METROPOLIS LE RESEAU DE BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE OFFICIELLEMENT LANCE A ISSY LES MOULINEAUX

Métropolis, le réseau de bornes de recharge électrique de la Métropole du Grand Paris, officiellement lancé à Issy-les-Moulineaux

Alors qu’une grande partie des Français et notamment de ceux qui vivent dans les grandes agglomérations se plaignent et à juste titre, du manque d’installations des bornes de recharges électriques, aujourd’hui, mardi 9 février 2021, Patrick OLLIER, Président de la Métropole du Grand Paris, André SANTINI, Maire d’Issy-les-Moulineaux et vice-président délégué à la stratégie économique de la Métropole, Benoit THIÉBLIN Président de Métropolis (E-Totem, SPIE CityNetworks, SIIT), en présence d’Étienne LENGEREAU Maire de Montrouge, Conseiller délégué en charge du Suivi de l’installation des bornes de recharge électrique (Métropolis) et de Geoffroy BOULARD, Maire du 17ème arrondissement de la capitale, Vice-président délégué à la Communication et à l’innovation numérique, ont lancé officiellement Métropolis à Issy-les Moulineaux.

D’ici 2022, Métropolis développera un réseau de bornes de recharge électrique de 5 000 points de charge dont 250 points de recharge rapide (« Express ») sur l’ensemble du territoire de la Métropole du Grand Paris.

À ce jour, 17 communes réparties sur 4 départements de la Métropole du Grand Paris ont déjà confié à Métropolis l’équipement en bornes de recharge de leur territoire. Cela représente l’installation d’un total de 72 stations de recharges, soit 314 points de recharges dont 90 « Proxi 3-7 kW », 156 « Citadine 3-22 kW » et 52 « Express jusqu’à 150 kW ».

Un service « clés en mains » pour les communes

La Métropole du Grand Paris, à l’issue de l’appel à initiatives privées (AIP), a retenu l’offre de Métropolis pour financer et gérer le déploiement et l’exploitation des bornes de recharge, de sorte que les 130 communes de la MGP (hors Paris) conservent leur compétence, mettent à disposition les emplacements retenus, n’ont rien à financer et perçoivent des redevances.

Ce dispositif économiquement viable et durable s’inscrit dans un cadre contractuel qui prévoit qu’une somme de 5 000 € par place de stationnement est versée, dès la mise en service des stations, à la commune qui percevra également ensuite annuellement des redevances correspondant à la redistribution de 50% des résultats nets de la société.

Un haut niveau de qualité de service

Métropolis bornes de recharge a mis en place un système complet pour garantir aux usagers un taux de disponibilité maximum des infrastructures via une qualité de service et d’entretien du mobilier éprouvée :

le centre d’appel SPIE dédié 24/24 7/7, basé en France, assure un délai de réponse par un opérateur inférieur à 1 minute ;

la solution de supervision du réseau de recharge, appelée « Orios », plateforme informatique, monétique et technique créée par SPIECityNetworks.

l’engagement du groupement d’intervenir en moins d’une heure sur la borne en cas de besoin.

Le client peut signaler tout problème (dégradation, tag, etc.) via l’application, un taux de disponibilité du réseau particulièrement élevé de 98%.Le service innovant de Métropolis pour les communes de la Métropole du Grand Paris repose sur :

Le choix entre trois puissances de charge, pour s’adapter aux différents usages : Métropolis Proxi : de 3 à 7 kW | Métropolis Citadine : 3 à 22 kW | Métropolis Express : jusqu’à 150 kW

Une grande souplesse d’utilisation : le service est accessible à tous les véhicules électriques et hybrides rechargeable et à tous les utilisateurs qu’ils soient ou non abonnés au service, avec la possibilité de régler par carte bancaire une facturation au kWh, plus équitable et plus juste que la facturation au temps pour garantir une égalité de traitement pour tous. Cette facturation garantit un coût de recharge correspondant à l’énergie fournie par la borne.

À l’occasion du lancement, Patrick OLLIER, président de la Métropole du Grand Paris, a déclaré :

« Le déploiement des 5 000 bornes de recharge électrique par la Métropole du Grand Paris s’inscrit pleinement dans le cadre du contrat de relance et de transition écologique que nous finalisons avec l’Etat et vient en soutien d’une écologie positive dont la Zone à Faibles Emissions (ZFE) est un marqueur important.»

Abondant dans le même sens, André SANTINI a rappelé:

« Le déploiement des bornes de recharges est un soulagement pour les habitants depuis l’arrêt brutal du service Autolib’. Il s’inscrit dans notre logique de « ville du ¼ d’heure », où tous les déplacements quotidiens doivent pouvoir se faire avec l’utilisation de mobilités douces. Cela implique donc de proposer un développement urbain maîtrisé et surtout respectueux de l’environnement, de faire d’Issy une ville exemplaire dans la lutte contre le réchauffement climatique et d’accompagner l’émergence de nouveaux services comme Métropolis, facilitant la vie quotidienne des habitants et mettant le numérique au service de chacun. »

A PROPOS

Ville d’Issy-les-Moulineaux

Ville en perpétuel mouvement, Issy-les-Moulineaux fait preuve de détermination et d’audace dans tous ses projets. Sous l’impulsion de son maire André Santini, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), 70 000 habitants, est devenu un pôle numérique actif en France mais également à l’international.

Avant-gardiste, avec la présence d’entreprises innovantes (Microsoft, Cisco, Capgemini, Nestlé, et bientôt Orange), Issy-les-Moulineaux s’est hissée au premier plan des « smart cities » dans le monde. C’est ainsi la seule ville française à avoir été classée trois fois dans le Top 7 Intelligent Communities. Son crédo : mettre les nouvelles technologies au service des habitants afin d’améliorer la qualité de vie et l’efficacité des services publics.

Métropole du Grand Paris

La Métropole du Grand Paris est une intercommunalité, assise sur la zone dense urbaine continue, qui regroupe 131 communes. Créée par la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, et renforcée par la loi du 7 août 2015 de nouvelle organisation territoriale de la république, elle a vu le jour le 1e janvier 2016. La Métropole du Grand Paris exerce les compétences suivantes :

Développement et aménagement économique, social et culturel

Protection et mise en valeur de l’environnement et politique du cadre de vie

Aménagement de l’espace métropolitain

Politique locale de l’habitat

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI).

Métropolis

Métropolis bornes de recharges est un groupement d’entreprises composé de : e-Totem, fabricant de bornes, SPIE CityNetworks, acteur majeur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques, et SIIT, société d’investissement. Ces trois entreprises complémentaires ont la capacité à assembler dans une offre complète, un service de qualité et une offre technique de pointe.

Elles bénéficient chacune dans leur domaine d’un savoir-faire reconnu et d’une large expérience. Métropolis bornes de recharges déploie l’un des plus grands réseaux de bornes de charge de la Métropole du Grand Paris. D’ici 2022, 5 000 bornes de recharges seront installées.

