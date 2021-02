ALEX BOWMAN EN POLE DES DAYTONA 500 EN NASCAR DEVANT SON ÉQUIPIER WILLIAM BYRON !

Alex Bowman partira depuis la pole position pour la manche d’ouverture de la saison 2021 du Championnat NASCAR Séries 2021, les Daytona 500.

Le pilote de l’équipe Hendrick, s’est montré le meilleur, le plus rapide lors de la séance des qualification sur la piste Floridienne, en s’imposant, devançant et battant son propre coéquipier William Byron. La première ligne sera donc composée à 100% des pilotes de l’équipe de Rick Hendrick, basée à Concord en Caroline du nord.

Grâce à un tour en 47,056 secondes à 191,261 mp/h de moyenne, Alex Bowman s’offre la pole de la soixante-troisième édition de ces Daytona 500. sa troisième pole en carrière, mais la seconde ici aux Daytona 500 après celle de 2018.

Pour la huitième fois depuis 2010, la Hendrick Motorsports se retrouve donc en pole de la course la plus importante de la saison en NASCAR Cup Series, les prestigieuses Daytona 500.

Auparavant, Ken Schrader (1988 à 1990), Jeff Gordon (1999 et 2015), Jimmie Johnson (2002 et 2008), Mark Martin (2010), Dale Earnhardt Jr. (2011), Chase Elliott (2016 et 2017), Alex Bowman (2018 ), William Byron (2019) avaient offerts cette pole à la Hendrick !

Troisième place pour la première Ford, celle de Kevin Harvick, tandis que Bubba Wallace terminait quatrième, les débuts avec la Toyota « extra » de l’équipe Gibbs et sous la bannière de Denny Hamlin et de Michael Jordan – s’avérent excellents et promettent pour la course.

Les deux courses de qualification, dénommées les Duels, ont comme le veut la tradition établi la grille de départ derrière la première ligne des autres rangées de la grille.

Le premier Duel est allé à Aric Almirola de la Stewart-Haas, qui s’élancera donc de la troisième position sur la grille, avec un excellent Christopher Bell derrière lui, la recrue de l’équipe Joe Gibbs Racing.

Bonne performance également de Ryan Newman et Joey Logano, tandis que Ryan Preece – onzième – a précédé Ty Dillon en s’assurant une bonne place au départ de la course.

Malgré la bonne position, le plus jeune des Dillon était donc exclu. Avec lui, Garrett Smithley, Timmy Hill et Noah Gragson. Étonnamment, Derrike Cope, 62 ans, s’est qualifié, toujours au début de la série XFinity. Il s’agit de sa première apparition au Daytona 500 depuis 2003. Entre les deux, vous avez raté les qualifications. Cope avait remporté la course en 1990!

Le deuxième duel, valable pour les positions paires, a été remporté par Austin Dillon, vainqueur du 500 Mile 2019, qui a dépassé Wallace au dernier virage. Pour peser sur le résultat, un accident à trois tours de la fin qui a conduit à des prolongations et a également impliqué le poleman William Byron.

Signalons aussi un retard de près de trois heures dû à la pluie, qui a mis fin aux hostilités.

Peter GRISWOLD

Photos : NASCAR – TEAMS

LA GRILLE DE DÉPART DES DAYTONA 500

1 – Alex Bowman (Chevrolet) Hendrick en 47.056

2 – William Byron (Chevrolet) Hendrick en 47.314

3 – Aric Almirola (Ford) Stewart-Haas – Duel 1

4 – Austin Dillon (Chevrolet) Childress – Duel 2

5 – Christopher Bell (Toyota) Gibbs – Duel 1

6 – Bubba Wallace (Toyota) 23XI – Duel 2

7 – Ryan Newman (Ford) Roush – Duel 1

8 – Kevin Harvick (Ford) Stewart-Haas – Duel 2

9 – Joey Logano (Ford) Penske – Duel 1

10 – Kyle Busch (Toyota) Gibbs – Duel 2

11 – Ryan Preece (Chevrolet) JTG – Duel 1

12 – Chase Elliott (Chevrolet) Hendrick – Duel 2

13 – Kyle Larson (Chevrolet) Hendrick – Duel 1

14 – Ryan Blaney (Ford) Penske – Duel 2

15 – Daniel Suarez (Chevrolet) Trackhouse – Duel 1

16 – Corey LaJoie (Chevrolet) Spire – Duel 2

17 – Michael McDowell (Ford) FrontRow – Duel 1

18 – David Ragan (Ford) FrontRow – Duel 2

19 – Jamie McMurray (Chevrolet) Spire – Duel 1

20 – Kurt Busch (Chevrolet) Chip Ganassi – Duel 2

21 – Ricky Stenhouse Jr. (Chevrolet) JTG – Duel 1

22 – Chris Buescher (Ford) Roush – Duel 2

23 – Matt DiBenedetto (Ford) Wood Brothers – Duel 1

24 – Brad Keselowski (Ford) Penske – Duel 2

25 – Denny Hamlin (Toyota) Gibbs – Duel 1

26 – Martin Truex Jr. (Toyota) Gibb – Duel 2

27 – Cole Custer (Ford) Stewart-Haas – Duel 1

28 – Joey Gase (Ford) Ware – Duel 2

29 – Tyler Reddick (Chevrolet) Childress – Duel 1

30 – Chase Briscoe # (Ford) Stewart-Haas – Duel 2

31 – Erik Jones (Chevrolet) Petty – Duel 1

32 – Derrike Cope (Chevrolet) Ware – Duel 2

33 – Quin Houff (Chevrolet) Starcom – Duel 1

34 – Ross Chastain (Chevrolet) Chip Ganassi – Duel 2

35 – Cody Ware (Chevrolet) Ware – Duel 1

36 – Anthony Alfredo # (Ford) FrontRow – Duel 2

37 – Josh Bilicki (Ford) Ware – Duel 1

38 – BJ McLeod(i) (Ford) LiveFast – Duel 2

39 – Austin Cindrici (Ford) Penske – Duel 1

40 – Kaz Grala (Chevrolet) Kaulig – Duel 2