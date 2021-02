LE GRAFF CONFIRME SA PRÉSENCE EN ELMS EN LMP2 ET LMP3 AVEC TROIS VOITURES

Après quatre saisons en catégorie LMP2 de l’ELMS (European Le Mans Series), l’écurie GRAFF qui a remporté deux victoires en 2017 à Spa et Portimão, une pole position à Monza, et a terminé la saison 2017 et 2019 à la troisième place du Championnat, renouvelle son engagement cette année.

Un nouvel équipage prendra place au volant de l’Oreca 07, désormais équipé de pneus Goodyear – le manufacturier US équipant la totalité du plateau LMP2, suite à un appel d’offres – Oreca qui portera toujours le numéro 39.

Après une saison en European Le Mans Series en 2020, en catégorie LMP3, le trio Sarthois, avec Vincent Capillaire, et les frères Maxime et Arnold Robin formeront cette saison, l’équipage de cette 39, qui lâche son N° 72 de la Ligier JSP 320 LMP3, s’engageant désormais cette fois en LMP2.

Pour la catégorie LMP3, le GRAFF renouvelle son engagement avec deux Ligier JPS320. Sébastien Page, Eric Trouillet et David Droux formeront le premier équipage. Matthias Kaiser et Rory Penttinen, qui ont remporté la troisième place du Championnat Le Mans Cup en 2020, formeront quant à eux le deuxième équipage.

Dévoilant ses pilotes, Pascal Rauturier, Team Manager du GRAFF, explique:

« Je suis très impatient de reprendre la saison ! Je pense que nous avons de très bons équipages pour jouer la victoire chaque week-end et remporter le titre en ELMS, en catégorie LMP3.»

Et il précise:

« Je porte également de grands espoirs sur notre équipage LMP2 pour aller chercher le titre PRO / AM LMP2 mis en place par l’ELMS cette année. »

PAROLES DE PILOTES

Sébastien Page, Pilote ELMS LMP3

« Après une première saison en ELMS « découverte » avec un équipage 100% bronze, je me réjouis de partager le volant avec Eric et David avec lesquels nous avons déjà fait équipe en ALMS l’année dernière. Sur une Ligier JSP320 préparée par Graff Racing, je suis persuadé que cette nouvelle saison sera palpitante, nous nous battrons pour le podium à toutes les courses! »

Matthias Kaiser, Pilote ELMS LMP3

« Je suis vraiment très enthousiaste à l’idée de participer au championnat European Le Mans Series. Ensemble avec Rory, et GRAFF, nous nous battrons pour la victoire et j’ai hâte d’être à la première course à Barcelone. »

Rory Penttinen, Pilote LMP3

« Très heureux de retrouver Matthias et GRAFF. Participer au championnat ELMS cette année va être vraiment intéressant. J’ai hâte de rouler en Ligier JSP320 avec GRAFF. »

Maxime Robin, Pilote ELMS LMP2

« Je suis très fier de continuer l’aventure avec toute l’équipe du GRAFF ! Nous avons un trio qui fonctionne bien et nous nous sentions prêt à passer en LMP2 ! Vincent continuera de nous apporter toute son expérience et son vécu dans cette catégorie pour nous faire progresser pendant la saison! »

Arnold Robin, Pilote ELMS LMP2

« Après trois saisons en Lmp3, nous avons pris la décision de passer à la catégorie supérieure. Pour effectuer cette transition dans les meilleures conditions nous avons fait le choix de renouveler notre confiance au GRAFF et à Vincent Capillaire. Ce programme ELMS en Lmp2 représente un beau challenge et nous nous préparons au mieux pour le réussir. »

Vincent Capillaire, Pilote ELMS LMP2

« Merci à toute l’équipe du Graff de me renouveler sa confiance. J’apprécie de pouvoir travailler une 4eme année ensemble. Merci à Arnold et Maxime de leur confiance également ainsi que de leur implication. J’ai hâte de travailler sur l’adaptation de la voiture (pneus, puissance). Nous abordons cette saison avec beaucoup d’humilité, de préparation et de motivation. Je suis heureux de m’investir dans l’équipe et la progression de mes coéquipiers… »

Avec des line-up pilotes de ce niveau, les objectifs ne peuvent être qu’élevés. Le GRAFF déposera également une candidature aux 24 Heures du Mans 2021 en catégorie LMP2 et annoncera bientôt ses équipages pour le Championnat Ultimate Cup Series en catégorie F3 et LMP3

Gilles GAIGNAULT

Photos : Antoine CAMBLOR – Thierry COULIBALY – Hugues LAROCHE et Davy DELIEN