FERNANDO ALONSO ACCIDENTÉ EN CHUTANT A VÉLO EN SUISSE

FLASH

Fernando Alonso a eu un accident en chutant alors qu’il s’entraînait à vélo ce jeudi 11 février 2021, près de Lugano, en Suisse. C’est le grand quotidien Italien de Turin ‘la Gazzetta dello Sport’ en Italie, qui a annoncé cette information rapidement confirmée par l’écurie Alpine dans la soirée.

« Alpine F1 Team confirme que Fernando Alonso a été impliqué dans un accident de la route alors qu’il faisait du vélo en Suisse. Fernando est conscient et se sent bien, et il attend des examens médicaux supplémentaires demain matin. Alpine F1 Team ne fera aucun commentaire supplémentaire pour le moment. Des nouvelles seront données demain. »

Selon les premières informations, on évoque de suspicions de fracture !

Fernando Alonso a bien été heurté par une voiture à Pregassona, via La Santa près du club Lidl, quartier de Lugano, alors qu’aujourd’hui il s’entraînait à vélo. Le pilote espagnol, qui cette année revient en F1 avec l’écurie Renault, rebaptisé cet hiver Alpine, après deux saisons passées en Mondial d’endurance WEC, avec également des participations aux 500 miles à Indianapolis et aux 24 Heures de Daytona et aussi aux 24 Heures du Mans et au Dakar, aurait perdu deux dents, subi une coupure à la lèvre et d’éventuelles fractures, selon le quotidien local ‘le Corriere del Ticino’.

Les nouvelles sont encore fragmentaires. Alonso a été transporté à l’hôpital le plus proche et des radiographies auraient révélé des fractures. Si tel était le cas, le début de saison pour l’Espagnol serait sérieusement menacé. Les tests pré-championnat à Sakhir sont prévus du 12 au 14 mars tandis que le premier Grand Prix, à Bahreïn, aura lieu le week-end du 28 mars.

Alonso est un grand passionné de cyclisme et c’est son entraînement préféré, même avec tous les risques encourus. En fait, il y a d’innombrables accidents, y compris tragiques, qui ont impliqué des cyclistes professionnels et amateurs ces dernières années, mais aussi des athlètes d’autres sports comme l’ancien Champion du onde de Moto, l’Amércain Nicky Hayden, malheureusement décédé le 22 mai 2017, après avoir été heurté par une voiture dans la région de Rimini.

Le premier Grand Prix de la saison 2021 est, répétons-le, prévu le dimanche 28 mars sur le circuit de Sakhir à Bahreïn Les premiers essais, hivernaux, eux sont programmés sur ce même circuit de Sakhir, du 12 au 14 mars.

Gilles GAIGNAULT

Photo : TEAM ET DR