NAISSANCE DE LA VAILLANTE ACADEMIE : A VOS MARQUES, PRÊTS… ROULEZ

Le célèbre personnage de bande dessinée Michel Vaillant lance sa propre école de pilotage sur circuit dès le mois de mai !

Véritable virtuose du volant et mythe du sport automobile international depuis plusieurs générations, Michel Vaillant s’est imposé sur les courses les plus prestigieuses au fil de ses aventures.

Michel Vaillant : un logo, un casque, une combinaison, une couleur de voiture emblématique… Et désormais une école de pilotage !

Qui n’a jamais rêvé d’être dans la peau de Michel Vaillant, au volant d’une des voitures les plus emblématiques de l’imaginaire collectif ? Ce rêve est désormais accessible grâce à la Vaillante Académie promettant une expérience unique au monde !

La Vaillante Académie en quelques mots

La Vaillante Académie vous invite à vivre un rêve en incarnant Michel Vaillant au volant d’une véritable Vaillante le temps de quelques heures.

La Vaillante Académie propose plusieurs expériences de pilotage destinées à tous les passionnés désirant vivre une expérience sur circuit avec l’une des répliques exactes de la Vaillante F1 de 1966 vue dans l’album mythique « L’Honneur du Samouraï ».

Cette expérience sera également l’occasion de partager la passion véhiculée par l’univers Michel Vaillant en réunissant tous les amoureux de la bande dessinée à travers une immersion dans le monde de la légende de votre enfance.

Prenez le volant d’une des voitures de Michel Vaillant

Tout commence en 1966. Après plusieurs couronnes de champion du monde chez les constructeurs, Vaillante aborde la saison avec l’objectif de mener Michel Vaillant au titre avec la nouvelle Vaillante F1 dotée d’une boîte de vitesses « V-A-Matic » révolutionnaire.

Six exemplaires sont alors construits, dont un pour Yori Yoshisa… Le descendant de la célèbre lignée du Clan Minamoto doit toutefois prendre son mal en patience avec le retour aux affaires d’Henri Vaillant et affronte finalement les Vaillante et la Lotus de Jim Clark avec ses propres moyens.

Plus d’un demi-siècle après les événements relatés dans « L’Honneur du Samouraï », le dixième volet des aventures de Michel Vaillant, la Vaillante F1 prend vie grâce à trois acteurs animés d’une passion et d’un savoir-faire unique…

Treize au départ

Sous l’impulsion de Crosslé Car Company, Classic Racing School et Michel Vaillant, la Vaillante partage de nombreux organes avec la Crosslé 90F, le modèle le plus réputé du constructeur nord-irlandais fondé la même année que le premier album du célèbre héros.

Rebaptisée « Vaillante by Crosslé », la monoplace se constitue d’un châssis tubulaire en acier équipé d’un moteur quatre cylindres Ford Zetec de deux litres de cylindrée développant jusqu’à 150 chevaux.

Avec sa boîte manuelle à quatre rapports et ses pneumatiques Dunlop, l’ensemble pèse seulement 420 kilogrammes à vide afin de garantir des sensations uniques, une vitesse de pointe de 200 km/h et un 0 à 100 km/h abattu en seulement 4 »3.

Extérieurement, elle adopte jusque dans ses moindres détails le look de la Vaillante F1 avec une coque à la magnifique livrée bleue Vaillante, des roues jaunes, un pare-brise et des rétroviseurs d’époque, mais aussi son museau caractéristique en nez de requin. En parallèle, l’habitacle se pare de cuir brun et d’un volant en frêne typique des sixties.

Fabriquées à la main dans les ateliers de Crosslé à Holywood, les Vaillante by Crosslé bénéficient des techniques préservées de l’époque et ont rencontré un succès immédiat dès leurs premières apparitions sur le Circuit de Charade (Puy-de-Dôme). Grâce à une licence exclusive, Crosslé assemblera un total de treize exemplaires numérotés – un autre clin d’œil à l’œuvre de Jean Graton.

Menée par deux entrepreneurs passionnés d’automobile et de Michel Vaillant, Thierry Place et Tugdual Rabreau, la Vaillante Académie en accueillera huit dès 2021, puis deux modèles supplémentaires en 2022.

De la fiction à la réalité

Véritable école itinérante et inédite destinée à faire vivre toute l’expérience Michel Vaillant aux particuliers et aux groupes d’entreprises, la Vaillante Académie mêlera pilotage et sensations en toute sécurité en se produisant initialement sur trois circuits près des terres natales de Jean Graton.

Les « stagiaires » revêtiront le casque, la combinaison, les gants et les bottines de Michel Vaillant pour un moment hors du temps, dans la peau du célèbre héros et une ambiance digne de l’âge d’or du sport automobile, tout en découvrant le plaisir du pilotage à l’état pur, sans aucune assistance électronique.

Chaque élève de la Vaillante Académie évoluera en toute sécurité grâce à un programme individualisé et un coaching sur mesure fourni par l’équipe de moniteurs diplômés de l’école de pilotage historique Classic Racing School.

En parallèle, des expositions et des conférences sur l’univers de Michel Vaillant seront organisées avec les partenaires de la Vaillante Académie afin de créer l’événement sur chaque site.

Pour vivre cette expérience conçue par des passionnés pour des passionnés, deux packages sont d’ores et déjà disponibles :

JOURNÉE COMPLÈTE

Coaching personnalisé entre chaque session

Petit-déjeuner, déjeuner, apéritif, open bar

Prêt de l’équipement de pilotage Michel Vaillant

Photographe présent pour immortaliser votre expérience

Vidéo embarquée des sessions de pilotage

Cadeaux Michel Vaillant

30 tours / 120 kilomètres

Prix public : 1990€ TTC

DEMI-JOURNÉE

Prestations identiques au format Journée complète

15 tours / 60 kilomètres

Prix public : 1190€ TTC

LES CIRCUITS

CIRCUIT DE FONTENAY-LE-COMTE (Vendée – 85)

Première session : 6-7 mai 2021

CIRCUIT DE L’OUEST PARISIEN (Dreux – 28)

Première session : 25-27 juin 2021

CIRCUIT DE HAUTE SAINTONGE (Bordeaux – 33)

Première session : 23-25 août 2021

Contact : Thierry Place +33 (0) 608 998 908

