L’ORECA DU G DRIVE EN POLE A DUBAÏ POUR L’OUVERTURE DE L’ASIAN LE MANS SERIES

LES POLES

LMP2: #25 Franco Colapinto G-Drive Racing Aurus 01 – Gibson

LMP2 Am: #18 Kyle Tilley Era Motorsport Oreca 07 – Gibson

LMP3: #23 Wayne Boyd United Autosports Ligier JS P320 – Nissan

GT: #99 Robert Renauer Precote Herbeth Motorsport Porsche 911 GT3 R

GT Am: #35 Sami Matti Trogen Walkenhorst BMW M6 GT3

Les Oreca 07 du G-Drive Racing monopolisent les premières lignes des deux premiéres courses de l’Asian Le Mans Series qui se déroulent cette année non plus en Asie comme d’habitude mais dans le Golfe cette année pour case de pandémie du Coronavirus, avec ce week-end les deux 1éres manches sur le circuit de Dubaï et la semaine prochaine sur la piste de Yas Marina d’Abu Dhabi.

La grille de départ de la première course de la saison 2021 a été établie par le meilleur temps au tour de chaque pilote lors de la séance des qualifications, cependant que le deuxième meilleur temps de chaque pilote, déterminait lui la grille de départ de la deuxième course du week-end.

Franco Colapinto se montre le plus rapide et signe le chrono de référence au volant de l’Aurus 01 Oreca, la N°25 de l’écurie Russe du G-Drice en 1’43.616. L’Argentin a également signé le deuxième meilleur temps absolu en 1’43.885 et s’élancera également de la pole position de la seconde course prévue ce dimanche.

Le chinois Ye Yifei au volant de l’autre Aurus 01 Oreca la N°26 s’élancera à ses coté en première ligne des deux courses.

Pour ses débuts dans la catégorie LMP2, le Danois Nicki Thiim habituellement pilote en GT, obtient le troisième temps de la séance des chronos au volant de l’Oreca 07 N°5 de l »équipe Allemande Phoenix Racing qui débute en proto, participant auparavant au DTM et qui se classe à 456 millièmes de la pole.

L’Oreca 07 N°28 du Team Jota Sport pilotée par Sean Gelael s’élancera elle depuis la quatrième position de la course du samedi et troisième de la course dominicale.

L’ancien pilote de Formule 1, l’Indien Narain Karthikeyan complètant le Top 5 des deux courses au volant d’une autre Oreca 07, celle de l’équipe Racing Team India.

United Autosports décroche les premières lignes des deux courses dans la catégorie LMP3 avec les deux meilleurs temps pour la Ligier JS P320 N°23 de Wayne Boyd en 1’51.418 et 1’51.503. Le pilote Britannique devance la Ligier JS P320 N°3 de Duncan Tappy.

Le jeune Français Adam Eteki ancien espoir Porsche Cup France s’élancera de la troisième place des deux courses au volant de la Ligier JS P320 du Team Périgourdin CD Sport. La Ligier JS P320 N°15 du RLR M-Sport partira quatrième, devant la seule Duqueine D08 du DKR Engineering.

Dans la catégorie GT, le meilleur temps de la première course revient à la Porsche 911 GT3 R N°99 du Precote Herbeth Motorsport. Robert Renauer a signé le meilleur temps en 1’55.552 pour la première course, et le troisIème temps en 1’56.015 de la seconde course.

La Porsche 911 GT3 R du GPX Racing s’élancera de la deuxième position des deux courses alors que la seconde Porsche du Precote Herbeth Motorsport de Klaus Bachler s’élancera de la troisième position de la catégorie en course 1, et en pole position dans la course 2.

Premier pilote non-Porsche, Charlie Eastwood au volant de l’Aston Martin Vantage GT3 N°95 du TF Sport s’élancera quatrième devant les Champions en titre de la série Asian 2020, e Hub Auto Racing, avec la Mercedes AMG GT3 Evo.

Enfin dans la catégorie GT Am,, meilleur temps pour la BMW M6 GT3, la N°35 pilotée par Sami Matti qui roule pour l’écurie Trogen Walkenhorst

Gilles GAIGNAULT

Photos : ASIAN LE MANS

LA GRILLE DE DÉPART

http://resultscdn.getraceresults.com/2021/Asian%20Le%20Mans%20Series/4H%20of%20Dubai%20Race%201%20and%20Race%202%20-%20Asian%20Le%20Mans%20Series%202020-2021/Asian%20Le%20Mans%20Series%20-%20Qualifying.pdf