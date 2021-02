NOUVELLE VICTOIRE POUR G DRIVE À DUBAÏ EN ASIAN LE MANS, DANS LA 2éme COURSE

LES VAINQUEURS PAR CATÉGORIE

LMP2: #26 G-Drive Racing Aurus 01 Gibson : René Binder -Yifei Ye – Ferdinand Habsburg

LMP2 Am: #18 Era Motorsport Oreca 07 Gibson : Andreas Laskaratos – Kyle Tilley – Dwight Merriman

LMP3: #23 United Autosports Ligier JS P320 Nissan : Rory Penttinen – Wayne Boyd – Manuel Maldonado

GT: #40 GPX Racing Porsche 911 GT3 R : Julien Andlauer – Axcil Jefferies – Alain Ferté

GT Am: #66 Rinaldi Racing Ferrari 488 GT3 : Christian Hook – Manuel Lauck – Patrick Kujala

L’Aurus 01 -Gibson, la N°26 du G-Drive Racing de l’équipage formé de René Binder, Yifei Ye et Ferdinand Habsburg domine une nouvelle fois ce dimanche la seconde course de Dubaï, et remporte une autre et deuxième victoire convaincante dans cette deuxième course de la saison 2021 de l’Asian Le Mans Séries.

Un départ sans faute a toutefois cependant vu la voiture- sœur, l’Aurus O1, la N° 25 G-Drive Racing mener, avant que l’Auirichien René Binder ne la passe à l’avant du peloton. Une bataille de trois voitures, la 26, la 25 et la 64 pour les places sur le podium, s’est alors enclenché, Arjun Maini capitalisant sur l’Oreca 07 Gibson N° 64 du Racing Team India, pour s’emparer de la deuxième position, puis et avant son arrêt au stand, la 26 sous pavillon Russe? récupérant le commandement de la course.

Possédant une forte avance, même pas une pénalité d’un ‘stop and go’ ne pouvait empêcher le trio de l’Aurus 01 N°26 G Drive, de remporter la victoire – sa seconde en deux jours – devant la N° 25, l’autre Aurus 01 du G-Drive Racing Aurus 01 de John Falb Franco Colapinto et Rui Pinto de Andrade et Matthias Kaiser Simon Trummer et Nicki Thiim dans le baquet cde l’Oreca 07 N° 5 du Phoenix Racing.

Les vainqueurs de la classe LMP2 Am de samedi, l’Oreca 07 Gibson N°18 d’Era Motorsport, ont lutté aprés une visite imprévue aux stands, mais le rapide trio, Andreas Laskaratos, Kyle Tilley et Dwight Merriman, est par la suite parvenu à surmonter une journée difficile pour garder le contrôle de la catégorie LMP2 Am, bien que cet équipage se soit élancé loin à partir de la 11éme position sur la grille. L’emportant devant la Ligier JS P217 Gibson Eurointernational, de la paire, Neale Muston et John Corbett.

La domination en LMP3 de la Ligier JS P320 Nissan N°23 du Team United Autosports de Rory Penttinen, Wayne Boyd et Manuel Maldonado, s’est poursuivie. L’équipe remportant deux victoires en deux courses!

Un dernier tour catastrophe pour la Duqueine M30-D08 Nissan N° 63 des Luxembourgeois du DKR Engineering de Jean Glorieux et Laurents Hörr les a vus de ce fait, malheureusement chuter de la deuxième à la quatrième place, donnant la seconde place à Ian Loggie, Robert Wheldon et Andrew Meyrick et leur Ligier JS P320 Nissan N°2 de chez United Autosports. La Ligier JS P320 Nissan N° 8 du Nielsen Racing de Rodrigo Sales et Matthew Bell, complétant le podium du jour,

Ce dimanche restera un jour à oublier pour la Ligier JS P320 Nissan N°4 du Phoenix Racing de Jan-Erik Slooten, Leo Weiss et Vincent Kolba après un incident qui a mis fin à leur course. Douleur aussi pour la Ligier JS P320 Nissan N°9 du Nielsen Racing qui a subi une casse de suspension dans la dernière heure de course.

En GT, des batailles ont éclaté tôt pour les positions mineures du podium avant que les tensions ne montent en flèche. L’Aston Martin N°97 de l’écurie Oman Racing by TF, a été sanctionnée après un contact avec le vainqueur de la catégorie hier, le Precote Herberth Motorsport, avant un incident entre la Ferrari F488 GT3 N°60 du ormula Racing et la BMW M6 GT3 N°34 du Walkenhorst Motorsport. Du coup, la N°60 a reçu une pénalité pour avoir causé l’incident.

Le rachat – la voiture a été sanctionnée samedi – est venu pour la Porsche 911 GT3 R N°40 du GPX Racing de Julien Andlauer, Axcil Jefferies et Alain Ferté avec une victoire en GT.

Rien n’a pu empêcher cette équipe basée à Dubaï de remporter la victoire de sa catégorie à domicile aujourd’hui dimanche 14 février, devant la Ferrari F488 GT3 N°55 du Rinaldi Racing de Rino Mastronardi, David Perel et Davide Rigon. Alexander West, Maxime Martin et Valentin Hasse-Clot dans le baquet de l’Aston Martin Vantage AMR GT3N° 88 du Garage 59, terminent troisième.

Le contrôle de la catégorie GT Am par la Ferrari 488 GT3 N°66 du Rinaldi Racing de Christian Hook, Manuel Lauck et Patrick Kujala s’est poursuivi alors que l’équipe elle aussi, finit en téte, double vainqueur de Classe ce week-end.

La Ferrari F488 GT3 N°27 de l’écurie Suosse du Kessel Racing de Giorgio Roda, Francesco Zollo et Tim Kohmann, termine deuxième devant Henry Walkenhorst, Jorg Breuer et Sami Matti Trogen qui pilotaient eux, la BMW M6 GT3 N°35 du Walkenhorst Motorsport.

Les Asian Le Mans Series 2021 se dirigent maintenant vers Abu Dhabi pour la seconde partie de la saison – Les courses 3 et 4 auront lieu en fin de semaine vendredi et samedi prochains sur le magnifique circuit de Yas Marina!

John ROWBERG

Photos : ASIAN LE MANS