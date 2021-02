VICTOIRE SURPRISE DE McDOWELL AUX DAYTONA 500 EN NASCAR

´

Succès inattendu car victoire surprise… la toute première fois de sa carrière pour Michael McDowell

Il triomphe donc et l’emporte en 3 heures 27 minutes et 44 secondes, en n’ayant mené que le dernier tour de la plus Prestigieuse épreuve du calendrier de la saison NASCAR ce 14 février 2021.

Sa victoire il l’a doit en effet a l’accrochage entre les deux pilotes de l’équipe de Roger Penske, Joey Logano et Brad Keselowski qui pointaient alors en tête à l’attaque du dernier tour…

Incident qui du coup a ouvert et offert la victoire à Michael McDowell.

Ce dernier qui gagne on le répète sa toute 1ere victoire en NASCAR car Michael McDowell qui compte 358 départs en NASCAR Cup Series, le deuxième plus grand nombre de départs avant de décrocher sa première victoire après Michael Waltrip et ses 463 départs aux Daytona 500 de 2001

D’aiileurs a l’arrivée Michael lançait :

Je ne peux pas y croire. Tant d’années à broyer du noir dans l’espoir d’une opportunité comme celle-ci!

Et preuve de cet exploit, Michael McDowell devient le huitième pilote à décrocher sa première victoire lors des DAYTONA 500, depuis Trevor Bayne il y a dix ans!

Toute première victoire aussi pour la Front Row Motorsports ici aux 500, mais la seconde pour son chef d’équipe, Drew Blickensderfer, déjà victorieux en 2009, avec Matt Kenseth.

L’épreuve avait mal débuté avec rapidement un Big One, dès le quinzième tour à la suite d’une erreur de Kyle Busch qui harponnait son propre coéquipier , Christopher Bell…

Par conséquent, les deux pilotes de la Joe Gibbs provoquaient un carambolage monstre impliquent une bonne quinzaine de voitures entraînant, Aric Almirola, William Byron, Matt DiBenedetto, Martin Truex Jr, Kurt Busch Alex Bowman, Ryan Newman, Chris Buescher, Erik Jones et Aric Almirola dans ce désastre !.

Puis la météo s’en mêlait avec l’arrivée des orages et de la pluie …

Après plus de six heures d’interruption, la course redémarrait mais pendant quinze tours, le peloton demeurait derrière la voiture de sécurité pour tenter au plus vite de finir le séchage de l’ovale Floridien.

On imaginait alors que Denny Hamlin pouvait devenir le premier pilote à gagner trois fois de suite cette course desDaytona 500.

Effectivement l’illustre pilote de la Joe Gibbs Racing remportait les deux premiers segments et il occupait le commandement pendant 98 tours.

Helas, une bien mauvaise stratégie au cours de son dernier arrêt allait lui coûter la victoire…il termine finalement seulement cinquième !!!

Explication: Les pilotes Ford et Chevrolet rentrent plus tôt que les pilotes Toyota, condamnant le double tenant du titre dans cette épreuve mythique .

Et on le sait au passage sous le drapeau à damier Michael McDowell l’emporte, précédant finalement Chase Elliott.

La course se terminant sous régime de neutralisation, à la suite de l’accident des deux pilotes de la Penske.

Austin Dillon complètent le podium en décrochant la troisième place devant Kevin Harvick, Denny Hamlin, Ryan Preece, Ross Chastain, Jamie McMurray, Corey LaJoie et Kyle Larson classe dix

Peter GRISWOLD

Photos : NASCAR