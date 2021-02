L’ALPINE ACADEMY DÉVOILE SA PROMOTION 2021 AVEC CINQ JEUNES ESPOIRS…

La ‘Renault Sport Academy’ devient dans la foulée de l’écurie de Grand Prix F1 Renault, l’Alpine Academy’ et ce fort logiquement en phase avec la nouvelle identité de l’équipe de Formule 1.

Les quatre étrangers, le Chinois Guanyu Zhou, le Danois Christian Lundgaard, l’Australien Oscar Piastri et le Brésilien Caio Collet déjà membres en 2020 sont conservés pour 2021. Alors que le cinquième, le Champion de l’Eurocup Formule Renault en titre, le Français Victor Martins effectue son retour au sein du programme qui ne l’avait pas retenu la saison dernière, alors que l’ancien Champion du monde de karting, que nous avions découvert à Bahreïn, à l’occasion de la finale du Championnat du monde d’endurance WEC, lors de son sacre le 19 novembre 2016 sur le circuit de Sakhir, faisait pourtant partie de l’Academy depuis deux ans!

Les dirigeants de la Renault Academy le sanctionnant pour ne pas avoir décroché le titre 2019 de l’Eurocup empoché par l’Australien Oscar Piastri, Martins bien que le plus victorieux en nombre de victoires, ne finissant que vice-champion !

Réparation de cette double ‘erreur’ en 2020 car Victor a de nouveau brillé, accumulant les victoires et a enfin obtenu le titre de Champion Eurocup et l’Academy le récupère et le réintègre pour son millésime 2021!

Une promotion 2021 alléchante et prometteuse, incluant les tenants du titre en Championnat FIA de Formule 3 et en Formule Renault Eurocup.

Engagés en Championnats de Formule 2 et de Formule 3, les cinq hommes évolueront en support des Grands Prix de F1.

Alpine F1 Team, dévoile donc ce mercredi 10 février les membres de son Academy, qui entre dans sa sixième année d’existence en 2021.

Victor Martins réintègre et répétons-le, ce n’est que justice, le groupe aux côtés de Christian Lundgaard, Guanyu Zhou, Oscar Piastri et Caio Collet, déjà présents l’an dernier.

Cette année, Zhou entame sa troisième campagne dans l’Academy et en Formule 2. Le talentueux pilote Chinois désormais âgé de vingt-et-un ans prolonge l’aventure avec UNI-Virtuosi Racing après avoir signé sa première victoire dans la catégorie l’an passé en Russie. Ce succès a fait de lui le premier représentant de Chine continentale à remporter une course internationale de monoplace.

Doyen du programme du haut de ses dix-neuf ans, Christian Lundgaard attaque sa cinquième année au sein de l’Academy. Le Danois retrouvera ART Grand Prix dans l’antichambre de la Formule 1 après avoir impressionné avec deux victoires et quatre autres podiums dès sa première saison.

Sacré Champion FIA de Formule 3, après son sacre en Eurocup en 2019, Oscar les rejoindra en Formule 2. Dans la foulée de sa campagne rythmée par deux victoires, quatre autres podiums et la couronne, l’Australien de dix-neuf ans découvrira la discipline avec la prestigieuse Scuderia Prema, l’équipe tenante du titre avec Mick Schumacher.

La promotion de l’Alpine Academy est donc complétée par Victor Martins, couronné en Formule Renault Eurocup, et son dauphin, le jeune espoir Brésilien Caio Collet. Après leur fascinant duel pour le sacre 2020, Victor et Caio feront désormais équipe au sein de la structure Hollandaise MP Motorsport en Formule 3.

Le coup d’envoi de la saison 2021 du Championnat de Formule 2 est prévu fin mars à Bahreïn en support du premier rendez-vous du calendrier F1. Victor et Caio devront patienter un peu plus longtemps, la Formule 3 ne reprenant ses droits qu’en mai, sur le Circuit de Catalunya de Montmélo au nord de Barcelone, en lever de rideau du GP d’Espagne.

Au sujet de sa promotion 2021, Mia Sharizman, directeur de l’Alpine Academy, explique :

« L’Academy entre dans une phase importante de sa croissance depuis son lancement en 2016. Sur le papier, nous avons réuni une promotion très expérimentée ayant gagné dix-sept victoires et deux titres en 2020. Nous alignons trois pilotes extrêmement compétitifs en Formule 2 puisqu’ils ont tous démontré qu’ils étaient capables de s’imposer. Zhou attaque sa troisième campagne dans la catégorie et l’heure est venue pour lui de combiner son expérience et son potentiel pour devenir champion. Nous avons également de grandes attentes envers Christian qui peut se battre pour la couronne après avoir affiché tout son talent la saison passée. Oscar, notre débutant en F2, aborde l’année en pleine confiance après son sacre en Formule 3. Notre duo en F3 est d’ailleurs tout aussi prometteur avec Victor, sacré en Eurocup, et son dauphin Caio, tous deux chez MP Motorsport. Nous sommes très heureux de retrouver Victor, que nous avions déjà accueilli en 2018. Les pilotes de l’Academy savent ce qui les attend au sein de notre écurie de Formule 1. Des opportunités se présenteront pour les plus performants d’entre eux. »

Quant à Laurent Rossi, le directeur général d’Alpine Cars, lui il confie :

« Nous sommes fiers de lever le voile sur la sixième promotion de l’Academy, la première dans l’univers Alpine Racing. Avoir un programme de jeunes pilotes fait partie de notre ADN en tant qu’équipe de course et, comme les années précédentes, l’Academy tirera parti du développement de l’écurie de Formule 1. L’objectif de l’Academy a toujours été de permettre le développement et l’ascension de nos protégés pour qu’ils deviennent champions sous nos couleurs en F1. Nous restons plus que jamais déterminés à atteindre ce but. Cette année, nous sommes impatients de voir nos espoirs aller de succès en succès en Formule 2 et en Formule 3 pour porter le nom d’Alpine au sommet. »

Un mot enfin encore pour évoquer un autre jeune Français Hadrien David lâché lui cette année et qui ne fait plus partie de la promotion, aprés une campagne difficile en 2020 en Eurocup qu’il a terminé loin dans le classement, ne se classant qu’à une modeste dixième place finale, totalisant 71 points contre 348 à Martins et 304 à Collet.

L’exemple de Victor Martins doit lui donner la force de rebondir et de poursuivre victorieusement sa jeune carriére naissante !

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAM