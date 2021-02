MOTOGP : LA FFM REJOINT LES MINIGP WORLD SERIES DE LA FIM ET DE LA DORNA

L’idée est superbe.

Pour qu’un sport vive et se développe, il faut une relève permanente, on le sait dans la lointaine Australie, où le futur Champion du monde, Casey Stoner a gagné sa première course de Dirt à… 7 ans !

On le sait en France aussi, où le premier vainqueur de la Rookie’s cup de Red Bull et KTM a été gagnée par un certain… Johann Zarco !

La rookies cup est réservée aux jeunes pilotes âgés de 15 ans minimum, on roule sur des 250cc, c’est déjà très sérieux comme approche du MotoGP.

Il y a aussi le succès démentiel du Supersport 300 en Mondial Superbike du WSBK, réservée aux jeunes pilotes de 13 à 16 ans, une discipline qui appartient aussi à la Dorna (le promoteur du MotoGP), dont les budgets sont humains, ce qui devient très rare en sports mécaniques, où il y a tellement de concurrents inscrits qu’il faut faire plusieurs séries de qualification avant de monter une grille de départ…

Et donc voici ce qui va être maintenant… la pouponnière de talents du MotoGP, on y courra de… 10 à 14 ans!

La FFM (Fédération Française Motocyclisme) s’est évidemment jointe au projet, il y aura donc un Mini World Series de France, Le Bugatti a un circuit de karting mais à défaut on a le choix, il y en 400 en France, dont 130 organisent des compétitions !

Le communiqué de la FFM :

La Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) et le promoteur du MotoGP, la DORNA, lancent pour 2021 les MiniGP World Series, un trophée vitesse international destiné aux pilotes âgés de 10 à 14 ans. La Fédération Française de Motocyclisme (FFM) s’inscrit pleinement dans ce projet et le MiniGP France sera organisé cette année. La série comptera dix manches, se déroulera sur des pistes de karting et réunira au minimum une quinzaine d’enfants sur des Ohvale GP-0 160. Des machines de course motorisées par des monocylindres 4-T à quatre rapports de 160 cc qui présentent des roues de 10 pouces chaussées exclusivement d’enveloppes Pirelli.D’une puissance d’environ 15 chevaux, ces motos permettront aux plus jeunes de faire leurs premières armes en compétition. Le vainqueur de la série française pourra ainsi participer à une grande finale internationale organisée la semaine précédant le dernier Grand Prix de Vitesse 2021 à Valence (Espagne). Le calendrier définitif sera communiqué prochainement.

On a vu cette saison qu’une moitié du plateau de MotoGP change, soit vers la sortie, soit vers l’entrée, autrement dit les GP moto, qui existent depuis 1949, ont encore de beaux jours devant eux.

Et tant mieux pour nos successeurs qui auront de nouveaux héros aussi brillants qu’aujourd’hui.

Jean Louis BERNARDELLI