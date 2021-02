HADRIEN DAVID RETROUVE L’ÉCURIE R-ACE GP EN FORMULE RÉGIONALE BY ALPINE

Concurrent en Eurocup Formule Renault en 2019 , discipline qu’il découvrait et ou la grande majorité qui le devançaient au classement général final, redoublait ou triplait, et qu’il a terminé au dixième rang, le jeune Français Hadrien David, pilotera cette année dans le Championnat renommé Formule Régionale by Alpine. Il quitte l’écurie MP Motorsport et retrouvera l’équipe Française, le team R-ace GP.

Avec laquelle il espère rebondir et oublier qu’il n’a pas été conservé dans les rangs de la Renault Sport Academy. Rappelons lui qu’il y a un an, son compatriote Victor Martins, seulement vice- champion de l’Eurocup 2019, avait lui aussi été abandonné par la Renault Academy et en fin d’année 2020, c’est pourtant lui qui a été sacré Champion 2020, titre qui lui a a nouveau ré ouvert les portes de cette Academy, devenu cet hiver Alpine !

Sacré Champion de France F4 en 2019, Hadrien David, le natif de Royan en Charentes, a indiqué sur le réseaux sociaux :

« Extrêmement heureux d’annoncer que je vais conduire pour @r.ace.gp dans la campagne F3 Régionale par Alpine !! Content d’être de retour avec vous les gars »

Puis questionné il poursuit :

« Je suis vraiment super heureux de rejoindre R-ace GP pour la saison 2021. Je suis content d’être de retour dans l’équipe après le beau succès rencontré ensemble en 2019 »

Pour sa part Thibaut de Merindol, qui dirige l’écurie R-ace GP, semble satisfait de retrouver et de récupérer le jeune Hadrien :

« On le connait bien Hadrien et on sait ce dont il est capable avec sa pointe de vitesse. Il reste je le précise le plus jeune vainqueur du titre F4 France, recordman du nombre de pole position en F4 France.

Et il enchaîne et ajoute:

« Le passage de la F4 à la Formule Renault a loin d’avoir été simple pour lui. Il a dû s’adapter à l’Eurocup et a une une nouvelle équipe. Après un début difficile, Hadrien a effectué une bonne deuxième partie de saison 2020. Cela nous a poussé à le récupérer »

Outre Hadrien David, l’équipe alignera le Barbadien Zane Maloney, la Suissesse Lena Bühler et un autre pilote Français Isack Hadjar qui roulait récemment en F3 Asian.

François LEROUX

Photos : Gilles VITRY TEAM -RENAULT