuit au volant de leur engin à énergie propre et/ou renouvelable dans quatre catégories.

77ÈME GRAND PRIX D’ALBI

En 2020, le Championnat de France FFSA GT est revenu à Albi. Cet événement a rencontré un succès populaire malgré la jauge imposée par les autorités. Fort de ce succès, SRO Motorsports Group, promoteur du FFSA GT, a confirmé le GP d’Albi pour 2021 !

5ème WEEK END RETRO

Les passionnés de voitures historiques auront à nouveau l’occasion de se rencontrer et de rouler ensemble sur le Circuit d’Albi. Le paddock du circuit vivra à l’heure des anciennes le temps d’un weekend.

5ème Grand Prix CAMIONS D’ALBI

Le camion, discipline en pleine effervescence, revient sur le Circuit d’Albi. La vingtaine de mastodontes de puissance (plus de 1200 cv) donnent chaque année des spectacles impressionnants. Entre performance et agilité, le public est toujours déconcerté par la maniabilité et le spectacle donné par ces “monstres” mécaniques.

Report du projet de dégagement ; les motos absentes en 2021

Comme en 2020, le Circuit d’Albi ne pourra malheureusement pas accueillir de motos, mais nous espérons leur retour prochainement.

Suite au passage de la Commission nationale d’examen des circuits de vitesse (CNECV) en 2018, la Fédération Française de Moto (FFM) a demandé au Circuit d’Albi de construire un dégagement à la sortie du premier virage. Cela impliquait alors de refaire un tronçon du circuit long de 400 m.

Ces travaux devaient être pris en charge par la mairie d’Albi qui est le propriétaire du circuit. Un premier budget avait été voté en conseil municipal en 2019 mais l’appel d’offre s’est avéré infructueux. Les travaux ont alors été reprogrammés l’année suivante et devaient être achevés fin 2020. Cependant, la pandémie de Covid-19 a repoussé l’échéance du projet et le budget nécessaire a été alloué au milieu culturel fortement touché par la crise sanitaire.

A noter que vu l’ampleur des travaux, ils nécessitent la fermeture du Circuit pendant plusieurs semaines et ne peuvent donc être réalisées que durant la trêve hivernale.

Le Circuit d’Albi et la mairie d’Albi travaillent activement pour pouvoir de nouveau accueillir les motos le plus vite possible.

Réduction des émissions sonores

Le Circuit d’Albi est fortement mobilisé sur la question de la tranquillité publique avec de nombreuses mesures qui ont d’ailleurs été prises.

Inauguré en 1962, le Circuit d’Albi est le plus ancien permanent encore en activité en France. Au fil du temps, l’agglomération Albigeoise s’est développée autour du Circuit et des associations de riverains se sont ainsi au fil des ans, créées.

Circuit d’Albi, 1962

L’association de riverains, l’ARAAS (Association des Riverains de l’Autodrome Albi-Le Séquestre), compte une quarantaine de membres, soit une petite minorité en comparaison des milliers de riverains habitant autour du circuit et des dizaines de milliers de soutiens du Circuit d’Albi.

Véritable pôle économique et d’attraction majeur pour le territoire Albigeois, le Circuit d’Albi accueille plusieurs Championnats de France et attire près de 100.000 visiteurs chaque année. Les retombées économiques directes et indirectes sont estimées à 9 millions d’€ hors taxe par an.

Le Circuit mobilise un tissu associatif dense qui représentent près de 900 membres avec 5 associations résidentes (Asa auto, Motoclub, Médecins, Bénévoles et l’Association de soutien).

Évolution de la réglementation

Le cadre d’exploitation des circuits en France est fixé par un arrêté ministériel d’homologation valable quatre ans.

La société DS EVENTS est devenue gestionnaire du Circuit d’Albi en mai 2015 par contrat de délégation de service public avec la Mairie d’Albi, propriétaire de l’infrastructure.

