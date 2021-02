LA FERRARI DRIVER ACADEMY AVEC 8 PILOTES EN 2021

Lancée en 2009, la FDA (Ferrari Driver Academy) a dévoilé et officialisé ce lundi 8 février, la lste des jeunes pilotes de la promotion 2021.

Et sans grande surprise, on retrouve plusieurs espoirs qui faisaient déja partie de l’effectif 2020. Mais on découvre aussi que quelques membres 2020 ne sont plus là et deux nouveaux visages vont fair leur entrée à la FDA et rejoindre Maranello

Naturellement, Mick Schumacher qui va découvrir le monde des GP avec le Team US Haas sera le fer de lance du cru 2021. Sacré Champion 2020 de la Formule 2 en 2020, il portera les coleurs de l’Academy au plus haut niveau.

Le Britannique Callum Ilott, vice-champion F2 2020, désigné cette saison pilote d’essais officiel de la Scuderia, conserve son rang bien naturellement à la FDA.

Mais si elle a perdu ses deux leaders en F2 cette année, la FDA alignera toutefois une paire de jeunes loups en Formule 2 cette année. Dont le Russe Robert Shwartzman, qui a décroché quatre victoires l’an dernier avec la Scuderia Prema Powerteam et qui troisième l’an dernier, vise cette année le titre.

Autre membre de la FDA en F2, le Néo-Zélandais Marcus Armstrong, qui a été enrôlé par l’écurie française DAMS.

Vice-champion de Formule Régionale en FREC en 2020, Arthur Leclerc le petit frère du pilote Ferrari F1, Charles, arrive lui en Formule 3 où il pilotera au sein du Prema, la structure réserve de Maranello qui prépare et forme les jeunes pilotes.

Le Suédois Dino Beganovic, actuellement dans le Golfe ou il participe aux épreuves du Championnat F3 Asian, roulera lui dans la FREC après avoir débuté en 2020 en monoplace en championnat d’Italie F4.

Ajoutons encore que la FDA a sélectionné pour la toute première fois une pilote féminine, la jrune Hollandaise Maya Weug, âgée de 16 ans et victorieuse de la sélection 100% féminine ‘Girls on Track – Rising Stars’, le nouveau programme de détection organisé en partenariat avec la FIA. La Néerlandaise de 16 ans évoluera à l’échelon de la F4.

Enfin, la FDA a également recruté l’Australien James Wharton, lequel poursuivra sa carriére en karting, n’ayant pas encore l’âge requis pour rouler et débuter en monoplaces.

Côté départs, la FDA n’a pas conservé le Français Giuliano Alesi, qui s’est exilé au Japon, ni non plus les deux Brésiliens, Gianluca Petecof, Champion FREC 2020 et qui sautant l’étape et tremplin de la F3, roulera cette saison en F2 avec l’équipe Campos Racing, et Enzo Fittipaldi, qui lui file outre atlantique aux USA, en Indy Pro 2000 avec le Team Andretti!

Gianpietro CERVONIA

Photos : FDA – TEAM