43 INSCRITS AU CHAMPIONNAT  D’ENDURANCE EUROPEEN DE L’ELMS POUR LA SAISON 2021

Une impressionnante liste des engagés pour l’ELMS (European Le Mans Series) 2021

Véritable référence internationale des Championnats continentaux d’endurance, l’European Le Mans Series dévoile ce vendredi 12 février 2021 un plateau impressionnant comprenant 43 concurrents engagés dans les trois catégories qui se disputeront les titres ELMS sur six des circuits les plus exigeants d’Europe.

Malgré la crise de la pandémie du Coronavirus COVID-19 et de la difficile conjoncture économique qui en résulte, l’ELMS, a su attirer toutes les meilleurs équipes d’endurance, lesquelles ont de leur coté, trouvé et déniché les pilotes disposant des indispensables soutiens financiers, de généreux sponsors !

Qu’on en juge:

16 engagés LMP2 : le plateau international le plus important – hors 24 Heures du Mans – dans cette catégorie.

17 engagés LMP3 : le plus grand nombre de concurrents en ELMS dans cette classe depuis 2018.

10 engagés LMGTE : pour la première fois depuis 2014, le plateau atteindra la barre des 10 concurrents.

Les engagés ELMS 2021 en chiffres clés

43 voitures seront alignées par 31 équipes, représentant 12 nations : Belgique (1), Suisse (4), Allemagne (2), France (9), Grande-Bretagne (11), Italie (6), Luxembourg (2), Pologne (3), Portugal (1), Russie (2), Turquie (1) et Etats-Unis (1).

Pour la première fois, à la suite d’un appel d’offres, un manufacturier de pneumatiques unique pour chacune des trois catégories équipera la totalité du plateau, la firme Américaine d’Akron, Goodyear pour les LMP2 et LMGTE et la Française Michelin pour les LMP3.

A retenir encore l’arrivée du Racing Team Turkey, toute première équipe Turque en LMP2 qui fera ses débuts.

Et que quinze anciens Champions ELMS, actuels ou passés, seront présents en 2021. Parmi eux, les Champions en titre en LMP2 (Phil Hanson chez United Autosports), LMP3 (Wayne Boyd et Rob Wheldoneux aussi chez United Autosports) et LMGTEenfin (Christian Ried du Proton Competition).

CATÉGORIE LMP2

Le plateau compte 14 Oreca 07-Gibson et 2 Aurus 01 ‘made in Oreca’-Gibson.

Titré en 2020, United Autosports aligne deux voitures. La N°22 sera pilotée par Phil Hanson (Champion pilotes 2020 avec Filipe Albuquerque) et Tom Gamble (Champion LMP3 2020). Sur la N°32, Job van Uitert (Champion LMP3 2018) disputera sa deuxième saison avec cette équipe.

L’écurie Belge WRT qui aligne d’habitude de GT, rejoint le plateau 2021, avec au volant l’ancien pilote de F1 et de WRC, le Polonais Robert Kubica.

Sept engagés dans la toute nouvelle catégorie Pro/Am, où chaque équipage doit inclure au moins un pilote Bronze : DragonSpeed USA, G-Drive Racing, IDEC Sport, Ultimate, Racing Team Turkey, Cool Racing et Graff.

Sur l’Oreca N°28 d’IDEC Sport, le Team Français sacré en 2019,,on pointe le triple Champion ELMS et vainqueur LMP2 des 24 Heures de Daytona 2021, Paul-Loup Chatin, lequel retrouvera Paul Lafargue, lui aussi titré en 2019.

Salih Yoluc et Charlie Eastwood rejoignant la catégorie LMP2. Harry Tincknell (Champion LMP2 2016) qui évolue depui en mondial WEC, sera le troisième pilote de l’Oreca 07 de Racing Team Turkey

CATÉGORIE LMP3

Le plateau LMP3 présente 15 Ligier JS P320-Nissan et 2 Duqueine M30-D08-Nissan.

Deux voitures seront engagées par les Champions en titre, le Team United Autosports, mais aussi par les équipes Nielsen Racing, Graff et Inter Europol Competition.

Respectivement Champions en 2019 et 2018, Eurointernational et RLR MSport engageront une seule voiture chacun. La première sera pilotée par Andrea Dromedari et la seconde par Michael Benham et Alex Kapadia.

Les deux Duqueine du plateau seront alignées par l’écurie DKR Engineering (avec Laurents Hörr, champion en titre de la Michelin Le Mans Cup) et également par Racing Experience (pour les frères Gary et David Hauser).

CATÉGORIE LMGTE

Le plateau LMGTE affiche 7 Ferrari F488 GTE Evo, 2 Porsche 911 RSR-19 et 1 Aston Martin Vantage AMR.

Champion en titre, Proton Competition alignera deux Porsche 911. La N°77 sera pilotée par Christian Ried, titré chez les pilotes LMGTE en 2020. Au volant de la N°93, l’acteur Hollywoodien Michael Fassbender disputera sa deuxième saison en ELMS.

L’équipe italienne Iron Lynx engage trois Ferrari F488 avec Claudio Schiavoni au volant de la N°60, Matteo Cressoni sur la N°80 et la Suissesse Rahel Frey aux commandes de la N°83.

Champion 2017 des pilotes LMGTE, Jody Fannin sera de retour au volant de la Ferrari N°66 des Britanniques du JMW Motorsport.

Équipage 100 % Britannique inchangé pour la Ferrari N°55 de Spirit of Race avec le Champion 2013, Matt Griffin qui épaulera Duncan Cameron et Aaron Scott et qui disputeront en 2021 leur … septième saison en tant que coéquipiers!

Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest se montre naturellement ravi de ce superbe plateau, aussi riche en quantité qu’en qualité :

« Cette année encore, la liste des engagés en European Le Mans Series a fière allure. Les 6 manches programmées cette saison s’annoncent passionnantes et le spectacle sera au rendez-vous. Dans un contexte délicat, cette grille dense souligne tout l’attrait de l’Endurance et démontre que nos règlements apportent une solution bien réelle pour nos concurrents. »

Quant à Frédéric Lequien, le tout nouveau Directeur Général de l’European Le Mans Series, il indique, lui :

« L’European Le Mans Series est devenu l’exemple à suivre pour tous les championnats d’endurance continentaux. Il ne s’agit pas seulement de l’importance de la grille 2021, dense et diversifiée mais également du haut niveau des équipages et des écuries engagés. Ceci rend extrêmement difficile le défi de devenir Champion European Le Mans Series. Et pour ceux qui y parviendront, le titre n’en sera que plus beau. Enfin, ce plateau résulte du succès de la pyramide de l’Endurance qui permet d’atteindre à terme, le Championnat du Monde d’Endurance WEC et les 24 Heures du Mans. »

Gilles GAIGNAULT

Photos : Antoine CAMBLOR – Davy et Daniel DELIEN