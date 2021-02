BELLE VICTOIRE POUR L’AURUS G DRIVE DANS LA 1ére COURSE 2021 À DUBAÏ EN ASIAN LE MANS SÉRIES

LES VAINQUEURS PAR CATÉGORIE

LMP2: #26 G-Drive Racing Aurus 01 Gibson – Rene Binder Yifei Ye Ferdinand Habsburg

LMP2 Am: #18 Era Motorsport Oreca 07 Gibson – Andreas Laskaratos Kyle Tilley Dwight Merriman

LMP3: #23 United Autosports Ligier JS P320 Nissan – Rory Penttinen Wayne Boyd Manuel Maldonado

GT: #99 Precote Herberth Motorsport Porsche 911 GT3 – Ralf Bohn Alfred Renauer Robert Renauer

GT Am: #66 Rinaldi Racing Ferrari 488 GT3 – Christian Hook Manuel Lauck Patrick Kujala

Era Motorsport, United Autosports, Precote Herberth Motorsport et Rinaldi Racing remportent les succès de leur catégorie respective a l’arrivée de la première des deux courses aux 4 Heures de Dubaï, la manche inaugurale de l’Asian Le Mans Séries 2021.

Le trio de l’équipe Russe G-Drive composé de René Binder, Yifei Ye et Ferdinand Habsburg remporte donc cette première course de la saison 2021 sur l’Aurus 01 Gibson.

Un départ plutôt mouvementé voyait Simon Trummer prendre la tête au volant de l’Oreca 07 Gibson, N 5 de l’écurie Allemande Phoenix Racing.

La bataille entre l’Aurus 01 G-Drive de Binder, la voiture sœur N 25 de John Falb et Sean Gelael dans la N 28, celle d’un JOTA, offrait à Trummer l’occasion de passer au commandement!

Le pilote Suisse s’échappait avant que Gelael ne le harcèle et qu’un incident voyait soudainement l’Indonésien heurter le trottoir et toucher L’Oreca du Phoenix Racing, ce qui a causé un double impact mineur pour la paire des voitures de tête.

Binder conservait le contrôle de la course avant de confier le volant à Ye.

Le pilote chinois a continué à mener la course et a transmis à Habsbourg, la voiture en position de choix pour remporter la victoire.

Malgré le drame précédent et une pénalité pour contact, Gelael et Stoffel Vandoorne ont pris la deuxième place avec l’Oreca N 28 du JOTA, devant Matthias Kaiser Simon Trummer, et Nicki Thiim le du Phoenix Racing.

Era Motorsport remportant les honneurs de la catégorie LMP2 Am, avec son équipage, Andreas Laskaratos, Kyle Tilley et Dwight Merriman capables de surmonter un problème lors d’un arrêt au stand précoce pour finalement battre Neale le tandem Muston et John Corbett dans la Ligier JS P217 N 11 d’Eurointernational.

Les pilotes de la 23 du Team United Autosports a continué la domination de la saison 2020 de l’équipe en LMP3, alors que L’équipage Rory Penttinen, Wayne Boyd, Manuel Maldonado est resté incontesté Leader depuis l’extinction des feux verts jusqu’au au drapeau à damier dans la Ligier JS P320 Nissan.

Des batailles intenses ont animé toute la course pour les deux autres places du podium, avec les champions en titre de LMP3, Tony Wells et Colin Noble sur la N° 9 du Nielsen Racing, franchissant la ligne deuxième, devant Jim McGuire, Duncan Tappy et Andrew Bentley avec la seconde voiture, la Ligier JSP 329 la N° 3 D’United Autosports.

Ce fut une journée difficile à l’autre bout du peloton pour la N 44 d’ARC Bratislava, l’une des Ginetta G61-LT-P3, après des visites au box et des pénalités pendant la course.

La Duqueine M30-D07, la N 63 du DKR Engineering, partageant la malchance et a lutté avec des problèmes techniques avant de s’arrêter sur la piste et de provoquer un Full Course Yellow.

Soucis aussi dans la catégorie GT pour la Porsche 911 GT3 R, la N40 GPX Racing, récemment victorieuse des 24 Heures de Dubaï.

Après un bon départ qui a vu Julien Andlauer prendre une avance considérable, Axcil Jefferies a consolidé sa position au commandement mais une rotation tardive d’Alain Ferte a vu l’équipe basée à Dubaï. chutait au deuxième rang, avant qu’une pénalité appliquée après la course ne les fasse dégringoler au quatrième rang.

Une solide course de la Porsche 911 GT3 N 99 du Precote Herberth Motorsport de Ralf Bohn, Alfred Renauer et Robert Renauer a donc décroché la victoire pour l’équipe allemande, devant Brendan Iribe, Oliver Millroy et Ben Barnicoat dans la N 7 Inception Racing, la McLaren 720S GT3, et les pilotes du Walkenhorst Motorsport et leur BMW M6 GT3 de Chandler Hull, Jonathon Miller et Nicky Catsburg.

Pour la GT Am, c’était un retour de l’arrière du peloton pour le trio du Rinaldi Racing et sa Ferrari 488 GT3, Christian Hook, Manuel Lauck, Patrick Kujala pour arracher les honneurs de la classe, devant Henry Walkenhorst, Jorg Breuer et Sami Matti Trogen et leur BMW M6 GT3 N 35 du Walkenhorst Motorsport et la Ferrari 488 GT3 N 27 des Suisses du Kessel Racing de Giorgio Roda, Francesco Zollo et Tim Kohmann

John ROWBERG

Photos : ASIAN