L’arrêté d’homologation qui était en vigueur au moment de la signature datait de septembre 2011.

L’exploitation du Circuit d’Albi était possible de 8h à 19h avec 1h30 de pause entre 12h et 14h et un niveau sonore des véhicules de 100 décibels, 365 jours par an.

En septembre 2015, l’arrêté d’homologation a réduit la possibilité d’exploitation du Circuit de 9h à 12h et de 14h à 18h en semaine et de 9h à 12h et de 14h à 17h en week-end et jours fériés et le niveau sonore réduit à 95 décibels avec 24 dimanches maximum par an et pas plus de 3 dimanches par mois.

Cet arrêté d’homologation était le plus restrictif des circuits français.

En septembre 2019, l’arrêté d’homologation a encore diminué les possibilités d’exploitation du circuit avec 9h30 à 12h et 14h à 17h le week-end, 12 samedis et 12 dimanches maximum dans l’année.

En résumé, depuis la gestion du circuit par la société DS EVENTS, c’est 80 journées en week-end de roulage en moins par an et le temps de roulage quotidien qui a diminué de 30% en semaine et de 40% en week-end.

L’arrêté de 2019 impose également au gestionnaire de faire un mur anti bruit au niveau du point 2 des Marranes dans un délai de 12 mois.

Les mesures mises en œuvre

Le Circuit d’Albi est actif dans la volonté de réduction des émissions sonores. En effet, depuis 2015 les arrêtés successifs vont tous dans le sens de la réduction de ces émissions. Le Circuit a demandé deux études auprès du bureau d’études CONSEIL POLYEXPERT ENVIRONNEMENT, l’une portant sur l’évolution sonore du circuit, l’autre sur l’évaluation des solutions réduisant l’impact sur l’environnement.

L’étude sur l’évolution sonore montre une diminution entre 2019 et 2020 des niveaux sonores hors compétition, ce qui divise par deux le nombre d’évènements sonores supérieurs à 65 dB (35 occurrences en 2019 contre 17 en 2020). Les émergences sonores supérieures à 20 dB (c’est-à-dire le bruit que fait le circuit en plus du bruit normal) sont également en baisse hors compétition (13 occurrences en 2019 contre 2 en 2020).

Condamnation incompréhensible

Le Circuit d’Albi a fait face à une condamnation incompréhensible le 19 janvier 2021 par le tribunal de police. L’emplacement du sonomètre incriminé a été décidé par l’ARS et la préfecture du Tarn. Ce sonomètre situé à 30m du circuit a conduit l’État à nous demander l’édification d’un mur anti-bruit dans un délai de 12 mois, 3 mois de délais supplémentaires ayant été ajoutés suite au 1er confinement de 2020. La construction dudit mur a été faite dans les délais, mais le Circuit a toutefois été condamné. C’est pourquoi il a décidé d’interjeter appel de cette condamnation.

Le Circuit d’Albi remercie toutes les personnes qui ont témoigné leur soutien et espère vous retrouver lors d’un grand rassemblement de soutien au Circuit à Albi, dès que la situation sanitaire le permettra. Tous les événements prévus au calendrier 2021 sont maintenus !

Une nouvelle fois nous ne pouvons que déplorer les multiples action entreprises à l’encontre du circuit du Séquestre d’Albi par quelques riverains…

Sachant que ces derniers se sont installés à proximité et aux bords de ce circuit, en parfaite connaissance de cause, sachant répétons-le, pertinemment que régulièrement des autos et des motos, y tournent!

Et en bénéficiant, les riverains contestataires, naturellement de prix inférieurs au marché, eu égard aux nuisances qu’engendrent toujours un circuit de sports mécaniques.

Par conséquent, nous ne pouvons que répéter, que leurs actions proviennent de profiteurs et d irresponsables !!!! CQFD

Gilles GAIGNAULT

Photos : CIRCUIT – Antoine CAMBLOR – FRANCE ROUTES